جفری ایپسٹین کے ساتھ مبینہ زیادتی: فرانسیسی ماڈلز کی جانب سے الزامات

سابقہ فرانسیسی ماڈلز نے ایک فرانسیسی ماڈلنگ اسکاؤٹ پر جفری ایپسٹین کے ساتھ زیادتی کے لیے تیار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
سابقہ فرانس یسی ماڈل جولیٹ جی کا کہنا ہے کہ جفری ایپسٹین کے ساتھ نیویارک کے ایک بیڈروم میں کیسے پہنچیں، اس کا احساس ہونے میں انہیں برسوں لگ گئے۔ 43 سالہ جولیٹ دو سابق ماڈلز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ڈینیئل سیاد پر الزام عائد کیا ہے، جو ایک فرانس یسی ماڈلنگ اسکاؤٹ ہیں اور جن کے مرحوم امریکی فنانسئیر سے گہرے تعلقات تھے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سیاد نے انہیں مبینہ طور پر بدسلوکی کرنے والوں کے سامنے متعارف کرانے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ واقعات عالمی سطح پر می ٹو تحریک کے بعد جنسی زیادتی اور عصمت دری کے خلاف بڑھتی ہوئی تحریک کا حصہ ہیں۔ جولیٹ، جنہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے، کے مطابق یہ سب 2004 میں شروع ہوا جب وہ 21 سال کی تھیں۔ سیاد، جو الزامات سے انکار کرتے ہیں، پیرس کے ایک ایونیو میں ان سے ملے اور پوچھا کہ کیا وہ ماڈل ہیں اور کیا وہ امریکہ میں 'پیشہ ورانہ مواقع' میں دلچسپی رکھیں گی۔ جولیٹ کا کہنا ہے کہ سیاد یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا وہ بغیر زیادہ سوالات پوچھے قبول کریں گی۔ انہوں نے ایک ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور نیویارک شہر میں ایک پتہ بھیجا۔ ماڈلنگ ایجنسی نے سیاد کو جاننے کا یقین دلایا۔ نیویارک میں، وہ میڈیسن ایونیو پر ایک پتے پر گئیں جہاں انہوں نے ایپسٹین سے مختصر ملاقات کی، جس کا نام سیاد نے اس وقت تک نہیں بتایا تھا۔ جولیٹ نے بتایا کہ یہ ان کی 'گروومنگ' کا دوسرا مرحلہ تھا، 'قید'۔ پاسپورٹ کے بغیر، وہ چھوڑ نہیں سکیں۔ ایپسٹین نے کہا کہ اس دن ان سے ملنے کا وقت نہیں ہے، لیکن انہیں 120 ڈالر دیے اور کہا کہ وہ ان کی لموزین سے خریداری کر سکتی ہیں۔ جولیٹ نے کہا کہ وہ بہت شرمندہ تھیں اور برسوں بعد بھی انہوں نے سوچا کہ انہیں اسے واپس کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بجائے، انہوں نے انہیں احاطے میں گھمایا، ایک جم دیکھا جو 'خواتین کے پرائیویٹ حصوں کی تصاویر' سے سجا ہوا تھا۔ جولیٹ نے پوچھا کہ کیا یہ برداشت کی سطح کا ایک خفیہ امتحان تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایپسٹین نے کہا کہ انہیں ان کے جسم کو دیکھنے کی ضرورت ہے - بشمول ان کی چھاتیاں - تاکہ وہ انہیں ماڈلنگ ایجنسیوں میں تجویز کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہچکچاہٹ کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے سات گھنٹے ہوائی جہاز میں گزارے تھے اور ٹکٹ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ انہوں نے ایسا کیا۔ ایپسٹین نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور کہا کہ ان کا جسم معیار پر پورا نہیں اترتا اور انہیں 'شکل میں آنے' کے لیے تین ماہ درکار ہوں گے۔ جولیٹ نے پیشکش پر غور کرنے کا بہانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنا پاسپورٹ واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 'تقریباً بیس پاسپورٹ' کے ڈھیر میں سے اسے تلاش کیا اور اسے واپس کر دیا۔ ایپسٹین 2019 میں حراست میں دورانِ محاکمہ انتقال کر گئے، لیکن جولیٹ نے کہا کہ وہ تحقیقات میں مدد کرنے کے لیے بول رہی ہیں جو مجرم کے ساتھیوں کی تلاش کر رہی ہیں۔ سیاد، جو فرانس میں تحقیقات کے تحت ہیں، وہ کئی فرانس یسی مردوں میں سے ایک ہیں جن پر ایپسٹین کو خواتین کی اسمگلنگ اور بدسلوکی میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ فرانس یسی حکام نے 2020 کے آخر میں ماڈلنگ ایجنٹ جین-لک برونیل کو گرفتار کیا تھا جب اس پر امریکی ارب پتی کے لیے خواتین فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ 2022 میں جیل میں مردہ پائے گئے۔ اور 15 خواتین نے مارچ میں فرانس سے جیرالڈ ماری کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا، جو ایلیٹ کے سابق یورپی سربراہ ہیں، جو ماڈلز نعومی کیمپبل، کلاڈیا شیفر اور سنڈی کرافورڈ کو منظم کرنے کے لیے مشہور ماڈلنگ ایجنسی ہیں۔ سیاد کے وکیل مینیہ عرب-ٹیگرین نے الزامات کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مؤکل 'دوسرے مردوں کے اعمال کے لیے ذمہ داری برداشت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا ہے جو مر چکے ہیں۔' کارلسن نے کہا کہ وہ سیاد کے ساتھ موناكو اور پھر فرانس گئیں، لیکن ماڈلنگ کی ملازمتیں کبھی نہیں ملیں۔ پیسے کے بغیر، وہ 'ان پر زیادہ منحصر ہوتی گئیں'۔ انہوں نے کہا کہ سیاد نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایلیٹ کے ساتھ ان کے لیے ایک نوکری ڈھونڈ لی ہے۔ کارلسن نے کہا کہ انہوں نے بعد میں سیاد کے گھر ایک آڈیشن میں شرکت کی، جہاں وہ 'تقریباً دس لڑکیوں' میں سے ایک تھیں - جن میں سے اکثر کم عمر تھیں اور انگریزی یا فرانس یسی کم بولتیں - جنہیں بغیر برالٹ کے پریڈ کرنے کو کہا گیا۔ ماری کے وکیل سیلین بیکرمان نے اپنے موکل کے خلاف 'بے بنیاد حملوں' کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ماری کے خلاف عصمت دری کی تحقیقات 2023 میں معطل کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے کارلسن اور دیگر مدعیوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور جیرالڈ ماری اور ان معاملات کے درمیان 'دور کی نسبتیں' قائم کیں.
