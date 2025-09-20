جل پور پیر والا میں ایم فائیو موٹروے کا حصہ سیلاب میں بہہ گیا، سندھ میں صورتحال ابتر

جل پور پیر والا میں ایم فائیو موٹروے کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ گیا، جبکہ سندھ میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی، حکام نے موٹروے کو توڑنے پر غور شروع کر دیا
ملتان: جل پور پیر والا میں ایم فائیو موٹروے کے مشرقی حصے کا ایک حصہ سیلاب ی پانی سے بہہ گیا ہے، چیف پولیس افسر (سی پی او) نے بتایا۔ اس سے قبل موٹروے کا مغربی حصہ بھی بہہ گیا تھا۔ سی پی او نے کہا کہ دریائے ستلج کا سیلاب ی پانی اب تیزی سے دریائے چناب کی طرف بہہ رہا ہے۔ موٹروے پولیس اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) کا عملہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے مشینری کے ساتھ موقع پر موجود ہے۔ پانی کے بہاؤ کو کم کرنے اور موٹروے کی حفاظت کے لیے ٹوٹے ہوئے حصوں میں پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ بیراج حکام کے مطابق
بیراج پر پانی کی آمد 420,470 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اخراج 367,090 کیوسک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں 79,000 کیوسک کی کمی ہوئی ہے، اس وقت 53,000 کیوسک پانی بیراج کی نہروں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکام نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ جل پور پیر والا تحصیل میں ایم فائیو موٹروے کو سیلابی پانی میں کمی لانے کے لیے توڑا جائے یا نہیں۔ اس تجویز کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، "کمیٹی اور ماہرین روزانہ دو بار سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، اور موٹروے کو کاٹنے کا کوئی بھی فیصلہ ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔" اس دوران، ملتان اور سکھر کے درمیان ایم فائیو موٹروے جل پور پیر والا کے قریب سیلاب سے ہونے والے نقصان کے باعث ساتویں دن بھی بند ہے۔ موٹروے کی حفاظت کے لیے کوششیں جاری ہیں، کمزور حصوں پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، جبکہ ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا جا رہا ہے۔ سندھ کے ضلع دادو میں سیلاب کی صورتحال خراب ہو گئی ہے، جہاں متاثرہ دیہات کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ ہفتے کے روز مہر تحصیل سے آنے والا ایک طاقتور سیلابی ریلہ لاڑکانہ میں سیہون کے قریب حفاظتی بند پر ٹکرا گیا۔ اس کے نتیجے میں پانی تین قریبی دیہات میں پھیل گیا اور رابطہ سڑکیں زیر آب آگئیں۔ نیو گوٹھ کے دریائی علاقے میں سیلابی پانی گھروں اور یہاں تک کہ ایک بنیادی صحت مرکز سے بھی گزر گیا۔ مزید شمال میں نوشہرو فیروز میں، لوپ بند میں ایک دراڑ پڑ گئی، جس سے بخری کے قریب دیہات زیر آب آگئے۔ لیکن سندھ کے آبپاشی کے وزیر جام خان شورونے اس بات پر زور دیا کہ دریائے سندھ پر بخری کے قریب مین بند مکمل طور پر برقرار ہے اور کوئی دراڑ نہیں ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ اب تک صوبے بھر میں 185,550 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کی جانوں، املاک اور مویشیوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
