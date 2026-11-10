جمادی الثانی کا چاند نظر نہ آیا، یکم جمادی الثانی 12 نومبر کو ہوگی
رویت ہلال کمیٹی کے مطابق جمادی الثانی کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یکم جمادی الثانی جمعرات 12 نومبر 2026 کو ہوگی۔ ملک کے اکثر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا۔
رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جمادی الثانی کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یکم جمادی الثانی 12 نومبر 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ یہ اعلان ملک بھر میں منعقد ہونے والے اجلاسوں کے بعد جاری کیا گیا، جن میں مرکزی اور زونل سطح پر کمیٹیوں نے جمادی الثانی کے چاند کا جائزہ لیا۔
ان اجلاسوں میں محکمہ موسمیات، سپارکو اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ مختلف اداروں کی موجودگی سے موسمی اور فلکیاتی معلومات کو فیصلے کے عمل کا حصہ بنایا گیا۔Also readTop 5 Healthy Winter Drinks To Keep You Warm
جمادی الثانی کا چاند دیکھنے کے لیے ہونے والے اجلاس
مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید عبدالخبیر آزاد کے مطابق جمادی الثانی کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس چاند کی شہادتوں کے جائزے اور فیصلے کی بنیاد کے طور پر منعقد کیا گیا۔
اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی منعقد ہوئے، جو ملک کے مختلف حصوں میں چاند دیکھنے کی کوششوں کا حصہ تھے۔ زونل سطح کے ان اجلاسوں کی رپورٹیں مرکزی کمیٹی تک پہنچنا فیصلے کے عمل کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔
ان اجلاسوں میں محکمہ موسمیات، سپارکو اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندوں کی شرکت نے یہ واضح کیا کہ چاند کے مشاہدے کا معاملہ محض مقامی اطلاعات تک محدود نہیں بلکہ فلکیاتی اور موسمیاتی پہلوؤں سے بھی جڑا ہوا ہے۔
مولانا عبدالخبیر آزاد کا مؤقف اور مطلع کی صورتحال
مولانا سید عبدالخبیر آزاد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک کے اکثر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک کے کسی بھی حصے سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔
ابر آلود مطلع کا مطلب ہے کہ آسمان بادلوں سے ڈھکا رہا، جس کی وجہ سے چاند کے نظر آنے کے امکانات محدود ہو گئے۔ اسی صورتحال کے باعث رویت ہلال کمیٹی نے جمادی الثانی کے چاند کے نظر نہ آنے کا فیصلہ کیا۔
شہادت موصول نہ ہونے کی بنیاد پر کمیٹی نے یہ طے کیا کہ یکم جمادی الثانی کی تاریخ اگلے مرحلے میں شمار ہوگی۔ مولانا سید عبدالخبیر آزاد کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ فیصلہ کسی ایک علاقے کی رپورٹ پر نہیں بلکہ پورے ملک سے موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر کیا گیا۔
یکم جمادی الثانی 12 نومبر 2026 کو ہونے کا مطلب
اعلان کے مطابق یکم جمادی الثانی 12 نومبر 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ اس تاریخ سے جمادی الثانی کے مہینے کا آغاز ہوگا اور مہینے کی تاریخوں کا شمار اسی دن سے شروع ہوگا۔
رویت ہلال کمیٹی کا یہ اعلان شہریوں کے لیے تاریخ کے تعین میں واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کمیٹی کے جاری کردہ اعلانات ہی کو سرکاری طور پر مہینے کی تاریخ کا حوالہ سمجھا جاتا ہے۔
یہ فیصلہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس کے بعد جمادی الثانی سے جڑی تمام تاریخیں یکم جمادی الثانی 12 نومبر 2026 کے حساب سے طے ہوں گی۔ شہری اور متعلقہ ادارے اسی اعلان کی روشنی میں اپنے معاملات کا تعین کر سکیں گے۔
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