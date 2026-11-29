جماعت اسلامی کا مطالبہ: زراعت کے بحران پر قومی کانفرنس بلانے کا مطالبہ
جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ 25 لاکھ ٹن گندم کی درآمد حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور انہوں نے زرعی بحران پر قومی کانفرنس کا مطالبہ کیا ہے۔
جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما اور نائب امیر لیاقت بلوچ نے حکومت کے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ملک کی زراعت کے شعبے پر ناجائز حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ فیصلہ حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں اور غلط طرزِ حکمرانی کا براہِ راست نتیجہ ہے جس سے ملکی زرعی برادری کو سنگین نقصان پہنچ رہا ہے۔
پٹرولیم لیوی کے خلاف کامیاب تحریک
نائب امیر جماعت اسلامی نے پٹرولیم لیوی کے مرحلہ وار خاتمے کے حوالے سے حکومت کے اقدام کو کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی ریلیف کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے شروع کی گئی تحریک اب دوسرے مرحلے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیاقت بلوچ نے اس بات کی تصدیق کی کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں جاری سیاسی، جمہوری اور قومی مزاحمت کی جدوجہد نے نئی تاریخ رقم کی ہے اور عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔Also readپنجاب میں سرکاری اراضی پر غیرقانونی قبضے، 25 ہزار کنال زمین واگزار
زرعی شعبے کی تباہی اور کسانوں کا استحصال
ملک میں زراعت کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا کہ زرعی شعبہ تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے جبکہ کسان اور ہاری انتہائی پریشانی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومت سبزی، گندم اور چاول کی فصل مونجی کے کاشتکاروں کے ساتھ معاشی استحصال کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ان کی معاشی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے اور ان کی بقا خطرے میں پڑ گئی ہے۔
قومی کانفرنس کا مطالبہ اور اسٹیک ہولڈرز
اس صورتحال کا فوری اور مؤثر حل نکالنے کے لیے نائب امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک قومی زراعت کانفرنس کا اہتمام کرے تاکہ ملک کے زرعی شعبے اور کسانوں کے درپیش پیچیدہ مسائل پر فوری توجہ دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب قومی ترجیحات پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اقدام پوری قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ جماعت اسلامی کا ماننا ہے کہ صرف اسی طرح کی جامع اور ملکی سطح پر مشاورت سے ہی زرعی بحران کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
ملک کی کھانے کی امداد اور تجارتی اثرات
25 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کا اعلان ملک کی خوراک کی خود کفالت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جو براہِ راست عوام کے جیبوں اور ملکی معیشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے مقامی پیداوار کو محفوظ اور منافع بخش قیمت فراہم کرنے کے بجائے درآمدات پر انحصار کیا جائے تو یہ فارم سب سسڈی کی شکل اختیار کر لے گی۔ اس فیصلے سے نہ صرف مقامی کسانوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے بلکہ یہ فیصلہ ملکی معیشت کے ایک اہم ستون کو ہلانے کا سبب بن رہا ہے۔
آئندہ کی حکمت عملی اور سیاسی موقف
جماعت اسلامی اب عوامی ریلیف اور زرعی بحران کے حوالے سے مزید سخت اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس میں تمام متعلقہ اداروں اور حلقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ لیاقت بلوچ نے زور دے کر کہا کہ اگر حکومت نے قومی کانفرنس نہ بلایا تو جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کو مزید تیز کر دے گی کیونکہ کسانوں کا تحفظ اب محض ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی اور استحکام کا مسئلہ بن چکا ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics