جماعت اسلامی اسلام آباد میں مقامی حکومت کی انتخابات کو تاخیر کے خلاف عدالت گئی اور تحفظات کا اظہار کیا
جماعت اسلامی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شکایت دائر کر دی ہے اور 20 دسمبر کو مقامی حکومت کے انتخابات کی تاخیر کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دی ہے۔
جماعت اسلامی کے رہنما انجینئر نصرت اللہ راہدا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقامی حکومت کے انتخابات میں ممکنہ تاخیر کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ پارٹی نے 20 دسمبر کو ہونے والے انتخابات کی ممکنہ تاخیر کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا ہے جب حلقوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت انتخابات کو دوبارہ ملتوی کر سکتی ہے۔
20 دسمبر کو انتخابات کی تاریخ اور عدالتی کارروائی
انسدادِ انتخابی تاخیر کے لیے دائر کردہ درخواست میں پارٹی نے قانونی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ضروری حیاتیاتی تصدیق کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ انجینئر نصرت اللہ راہدا نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کے دوران تصدیق کی کہ جماعت اسلامی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رائٹس پٹیشن دائر کر دی ہے۔ اس کارروائی کا مقصد حکومت کو 20 دسمبر کی مقررہ تاریخ پر انتخابات کروانے پر مجبور کرنا ہے۔Also readBritish General Praises Muslim Soldiers' World War Role
پارٹی کی جانب سے دائر درخواست میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام آباد میں مقامی حکومت کے انتخابات اب تک چھ بار ملتوی کیے جا چکے ہیں۔ آخری بار یہ انتخابات سال 2017 میں منعقد ہوئے تھے اور 2021 میں نئے الیکشن ہونے تھے۔ اس طویل تاخیر کی وجہ سے شہر کے رہائشی دہائیوں سے اپنی بنیادی جمہوری نمائندگی سے محروم ہیں۔
امیدواروں کی دستاویزات اور منتخب ہونے کا عمل
مقامی حکومت کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کے عمل میں زبردست شرکت دیکھی گئی ہے۔ حوالہ جات کے مطابق 3500 سے زائد امیدواروں نے اپنی نامزدگی کی کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں۔ فی الحال ان کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، لیکن جماعت اسلامی کے موقف کے مطابق حکومت جان بوجھ کر اس عمل میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔
انجینئر نصرت اللہ راہدا نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ انتخابات میں تاخیر کر کے امیدواروں سے غیر واپسی یور چارجز وصول کر رہی ہے۔ اس طریقہ کار کو پارٹی نے غیر جمہوری اور شہریوں کے ساتھ فریب قرار دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ حکومت کا مقصد انتخابات کروانے کے بجائے ٹیکس اور فیسوں کے نام پر رقم جمع کرنا ہے۔
اسلام آباد کے علاقوں میں بنیادی سہولیات کی کمی
جماعت اسلامی کے لیڈر نے اسلام آباد کے وسیع رقبے کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف علاقوں میں شہریوں کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بھرا کاہو، راوات، حاجی کیمپ، ترنول اور مریلہ ہلز سمیت ان علاقوں کا خاص طور پر ذکر کیا جہاں رہائشی آبادی کو سنگین مشکلات کا سامنا ہے۔ ان علاقوں میں شہری سہولیات کی شدید کمی موجود ہے جو کہ مقامی حکومت کی عدم موجودگی کا براہ راست نتیجہ ہے۔
انجینئر نصرت اللہ راہدا نے واضح کیا کہ اسلام آباد کو انتظامی لحاظ سے ایک صوبے کے برابر سمجھا جانا چاہیے۔ شہر کے رہائشیوں کو محض حکمروائی کے ماتحت نہیں بلکہ مکمل جمہوری حقوق کا حامل شہری مانا جانا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا مؤقف ہے کہ شہر کو صوبائی سطح کے انتظامی ڈھانچے اور نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے۔
مستقبل کی حکمت عملی اور شہریوں کی حمایت
مقررہ تاریخ پر انتخابات نہ ہونے کی صورت میں جماعت اسلامی نے سخت احتجاجی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انجینئر نصرت اللہ راہدا نے خبردار کیا کہ اگر انتخابات ملتوی کیے گئے تو پارٹی اسلام آباد میں سٹ ان اور سڑکوں پر نکلے گی۔ پارٹی نے عوام کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے کا عزم کیا ہے۔
پارٹی نے یونین کونسلز سے ہر سطح پر امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ اسے یقین ہے کہ وہ میئر کی نشست حاصل کر لے گی۔ تاہم، اگر حکومت سیاسی سازشوں کے تحت انتخابات ملتوی کرتی ہے تو پارٹی اپنے تمام سیاسی اور جمہوری ذرائع استعمال کرے گی۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics