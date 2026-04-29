جماعت اسلامی کا یکم مئی کو یوم احتجاج کا اعلان، حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید

جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی ، بجلی کی قیمت وں میں حالیہ اضافہ اور سولر پالیسی کے خلاف یکم مئی کو ملک گیر یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا ہے۔ منصورہ میں منعقدہ پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے صرف اشتہاروں میں پاکستان کو فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے مل کر پاکستان کو تباہ و برباد کردیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جب تک نظام کو مکمل طور پر بدلنے والی کوئی پارٹی اقتدار میں نہیں آتی، تب تک حالات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے بتایا کہ پیٹرولیم لیوی اور بجلی کی قیمت وں میں بے تحاشا اضافہ اور سولر پالیسی کے خلاف احتجاج جمعہ کو پورے ملک میں منایا جائے گا۔ انہوں نے حکومت کے ارادے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پیٹرولیم لیوی میں مزید 55 روپے کا اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر لیوی میں مزید اضافہ کیا گیا تو جماعت اسلامی ہڑتال کی کال دے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 25 کروڑ عوام کو حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے، اور اس دوران اسرائیل سمیت دیگر ممالک کی دہشت گرد ایجنسیاں پاکستان میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے عالمی معاملات میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں اس وقت نظام بدلنے کی اشد ضرورت ہے، محض جھنڈے اور چہرے بدلنے سے کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی۔ موجودہ نظام میں مراعات یافتہ طبقے کو سو ارب ڈالر بھی دیے جائیں تو وہ ملک کو تباہ کردیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ایک منظم اور عوامی حمایت یافتہ پارٹی کی ضرورت ہے جو حقیقی تبدیلی لاسکے۔ حافظ نعیم نے مہنگائی کو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ مشکل وقت میں حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے تمام بوجھ عام عوام پر ڈال دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت نے اس مشکل وقت میں عوام سے 137 ارب روپے لیوی کی مد میں کمائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیوی کی سب سے زیادہ کمائی عام لوگوں سے حاصل کی گئی ہے، حتیٰ کہ موٹر سائیکل سوار غریب عوام سے بھی لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا ایک بڑا ایونٹ منعقد ہوا، لیکن اصل مسئلہ عوام کی مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے۔
