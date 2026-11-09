جماعت علمائے اسلام کے رہنماؤں کی اغوا: جمیعت کے رہنما نے نتائج کی مخالفت کی
اسلام آباد میں جماعت علمائے اسلام کے تین اہم رہنماؤں کی اغوا کا واقعہ سامنے آیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نے NA-77 ضمنی انتخابات کے نتائج کی شدید مخالفت کی ہے۔
پاکستان کی سیاسی منظر نامے میں تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر جماعت علمائے اسلام ف (جیوئی ایف) کے مرکزی اسپوکرٹس اسلم غوری اور دو دیگر پارٹی لیڈرز کو اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے حراست میں لے لیا ہے۔ یہ واقعہ ٹی وی چینل 24 نیوز ایچ ڈی کی رپورٹ کے مطابق پیش آیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ تینوں رہنماؤں کو نامعلوم گروپ نے اسلام آباد سے حراست میں لے لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اسلم غوری ، قاری افتخار اور مفتی خالد، تینوں رہنما آئی-11 میں ایک شادی کی تقریب کی طرف جا رہے تھے، اس دوران ان کے راستے میں نامعلوم افراد نے انہیں روک لیا۔
تفصیلات اور حراست کا سلسلہ
روپورٹس کے مطابق نامعلوم افراد، جن کی تعداد بارہ سے زائد تھی اور وہ تین مختلف گاڑیوں میں سوار تھے، نے ان تینوں رہنماؤں کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا لیا۔ انہیں تقریباً ایک گھنٹے تک اسلام آباد کے مختلف راستوں پر گھمایا گیا اور آخر کار راستے سے چھوڑ دیا گیا، تاہم قاری افتخار، جو جامعہ فاروق اعظم مدرسہ میں استاد اور اسلام آباد میں جیوئی ایف کے ڈپٹی چیف ہیں، کو ان کے ساتھ ساتھ لے جایا گیا۔ یہ واقعہ پارٹی کے لیے شدید تشویش کا باعث بنا ہے اور اس کے بعد فوری طور پر کارروائی کی گئی۔Also readNA-77 کے انتخابی نتائج اور امیدواروں کا تفصیلی جائزہ
مولانا فضل الرحمان کی اہم میٹنگ
واقعے کے بعد جماعت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے رہائش گاہ پر اہم پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ یہ میٹنگ مولانا فضل الرحمان کی سربراہتی میں منعقد ہو رہی ہے جس میں سینئر پارٹی لیڈرز شامل ہیں، جبکہ چند ارکان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ہیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میٹنگ میں جیوئی ایف لیڈرز اور کارکنان کی حراست اور پریشانی کا معاملہ زیر بحث آ رہا ہے۔
حکمت عملی اور قانونی کارروائی
پارٹی کی کور کمیٹی بھی گرفتار شدہ کارکنان کی رہائی کے لیے کوششوں، انہیں قانونی معاونت فراہم کرنے اور پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی کا تعین کرے گی۔ اس سلسلے میں پارٹی انتظامیہ تیار ہے کہ وہ اس واقعے کا سختی سے نوٹس لے گی اور متعلقہ حکام سے رہائی کا مطالبہ کرے گی۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق میٹنگ میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
NA-77 ضمنی انتخابات اور مسلم لیگ کا موقف
اس واقعے کے ساتھ ہی مرکزی مسلم لیگ نے NA-77 ضمنی انتخابات کے نتائج کی سختی سے مخالفت کی ہے اور بھرپور گڑھڑ کا الزام لگایا ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف سیاسی گروہوں نے انتخابات کے نتائج کو غیر شفاف قرار دیا ہے، جس سے انتخابی عمل پر سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ کے اس موقف کو سیاسی حلقوں میں اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ نتائج کی قانونی چیلنجنگی کا سبب بن سکتے ہیں۔
سیاسی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
یہ واقعہ پاکستان کی سیاسی فضا میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر جبکہ انتخابی نتائج پر پہلے سے ہی بحث جاری ہے۔ جیوئی ایف اور مسلم لیگ کے اقدامات کا اثر مستقبل قریب میں دیکھا جا سکے گا، کیونکہ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی پالیسیوں کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید اعلانات اور میٹنگز کا امکان ہے، جو سیاسی سرگرمیوں میں اضافے کی علامت ہو سکتی ہے۔
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