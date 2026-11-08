جماعت اسلامی کے امیر کا کراچی میں عوامی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام اور پبلک نیوز رپورٹ
پی پی دو سو تین میں ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی سستے فتح کے دوران جماعت اسلامی کے امیر نے کراچی میں حکمران پارٹی پر تنقید کی ہے ان کا کہنا ہے کہ شہر کے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے جبکہ ریاستی اداروں کی جانب سے نالائق لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے
پاکستان مسلم لیگ نون نے پی پی دو سو تین میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں سستے سات ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی ہے جو کہ ایک تنگ فتح کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اس سیاسی تحریک کے اس مرحلے پر جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمٰن نے کراچی میں موجودہ حکومتی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے عوامی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ پارٹی نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ تاسی لاکھ آبادی کے حامل شہر کے تین پینتالیہ ملین لوگوں کے بنیادی حقوق سے انہیں محروم کر رہی ہے حافظ نعیم الرحمٰن نے مزید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اداروں نے ان افراد کو شہر پر مسلط کر دیا ہے جو شہر کی صورتحال سے واقفیت نہیں رکھتے بلکہ صرف بدعنوانی اور لوٹ مار کے کاموں میں مہارت رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حکمرانوں نے شہر کی ترقی کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا ہے جن کی ضرورت ہر شہری کو محسوس ہوتی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمٰن نے اپنے گزشتہ کارناموں کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ سندھ حکومت کے باوجود جماعت اسلامی کی ٹاؤن انتظامیہ نے اپنی محدود وسائل کے باوجود شہریوں کی خدمت کے لیے اہم کاموں کو سرانجام دیا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ فنڈز کی کمی کے باوجود جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے عوامی خدمات جاری رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھی ہیں جن میں سڑکوں کی تعمیر پارکوں کی بحالی سڑکوں کی صفائی اور کچرا جمع کرنے کے مقامات کی بہتری شامل تھی ان کا کہنا تھا کہ اس عمل سے نہ صرف شہر کا منظر نامہ بدل گیا ہے بلکہ عوامی زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں حافظ نعیم الرحمٰن نے مزید بتایا کہ اب شہر میں پکی سڑکیں بچھائی جا رہی ہیں اور صفائی کے خدمات کو بہتر بنایا جا رہا ہے جس سے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں آسانی ہوئی ہے اس تقریب میں دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی جن میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر منیر ظفر خان ائرپورٹ ڈسٹرکٹ کے چیف محمد اشرف سندھ اسمبلی کے ممبر محمد فاروق اور ماڈل کالونی کے ٹاؤن چیئرمین ظفر احمد شامل تھے ان تمام شخصیات نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے شہری ترقی اور عوامی خدمت کے اہم نکات پر روشنی ڈالی حافظ نعیم الرحمٰن نے یہ بھی واضح کیا کہ جماعت اسلامی اب بھی عوامی مفادات کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور آئندہ بھی اسی اصول پر چلتے ہوئے شہر کی ترقی کے لیے کام کرے گی ان کا کہنا تھا کہ سیاسی تبدیلیوں کے باوجود عوامی خدمت کا فریضہ جاری رہے گا اور شہریوں کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے گی اس موقع پر حاضرین نے اس کوشش کی تعریف کی اور مستقبل میں مزید تعاون کی یقین دہانی کروائی.
پاکستان مسلم لیگ نون نے پی پی دو سو تین میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں سستے سات ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی ہے جو کہ ایک تنگ فتح کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اس سیاسی تحریک کے اس مرحلے پر جماعت اسلامی کے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمٰن نے کراچی میں موجودہ حکومتی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے عوامی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ پارٹی نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ تاسی لاکھ آبادی کے حامل شہر کے تین پینتالیہ ملین لوگوں کے بنیادی حقوق سے انہیں محروم کر رہی ہے حافظ نعیم الرحمٰن نے مزید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اداروں نے ان افراد کو شہر پر مسلط کر دیا ہے جو شہر کی صورتحال سے واقفیت نہیں رکھتے بلکہ صرف بدعنوانی اور لوٹ مار کے کاموں میں مہارت رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حکمرانوں نے شہر کی ترقی کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا ہے جن کی ضرورت ہر شہری کو محسوس ہوتی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمٰن نے اپنے گزشتہ کارناموں کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ سندھ حکومت کے باوجود جماعت اسلامی کی ٹاؤن انتظامیہ نے اپنی محدود وسائل کے باوجود شہریوں کی خدمت کے لیے اہم کاموں کو سرانجام دیا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ فنڈز کی کمی کے باوجود جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے عوامی خدمات جاری رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھی ہیں جن میں سڑکوں کی تعمیر پارکوں کی بحالی سڑکوں کی صفائی اور کچرا جمع کرنے کے مقامات کی بہتری شامل تھی ان کا کہنا تھا کہ اس عمل سے نہ صرف شہر کا منظر نامہ بدل گیا ہے بلکہ عوامی زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں حافظ نعیم الرحمٰن نے مزید بتایا کہ اب شہر میں پکی سڑکیں بچھائی جا رہی ہیں اور صفائی کے خدمات کو بہتر بنایا جا رہا ہے جس سے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں آسانی ہوئی ہے اس تقریب میں دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی جن میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر منیر ظفر خان ائرپورٹ ڈسٹرکٹ کے چیف محمد اشرف سندھ اسمبلی کے ممبر محمد فاروق اور ماڈل کالونی کے ٹاؤن چیئرمین ظفر احمد شامل تھے ان تمام شخصیات نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے شہری ترقی اور عوامی خدمت کے اہم نکات پر روشنی ڈالی حافظ نعیم الرحمٰن نے یہ بھی واضح کیا کہ جماعت اسلامی اب بھی عوامی مفادات کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور آئندہ بھی اسی اصول پر چلتے ہوئے شہر کی ترقی کے لیے کام کرے گی ان کا کہنا تھا کہ سیاسی تبدیلیوں کے باوجود عوامی خدمت کا فریضہ جاری رہے گا اور شہریوں کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے گی اس موقع پر حاضرین نے اس کوشش کی تعریف کی اور مستقبل میں مزید تعاون کی یقین دہانی کروائی
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