جماعت اسلامی: صوبائی حقوق دینے سے نئے صوبوں کے مطالبات ختم ہوں گے
جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ صوبوں میں عوام کو حقوق اور اختیارات فراہم کیے جائیں تو نئے صوبوں کے مطالبات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے صوبائی انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صوبوں میں عوام کو ان کے بنیادی حقوق اور اختیارات فراہم کیے جائیں تو نئے صوبوں کے مطالبات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار ادارہ نورحق کراچی میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا جہاں انہوں نے بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور وسائل دینے کی اشد ضرورت پر زور دیا۔
حفظ نعیم الرحمان کا بلدیاتی اداروں سے مطالبہ
حافظ نعیم الرحمان نے واضح کیا کہ جب عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے اور حقوق پر عملدرآمد نہیں کیا جاتا، تو نئے انتظامی یونٹس کی بات کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے عوامی دباؤ اور اجتماعی جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ 29 نومبر کو مینار پاکستان لاہور، 12 دسمبر کو پشاور اور 20 دسمبر کو کراچی میں عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیے جائیں گے۔Also readڈیبرا این وول گڈ آف وار لائیو ایکشن سیریز میں شامل
ان کا کہنا ہے کہ اگر صوبوں میں عوام کو ان کے حقوق اور اختیارات فراہم کیے جائیں تو نئے صوبوں کے مطالبات کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور وسائل فراہم کیے جائیں تو حکومتی مسائل آسان ہو سکتے ہیں اور شہری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔
سندھ حکومت کے اخراجات پر سوال اٹھائے
جماعت اسلامی کے امیر نے پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت پر کھل کر حملہ کیا اور بتایا کہ 18 سال کے دوران این ایف سی ایوارڈ، وفاقی گرانٹس اور رائلٹی کی مد میں تقریباً 40 ہزار ارب روپے ملتے رہے۔ ان کے مطابق اس کے علاوہ عالمی مالیاتی اداروں سے بھی 1600 ارب روپے حاصل کیے گئے ہیں۔
حافظ نعیم الرحمان نے سوال اٹھایا کہ پیپلزپارٹی بتائے کہ اتنے بھاری وسائل کہاں خرچ ہوئے اور آج پورا سندھ بدحالی کا شکار کیوں ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کے دعووں کا بھی جائزہ لیا جن کے مطابق سیلاب متاثرین کے لیے 10 لاکھ گھر تعمیر کیے گئے ہیں اور 21 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ کراچی کے علاوہ پورے سندھ میں تقریباً 42 لاکھ رہائشی یونٹس ہیں، تو کیا پورے صوبے کے 21 لاکھ گھر سیلاب میں تباہ ہوگئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے دعوؤں کی وضاحت کرے اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرے۔
کراچی کی ترقیاتی فنڈز کا حساب
حافظ نعیم الرحمان نے مزید بتایا کہ گزشتہ 18 سال کے دوران کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے مختلف فنڈز، سیس اور او زیڈ ٹی کی مد میں 4 ہزار 32 ارب روپے ملتے رہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے اس کا حساب دینے کا مطالبہ کرتی ہے کہ یہ رقم کہاں خرچ ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ شہر میں کوئی بڑا منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے اور کراچی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو روزگار نہیں دیا جا رہا، ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں کیے جا رہے اور تعلیم سمیت بنیادی سہولیات کا نظام بھی متاثر ہے۔
مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات پر تنقید
جماعت اسلامی کے امیر نے ملک میں مہنگائی کی شرح میں تیزی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تو پیٹرول سمیت ہر چیز مہنگی کر دی گئی لیکن جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئیں تو حکومت اپنی رٹ قائم نہ کر سکی۔
انہوں نے کہا کہ کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچا۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کی جدوجہد سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ریلیف پیکیج کے تحت پیٹرول کی قیمت 219 پر ہے لیکن ان کا مطالبہ تھا کہ لیوی کا خاتمہ اور قیمت 225 روپے کی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ 1300 سی سی کی گاڑیوں کو بھی ریلیف میں شامل کیا جائے، حکومت 1000 سی سی کی گاڑیوں کو ریلیف دے رہی ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے بیانات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں کے مطالبے پر خون کی ندیاں بہنے کا کہنا کسی بھی قومی سطح کے سیاسی رہنما کے شایان شان نہیں۔
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