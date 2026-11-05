جماعت اسلامی کے امیر کا کراچی کی ترقیاتی منصوبوں پر تنقید
حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور مقامی ادارے کراچی کے بنیادی مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔
جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہر کے طویل عرصے سے چلے آ رہے مسائل کے حل کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ انہوں نے صوبائی حکومت پر مقامی حکومت ی اداروں کی کارکردگی اور بڑے ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر پر شدید تنقید کی ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ تعلیم جیسے اہم شعبے مقامی حکومت کے دائرہ کار میں آتے ہیں لیکن ابھی تک یہ ادارے صوبائی حکومت پر اختیارات اور وسائل کے لیے منحصر ہیں۔
ترقیاتی منصوبوں میں تاریخی تاخیر
کراچی میں پانی کی شدید بحران کی طرف توجہ دیتے ہوئے جے آئی چیف نے کہا کہ کے-4 واٹر سپلائی پراجیکٹ 2005 سے لے کر اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی بروقت تکمیل سے گھروں میں باقاعدہ پانی کی فراہمی ممکن ہوتی اور شہریوں کو واٹر ٹینکرس پر انحصار نہ کرنا پڑتا۔ انہوں نے ایس-3 سیورج پراجیکٹ کی تکمیل میں چھٹھ سالہ تاخیر پر بھی سوال اٹھایا ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
گرين لائن منصوبہ جس کی شروعات 2016 میں کی گئی تھی، وہ آج بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے برعکس ریڈ لائن پر کام کرنے کی وجہ سے شہر کے اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی صورت حال مزید خراب ہو گئی ہے۔ حافظ نعیم نے کراچی سرکلر ریلوے کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ شیخ رشید کے افتتاح کے باوجود اس پراجیکٹ کو ابھی تک آپریشنل نہیں بنایا جا سکا حالانکہ آٹھ افتتاحی اجراءات ہو چکے ہیں۔
صوبائی وسائل اور مالیاتی عدم توازن
سیاستدانوں کی کارکردگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو سیاسی رہنما نظام کی تنقید کرتے ہیں، وہ خود اس نظام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے صوبائی الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تاریخ پانچویں بار اعلان کی جا چکی ہے لیکن پنجاب میں ابھی تک پولنگ نہیں ہوئی۔
تعلیم اور صحت کے شعبے پر بات کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ سندھ میں تقریباً 41,000 اسکولز ہیں جن میں سے تقریباً 3,500 کراچی میں واقع ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر اسکولز صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ انہوں نے سابق کراچی میئر نعمت اللہ خان کے دور حکومت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران اسکولوں کی انتظامیہ میں نمایاں بہتری لانے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔
مالیاتی اختیارات میں کمی اور شہری ردعمل
مالیاتی وسائل کی تقسیم کے حوالے سے حافظ نعیم نے ایک حیرت انگیز دعویٰ پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق صوبائی مالیاتی وسائل میں کراچی کا حصہ 76 فیصد سے گھٹ کر 18 فیصد رہ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹاؤن ایڈمنسٹریشنز کو مختص کیے گئے تقریباً 92 فیصد فنڈز تنخواہوں کی ادائیگی میں ختم ہو جاتے ہیں جس سے ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔
حالیہ سیاسی تحریکوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بلال بھٹو زرداری کے غیر ملکی سفیروں سے میٹنگ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کراچی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ان سفیروں کو کیا پیش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ مقامی اداروں کو مکمل اختیارات دیں تاکہ شہر کی ترقی ممکن ہو سکے۔
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