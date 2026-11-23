جماعت اسلامی کا دعویٰ کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی میدان کو محدود کر رہی ہے
جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی ساکھ کھو چکی ہیں اور ان کا تعلق ہائبرڈ نظام سے ہے۔
جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے واضح اشارہ دیا ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سیاسی میدان کو محدود کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مفصل بیان میں دو بڑی سیاسی قوتوں یعنی مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کو عوامی اعتماد سے محروم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان جماعتوں کی بقا کا انحصار اب ہائبرڈ نظام کی آلہ کاری پر رہ گیا ہے۔ لیاقت بلوچ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دونوں پارٹیاں عوامی مسائل کے حل سے متعلقہ اپنی ساکھ کھو چکی ہیں۔
لیاقت بلوچ کا بیان اور سیاسی تنقید
لیاقت بلوچ نے اپنے بیان میں پیپلز پارٹی کے کردار پر سخت سوال اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپرز پارٹی پی ڈی ایم کے بعد اتحادی حکومت کی ایک اہم پارٹنر ہے۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو حکومت کے ساتھ اپنی نورا کشتی کو حقیقی کشتی کا تاثر دینے میں ناکام ہیں۔ سندھ میں تعصبات کی آگ بھڑکانا پیپلز پارٹی کی بچی کھچی سیاست ہے، جیسا کہ لیاقت بلوچ نے وضاحت کی۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوام اب ان کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے۔Also readجرمن معیشت میں تیزی، نومبر میں پی ایم آئی انڈیکس کی تاریخ ساز بلندی
حکومت کی ساکھ اور عوامی ردعمل
نائب امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان جماعتوں کا تعلق اب ہائبرڈ نظام کی آلہ کاری سے وابستہ ہے۔ لیاقت بلوچ کا ماننا ہے کہ عوام میں ان پارٹیز کے لیے کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ان جماعتوں کی حکمت عملی اب صرف حکومت کو برقرار رکھنے تک محدود ہے۔
گورنر راج اور قومی یکجہتی
لیاقت بلوچ نے گورنر راج ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے بھی اپنا موقف بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گورنر راج ایمرجنسی کے نفاذ کبھی بھی مفید نتائج نہیں لاتے۔ اس کے بجائے، انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان کی بحالی کو ناگزیر قرار دیا۔ لیاقت بلوچ کا ماننا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی یکجہت ضروری ہے۔
حکومتی اتحادیوں کے کردار پر شبہات
جماعت اسلامی کے نائب امیر نے یہ بھی کہا کہ اتحادی حکومتیں عوامی مسائل کے حل کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ سندھ میں تعصبات کی آگ بھڑکانا پیپلز پارٹی کی بچی کھچی سیاست ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی میدان کو محدود کرتی جا رہی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics