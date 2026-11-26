جماعت اسلامی اور حکومت میں معاہدہ، ریلی منور پاکستان کے لیے بلایا گیا
حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت سے معاہدہ ہو گیا ہے لیکن demands پرستی نہیں چھوڑیں گے۔ 29 نومبر کو منور پاکستان میں بڑی ریلی کا اعلان۔
حافظ نعیم الرحمان نے جمعرات کو واضح کیا کہ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان بات چیت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہے تاہم جماعت اپنے باقی مطالبات واپس نہیں لے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گھرِ سربراہ ریاست میں ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ حکومت نے بات چیت میں طے پانے والے نکات کو عملی جامہ پہنانے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے امداد کا پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے تحت دو کروڑ لوگوں کو پہلے ہی شامل کر لیا گیا ہے۔
مددگار پیکیج اور پٹرولیم لیوی پر تحفظات
جماعت اسلامی کے سربراہ نے بتایا کہ جماعت کے احتجاج اور مذاکرات نے عوام کو امداد فراہم کرنے کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد دی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جماعت نے عوام کے لیے مزید ریلیف کی اپیل کی ہے جس میں خاص طور پر پٹرولیم لیوی میں کمی شامل ہے۔ موجودہ صورتحال میں لیوی پچاس روپے سے کم ہو کر تینانوے روپے پر آ گئی ہے، لیکن جماعت نے اس کمی کو ناکافی قرار دیا ہے۔Also readکھلوے آرمی ش리와 किम की दक्षिण कोरिया के ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद हैरानी
حافظ نعیم الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی اور کہا کہ اس کام کو اگلے بجٹ تک مکمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت کو بلیک ڈیل انٹرسٹ ریٹس میں کمی اور مفت بجلی اور پٹرول پر ہونے والی اخراجات کو کنٹرول کرنے کی تلقین کی۔ جماعت کا مؤقف ہے کہ حکومت کو اپنے افسران پر پابندی لگانی چاہیے کہ وہ ڈیڑھ ہزار سی سی سے زائد انجن والی گاڑیوں کا استعمال نہ کریں۔
خیبر پختونخوا میں گورنر رول اور سیاسی موقف
جماعت اسلامی کی جانب سے دیگر اہم مطالبوں میں خیبر پختونخوا میں گورنر رول اور ایمرجنسی کے اقدامات کا خاتمہ شامل ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے دوسری سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مطالبے کی حمایت کریں تاکہ صوبے میں معمول کی جمہوری عمل بحال کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ عوامی سطح پر یہ مطالبات اٹھانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ حکومت ان پر غور کر سکے۔
سیاسی منظر نامے کو متحرک کرنے کے مقصد سے جماعت اسلامی نے 29 نومبر کو منور پاکستان میں ایک عوامی ریلی کا اعلان کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ ہے کہ یہ ریلی پنجاب کے سیاسی ماحول میں نمایاں تبدیلی کا باعث بنے گی۔ اس ریلی کے ذریعے جماعت اپنا اگلا حکمت عملی اور مزید تحریکوں کے بارے میں عوام سے بات کرے گی۔
موجودہ صورتحال اور مستقبل کے اقدامات
حافظ نعیم الرحمان نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جماعت اپنے تمام مطالبات پر قائم رہے گی اور کسی بھی قسم کی نرمی نہیں دکھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں لیکن حتمی نتائج کے لیے مزید جدوجہد جاری رہے گی۔ اسی دوران کراچی میں ایک عمارت کے گر جانے سے کم از کم تین افراد ہلاک اور چودہ زخمی ہوئے ہیں، جو کہ شہر میں سکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ سارے واقعات سیاسی اور سماجی سطح پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں اور عوامی سطح پر حکومت سے توقعات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ وہ عوامی مفادات کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کام جاری رکھے گی۔
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