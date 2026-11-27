جمعیت علمائے اسلام کا کراچی میں احتجاج، نظر بندی اور گرفتاریوں کی مذمت
جمعیت علمائے اسلام کے رہنماؤں نے کراچی پریس کلب میں مولانا فضل الرحمٰن کی نظر بندی، کارکنان کی گرفتاریوں اور انتقامی کارروائیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔
جمعیت علمائے اسلام کے رہنماؤں اور کارکنوں نے مولانا فضل الرحمٰن کی نظر بندی اور مختلف کارکنان کی گرفتاری وں کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر سخت احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے موقع پر مرکزی رہنماء مولانا حمد اللہ، ضلع شرقی کے صدر مولانا غیاث، ضلع جنوبی کے صدر مولانا نور الحق، ضلع کیماڑی کے صدر فخر الحسن، ضلع غربی کے صدر مفتی محمد خالد، مولانا سمیع سواتی اور مفتی محمد لئیق سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے حکومتی اقدامات کی شدید مذمت کی۔
سیکیورٹی اور نظر بندی کے خلاف مطالبات
مظاہرین نے فوری طور پر مطالبہ کیا کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمٰن اور مفتی اسعد محمود کی دوبارہ سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ انہیں کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ مقررین نے زور دیا کہ مولانا فضل الرحمٰن کے گھر پر ڈرون نگرانی کو انہیں نامنظور قرار دیا جاتا ہے اور یہ اقدام انتہائی سنگین ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت کے قائدین کی کردار کشی اور من گھڑت الزامات لگانا قابل قبول نہیں ہے اور ایسا رویہ جمہوری اقدار کے منافی ہے۔Also readDRAP Ensures Local Medicines for Rare Diseases
سندھ میں تقسیم کی سازشوں کی مخالفت
مقررین نے سندھ کی تقسیم کی سازشوں کو بھی سختی سے مسترد کیا اور کہا کہ ایسی کوششیں عوامی مفاد کے خلاف ہیں۔ انہوں نے مفتی اویس عزیز، قاری افتخار احمد سمیت دیگر کارکنان کی گرفتاریوں پر بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ جمعیت کے عہدے داران اور ذمہ داران کو جاری کیے گئے غیر قانونی نوٹسز کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔
مہنگائی اور بدامنی کے خلاف عوامی موقف
خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سندھ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بدامنی، قانون کی بالادستی کے خاتمے اور عوام کے عدم تحفظ کی طرف بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کا مقصد پولیس کی جانب سے کارکنان کی گرفتاریوں اور ان کے خلاف کاٹی گئی ایف آئی آر کی بھرپور مذمت کرنا ہے۔ مقررین نے واضح کہا کہ ہمارے ساتھیوں کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لی جائیں اور جن کارکنوں کو قید کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔
انتقامی کارروائیوں اور امن کی درخواست
جمعیت علمائے اسلام نے اپنا پرامن اور امن پسند ہونے کا واضح پیغام دیا اور کہا کہ وہ صرف جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی چاہتی ہے۔ مقررین نے حکمرانوں سے اپیل کی کہ انتقامی کارروائیاں فوری بند کی جائیں کیونکہ یہ عمل جمہوریت کو کمزور کرتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اپنی پُرامن جدوجہد جاری رکھے گی اور آنے والا وقت جمعیت علمائے اسلام کے قائدین اور کارکنان کا ہوگا۔
آئندہ اقدامات اور عوامی احتجاج کی دھمکی
مقررین نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمٰن پہلے ایسے قائد ہیں جنہوں نے خود اپنی گرفتاری دینے کا اعلان کیا تاکہ دیگر کارکنان کو رہائی مل سکے۔ انہوں نے انتہائی واضح لہجے میں کہا کہ اگر انتقامی کارروائیاں بند نہ کی گئیں تو عوامی پُرامن احتجاج کیا جائے گا۔ مقررین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جماعت کا پُرامن احتجاج حکمرانوں کو یہ باور کرا چکا ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت جمعیت علمائے اسلام ہے۔
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