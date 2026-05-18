جمعے کو ملک بھر میں جعلی اسمبلی اور غیر آئینی قانون سازی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا

جمعے کو ملک بھر میں جعلی اسمبلی اور غیر آئینی قانون سازی کے خلاف بھی احتجاج کیا جائے گا، اعلامیہ ایکسپریس نیوز کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اعلیٰ قیادت کا اہم اجلاس محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں حکومت پر گورننس، مہنگائی، بیروزگاری اور امن و امان میں ناکامی کے الزامات عائد کیے گئے جبکہ اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی اور آئین کی بالادستی پر زور دیا۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس نے مطالبہ کیا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور بانی چئیرمین کو فوری اسپتال منتقل کیا جائے۔ اجلاس میں ملک گیر مہنگائی اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت بھی گئی۔ گرینڈ الائنس کے تحت جمعے کو ملک گیر احتجاج ہوگا، جس کے تحت تمام ضلعی ہیڈکوارٹرز میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
