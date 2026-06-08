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جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے اثرات

پاکستان News

جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے اثرات
کشمیرجموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیکالعدم
📆08/06/2026 2:59 am
📰BBCUrdu
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پاکستان کے زیرانتظام کشمیر کی حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈول ون میں شامل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد کیا گیا جس میں چار پولیس اہلکار ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکومت نے کمیٹی کو دہشت گردی میں ملوث طور پر کالعدم قرار دیا جبکہ کمیٹی نے اس فیصلے کو بوکھلاہٹ قرار کرتے ہوئے اپنی پُرامن اساس پر ا Doppler

پاکستان کے زیرانتظام کشمیر میں حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈول ون میں شامل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد کیا گیا۔ جھڑپوں میں چار پولیس اہلکار ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکومتی نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ کمیٹی دہشت گردی میں ملوث ہے اور ریاست کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نےاس فیصلے کو حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا اور کہا کہ وہ پُرامن تنظیم ہے۔ اس احتجاج کے پیش نظر اضافی نفری کشمیر میں تعینات کی گئی ہے۔ کشمیر کی سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے رائے دی کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے خاتمے کا فیصلہ آئندہ انتخابات میں بننے والی نئی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ کشمیر میں اگلے عام انتخابات 27 جولئی کو منعقد ہوں گے.

پاکستان کے زیرانتظام کشمیر میں حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈول ون میں شامل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد کیا گیا۔ جھڑپوں میں چار پولیس اہلکار ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکومتی نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ کمیٹی دہشت گردی میں ملوث ہے اور ریاست کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نےاس فیصلے کو حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا اور کہا کہ وہ پُرامن تنظیم ہے۔ اس احتجاج کے پیش نظر اضافی نفری کشمیر میں تعینات کی گئی ہے۔ کشمیر کی سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے رائے دی کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے خاتمے کا فیصلہ آئندہ انتخابات میں بننے والی نئی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ کشمیر میں اگلے عام انتخابات 27 جولئی کو منعقد ہوں گے

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BBCUrdu /  🏆 11. in PK

کشمیر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 راولاکوٹ جھڑپیں

 

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