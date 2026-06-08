جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے اثرات

پاکستان کے زیرانتظام کشمیر کی حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈول ون میں شامل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد کیا گیا جس میں چار پولیس اہلکار ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکومت نے کمیٹی کو دہشت گردی میں ملوث طور پر کالعدم قرار دیا جبکہ کمیٹی نے اس فیصلے کو بوکھلاہٹ قرار کرتے ہوئے اپنی پُرامن اساس پر ا Doppler
پاکستان کے زیرانتظام کشمیر میں حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈول ون میں شامل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد کیا گیا۔ جھڑپوں میں چار پولیس اہلکار ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکومتی نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ کمیٹی دہشت گردی میں ملوث ہے اور ریاست کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نےاس فیصلے کو حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا اور کہا کہ وہ پُرامن تنظیم ہے۔ اس احتجاج کے پیش نظر اضافی نفری کشمیر میں تعینات کی گئی ہے۔ کشمیر کی سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے رائے دی کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے خاتمے کا فیصلہ آئندہ انتخابات میں بننے والی نئی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ کشمیر میں اگلے عام انتخابات 27 جولئی کو منعقد ہوں گے.
پاکستان کے زیرانتظام کشمیر میں حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے شیڈول ون میں شامل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز راولاکوٹ میں پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے بعد کیا گیا۔ جھڑپوں میں چار پولیس اہلکار ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکومتی نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ کمیٹی دہشت گردی میں ملوث ہے اور ریاست کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نےاس فیصلے کو حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا اور کہا کہ وہ پُرامن تنظیم ہے۔ اس احتجاج کے پیش نظر اضافی نفری کشمیر میں تعینات کی گئی ہے۔ کشمیر کی سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے رائے دی کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے خاتمے کا فیصلہ آئندہ انتخابات میں بننے والی نئی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ کشمیر میں اگلے عام انتخابات 27 جولئی کو منعقد ہوں گے
کشمیر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 راولاکوٹ جھڑپیں
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
شکریہ ماں!یہ اپریل 2014ء کی ایک رات کا پچھلا پہر تھا۔آغا خان اسپتال کراچی میں میری آنکھ کھلی تو چھوٹا بھائی مجھ پر جھکا ہوا تھا اور تسلی دے رہا تھا ۔اس نے کہا آپ سوتے میں... کالم پڑھئے: (HamidMirPAK) تحریر: حامد میر DailyJang
Read more »
All Shook Up: Norwegian Elvis impersonator sets world recordKjell Henning Bjornestad sang non-stop for 50 hours, 50 minutes and 50 seconds
Read more »
US vet recovers wallet lost 53 years ago in AntarcticaThe lucky discovery was made during the 2014 demolition of the scientific base on Ross Island
Read more »
فلم ’پی کے‘ کے سیکیول میں عامر خان کی جگہ رنبیر کپور نظر آئیں گے - ایکسپریس اردوبالی ووڈ اداکار عامر خان کی فلم’’ پی کے‘‘ دسمبر 2014 میں ریلیز کی گئی تھی
Read more »
بیوی کو قتل کرنے کا الزام؛ شوہر 7 سال بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری - ایکسپریس اردوملزم سید اعظم پر تبسم زہرہ کو 2014ء میں قتل کرنے کا الزام تھا
Read more »
Ashraf Ghani's brother pledges support to TalibanGhani succeeded Karzai as leader of Afghanistan in 2014.
Read more »