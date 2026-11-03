جمیس ٹیلاریکو نے ٹیکساس میں تاریخی فتح حاصل کی
جمیس ٹیلاریکو نے ٹیکساس سے امریکی سینٹ کے لیے انتخاب جیت کر ڈیموکریٹس کے لیے تریخی فتح حاصل کی ہے۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹک ریپریزنٹیٹو جمیس ٹیلاریکو نے اتوار کو ہونے والے تاریخی انتخابات میں ریاست کے ایٹرنی جنرل کن پیکسٹن کو شکست دے دی۔ اس فتح کے ساتھ ہی جمہوری اتحاد کو ٹیکساس میں تین دہائیوں بعد اپنی پہلے وسیع پیمانے پر ریاستی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ فیڈرل نیوز ڈیسک اچ ایچ کی پیش گوئی کے مطابق، تقریباً 67 فیصد ووٹوں کی گنتی کے بعد، 37 سالہ ٹیلاریکو نے 59.2 فیصد ووٹوں کے مقابلے میں 39.2 فیصد ووٹ حاصل کر کے اپنی کامیابی کو یقینی بنایا۔
امریکی سینٹ میں تاریخی فتح کا تفصیلی جائزہ
جمیس ٹیلاریکو ٹیکساس کی تاریخ میں 1993 کے بعد منتخب ہونے والے پہلے جمہوری سینٹر رہنما بن گئے ہیں۔ وہ پہلے ایک سیمنیری میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور پھر ایک مڈل اسکول کے اساتذہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس مہم سے قبل وہ وفاقی سیاست میں نئے تھے۔ چار دوروں کے قانون ساز کے طور پر، وہ اپنے حلقے سے تعلق رکھنے والے عوام کے لیے سخت محنت کر چکے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی اس بات کی واضح علامت ہے کہ ٹیکساس میں سیاسی توازن میں تبدیلی آ رہی ہے اور ڈیموکریٹس دوبارہ ریاست میں اپنا اثر و رسوخ بحال کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔Also readامریکی درمیانی الیکشنز: ڈیموکریٹس کا شمالی کیرولائنا میں سینیٹ سیٹ جیتنا اور فلوریڈا میں رپبلکین کے خلاف مستحکم کارکردگی
کن پیکسٹن کی مہم اور جمہوری حریفوں کی تجزیات
سخت گیر محافظ کن پیکسٹن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ تھے اور وہ اینٹی ابورشن مہم کے سب سے مضبوط حامیوں میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے تین ادوار تک ایٹرنی جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں اور اس دوران بائیڈن انتظامیہ کے خلاف سرحد اور ثقافتی معاملات پر قانونی چیلنجز درج کرائے۔ پیکسٹن کی مہم نے ٹیلاریکو کے مردانہ رویوں پر حملہ کیا اور انہیں "لو ٹی" کا ٹیگ لگا کر ان کی شخصیت کو متاثر کرنے کی کوشش کی، جو کہ آن لائن "مینوسفیئر" حلقوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، مہم میں اینٹی ٹرانس گیٹرز کے حملے بھی شامل تھے، جو کہ انتخابی مہم کا ایک منفرد پہلو بن گیا۔
انتخابی مہم کی تاریخ ساز مالیہ اور اخراجات
یہ مقابلہ ٹیکساس کی تاریخ میں سب سے مہنگے سینٹ مقابلے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ جمہوری اتحاد نے اشتہارات پر 280 ملین ڈالر سے زیادہ خرچ کیے، جس میں ارب پتی ایلون مسک کی جانب سے تقریباً 200 ملین ڈالر کا بڑا حصہ شامل تھا تاکہ جمہوری فتح یقینی بنائی جا سکے۔ ٹیکساس ٹریبون کی رپورٹ کے مطابق، یہ رقم انتخابی تاریخ میں ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مالیاتی طاقت کے باوجود، پیکسٹن کی مہم نے ووٹروں کے جذبات کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، خاص طور پر جب معاشی مسائل اور مہنگائی عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔
معاشی عوامل اور ووٹروں کی ترجیحات کا تجزیہ
جمیس ٹیلاریکو نے اپنی مہم کا مرکز معیشت کو بنایا اور بلیونئرز اور بدعنوان سیاست دانوں کو آئل اور گروداری کی مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پولز اور منظوری کے ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ پیکسٹن اپنی قانونی چیلنجوں کی وجہ سے ووٹروں کی حمایت کھو بیٹھے۔ 2023 میں ٹیکساس ہاؤس نے ان پر کرپشن کے الزامات عائد کیے تھے، جو کہ ان کی سیاسی ساکھ کے لیے ایک بڑا نقصان ثابت ہوا۔ ٹیلاریکو کے معاشی پیغام نے عام عوام کے جذبات کو مضبوطی سے حاصل کیا، جو کہ مہنگائی سے تنگ آ چکے تھے۔
ریاستی تاریخ اور مستقبل کے امکانات
آخری جمہوری سینٹر روب کروگر تھے جنہیں 1993 میں گورنر این ریچڈز نے نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد سے ٹیکساس میں جمہوریوں کی کوئی بھی وسیع پیمانے پر ریاستی فتح نہیں ہوئی تھی۔ یہ انتخابی نتائج ڈیموکریٹس کے لیے ایک اہم قدم ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکی سینٹ میں اپنے حلقوں میں اضافہ کیا ہے۔ ٹیکساس کی سیاسی حیثیت میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ فتح جمہوری اتحاد کے لیے امید کا پیغام بھیجنے میں کامیاب ہوئی ہے۔
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