جناب مِلڈر کی شاندار بولنگ نے بنگلہ دیش کو 2-0 سے شکست دے دی
جناب وین مِلڈر نے ہاتھ میں 7 وکٹیں لے کر جنوبی افریقہ کو بنگلہ دیش پر اننگز اور 219 رنز سے فتح دلائی۔ جنوبی افریقہ نے سیریز 2-0 سے جیت لی اور عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ٹاپ پر اپنی جگہ مضبوط کر لی۔
جنوبی افریقہ کے آئٹم آل راؤنڈر جناب وین مِلڈر کی شاندار کارکردگی نے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو تباہ کن شکست دی ہے۔ جناب مِلڈر نے تین روزہ میچ کی پہلی ہی سیشن میں سات وکٹیں لے کر بنگلہ دیش کو صرف 184 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس شاندار کامیابی کے ساتھ جنوبی افریقہ نے تین میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی اور عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کی لیڈر بورڈ پر اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لی۔
جناب مِلڈر کی ہاتھ میں سات وکٹیں اور فتح کا مکمل نقشہ
جناب وین مِلڈر نے مسلسل بیٹنگ اور بولنگ میں زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے میچ کی قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بدھ کو دوپہر سے پہلے ہی میچ ختم کر دیا اور اپنی ٹیم کو اننگز اور 219 رنز کے سب سے بڑے فرق سے فتح دلائی۔ جناب مِلڈر نے اپنی پہلی پانچ وکٹوں والی ٹیسٹ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹنگ میں بھی صدی کی اننگز کھیلی تھی، جس کے بعد جنوبی افریقہ نے 494-7 کا بڑا سکور بنایا تھا۔ بنگلہ دیش پہلے اننگز میں صرف 91 رنز بنا کر آؤٹ ہوا تھا، جس نے اننگز کی شکست کی بنیاد رکھی تھی۔Also readArsenal defender Mustafi ruled out of FA Cup final against Chelsea
جناب مِلڈر کے بولنگ اعداد و شمار حیرت انگیز تھے، انہوں نے پورے میچ میں 7 وکٹیں حاصل کیں اور صرف 31 رنز دیے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے تین دن کے اندر ہی میچ ختم کر کے اپنی مہارت کا پورا پورا ثبوت دیا۔ یہ فتح جنوبی افریقہ کے لیے انتہائی اہم تھی کیونکہ اس نے انہیں ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ٹاپ پوزیشن پر برقرار رکھا۔ ٹیم کے کپتان جناب ایڈن مارکریم کا کہنا تھا کہ یہ اسی ہدف کی جانب ایک اہم قدم ہے، حالانکہ ابھی بھی دو بڑی سیریز باقی ہیں۔
بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن کی ناکامی اور حقائق کا جائزہ
بنگلہ دیش ٹیم نے بدھ کو بادل چھائے ہوئے موسم میں بیٹنگ کرتے ہوئے شروع کی، جب کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے رات کو چار سو تین رنز کی برتری کے ساتھ اپنی بیٹنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش، جو پہلے ٹیسٹ میں نو وکٹوں سے ہار چکا تھا، نے شروع میں مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 58 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ بنائی، لیکن پھر پانچ رنز کے عوض تین وکٹیں گنوانی پڑیں۔ دوپہر کے کھانے کے وقت بنگلہ دیش کا سکور 109-3 ہو چکا تھا، جس کے بعد میچ جنوبی افریقہ کے حق میں جھک گیا۔
جناب ٹنزید حسن، جنہوں نے 29 رنز بنائے، نے جناب مِلڈر کے گیند کو سوئپ شاٹ کھیلتے ہوئے پوائنٹ کی طرف بھیجا، جسے کیپر نے کیچ کر لیا۔ اس کے فوراً بعد جناب مومن الحق، جو صرف پانچ گیندوں کھیلتے ہوئے صفر پر آؤٹ ہوئے، نے بھی جناب مِلڈر کی گیند کو لیگ سائیڈ کی طرف جگا دیا۔ جناب موہممد توحید ہریدو نے 33 گیندوں پر تیزی سے 41 رنز بنائے، لیکن انہوں نے بھی کاگسو ربابا کی گیند کو گلی کی طرف بھیج کر اپنی وکٹ گنوانی۔
جناب مِلڈر کی بولنگ حکمت عملی اور کپتانوں کے تاثرات
جناب وین مِلڈر نے اپنی کامیابی کی وجہ سے ہوا کے دباؤ اور گیند کی حرکت کو بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے گیند کو ہوا کے ساتھ دائیں ہاتھ کے بیٹسمین کی طرف اور بائیں ہاتھ والے کے دور بھیجیں۔ انہوں نے اوپ اسٹمپ کو ٹارگٹ کیا تاکہ بیٹسمین غلط کھیلیں اور وکٹیں حاصل کریں۔ بنگلہ دیش کے کپتان جناب نجمل حسین شنٹو نے 34 رنز بنائے، لیکن وہ بھی جناب مِلڈر کی گیند پر ہلکی سی ایج دے بیٹھے۔ ٹاسکین احمد 10 رنز بنا کر کلین بولڈ ہو کر آؤٹ ہوئے، جس نے بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن کو مکمل طور پر ٹکرا دیا۔
جناب نجمل حسین شنٹو نے میچ کے بعد اعتراف کیا کہ ان کی ٹیم نے سخت حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے میں ناکام رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر پہلی اننگز میں ان کے بیٹسمینوں نے حالات کو سمجھنے میں تاخیر کی۔ یہ شکست جنوبی افریقہ کے لیے ایک شاندار کامیابی تھی، جس نے ثابت کیا کہ ان کی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کے سخت ترین فارمیٹ میں بھی مکمل صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports