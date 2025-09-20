جنت مرزا اور VELO کی مبینہ شراکت: ایک تنازعہ

جنت مرزا کے VELO کے ساتھ تعلق پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے، برانڈ کی جانب سے نیکوٹین کی تشہیر کے الزامات اور جنت کی حالیہ سرگرمیوں پر تبصرے سامنے آئے ہیں۔
نیوز ڈیسک نے اپنے ہینڈل پر مداحوں سے درخواست کی کہ وہ نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں شو کے ٹکٹ حاصل کریں۔ اگرچہ ان کی مقبولیت کافی تھی لیکن انہوں نے اپنی اسٹوری میں @ velo pakistani اور @aikon7group کو بھی ٹیگ کیا۔ VELO ، جو کہ ایک عالمی سطح کا نیکوٹین تھیلی برانڈ ہے، پاکستان کی پاپ ثقافت میں موسیقی کے کنسرٹس، کامیڈی نائٹس اور لائف اسٹائل ایونٹس کو سپانسر کرکے اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ موسیقی اور فیشن کے جلوے میں لپٹے، برانڈ کی مہمات پر مبینہ طور پر “نوجوانوں کی تفریح ” کے بہانے نیکوٹین کی تشہیر کرنے کا
الزام لگایا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ جنت کا اس میں شامل ہونا کوئی بامعاوضہ تعاون ہے یا محض غیر معاوضہ جوش و جذبہ، تاہم VELO کے ساتھ ان کا تعلق مہم پر کارپوریٹ اثرات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایکون 7 گروپ، جو کہ ایک ایونٹس اور پروموشنز کا ادارہ ہے، نے افتخار ٹھاکر کی ایک کلپ شیئر کرکے اس ہائپ کو بڑھایا۔ کیپشن میں لکھا تھا، “فیصل آباد، تیار ہو جاؤ! میں 20 ستمبر کو ہنسی سے بھرپور رات لے کر آ رہا ہوں”۔ اس شو کو خالص تفریح کے طور پر پیش کیا گیا۔ جنت کی پوسٹ کا وقت بھی دلچسپ ہے۔ یہ ٹھیک اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے اپنی سالگرہ کی تقریبات کے دوران ایک حقیقی عمر کے تنازعے کے درمیان بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی۔ لیکن جنت نے ہمیشہ کی طرح اسے ہنس کر ٹال دیا۔\یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جنت مرزا نے آن لائن گفتگو کو جنم دیا ہے۔ ٹک ٹاک اسٹار اکثر اپنی شادی کے منصوبوں کے بارے میں قیاس آرائیوں یا اپنے مذہبی سفر پر تنقید کی وجہ سے خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں۔ سعودی ایئرلائنز کی پرواز پر فلمائی گئی اس کلپ میں ایک خالی طیارہ نظر آرہا تھا۔ جنت نے اس کا کیپشن دیا “ہمارے پاس پورا طیارہ تھا”۔ لیکن بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا روحانی سفر کے دوران عیش و عشرت کا مظاہرہ کرنا مناسب ہے۔ جنت نے بعد میں وضاحت کی کہ انہوں نے اس طرح کی خالی پرواز صرف COVID-19 کے دور میں دیکھی تھی، حالانکہ انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ خاندان نے طیارہ نجی طور پر بک کیا تھا۔ \جنت مرزا کے حالیہ معاملات نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ VELO برانڈ کے ساتھ ان کا تعاون اور ان کے ذاتی فیصلوں کے بارے میں مسلسل بحثیں پاکستان میں مشہور شخصیات کی زندگیوں میں آنے والے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح برانڈز نوجوانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مشہور شخصیات کا استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مختلف طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ جنت مرزا ایک معروف شخصیت ہیں اور ان کی ہر سرگرمی پر لوگوں کی گہری نظر ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کے مداح ان کے ہر اقدام کو لے کر مختلف رد عمل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر مباحثے اور بحثیں عام ہو گئی ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی اور برانڈز کے ساتھ ان کے تعلقات دونوں ہی بحث کا موضوع بن جاتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے دور میں مشہور شخصیات کی زندگیوں کے پیچیدہ پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں
جنت مرزا VELO تنازعہ سوشل میڈیا برانڈز
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
