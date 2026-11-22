جنرل چوائے کی استعفیٰ کے بعد کوریائی تعلیماتی نظام میں بڑی تبدیلی
جنوبی کوریا کے تعلیمی وزیر چوائے کجو جن کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے، کیونکہ یونیورسٹی داخلے کے امتحان میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے دھاندلی کا معاملہ سامنے آیا۔
جنوبی کوریا کے تعلیمی وزیر چوائے کجو جن نے اتوار کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کا بنیادی سبب گزشتہ ہفتے ہونے والے انتہائی اہم کالج داخلہ امتحان میں مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے دھاندلی کو روکنے کے لیے لی گئی اچانک اور غیر مربوط اقدامات کی وجہ سے پیدا ہونے والی گڑبڑ تھی۔
امتحان میں دھاندلی کا بڑا سکینڈل سامنے آیا
وزیر کے استعفیٰ کے فوری بعد صدر لی جے میونگ نے اسے ایک گھنٹے کے اندر منظور کر لیا اور قومی امتحانات کی نگرانی اور متعلقہ قوانین کی جامع جانچ پڑتال کا حکم جاری کیا۔Also readPakistan Shaheens set India A imposing 314-run target in Rising Stars Asia Cup
اس سخت اقدام کی وجہ وہ افشاں معاملات تھے جو قومی ٹیکس اکاؤنٹنٹس کے امتحان میں سامنے آئے، جہاں ٹاپ اسکورر نے اعتراف کیا کہ انہوں نے چھوٹے کیمرے، اسمارٹ فون اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے امتحان میں دھاندلی کی۔
وزیر کی کارکردگی اور عمر کے حوالے سے تبصرے
چوائے کجو جن نے تسلیم کیا کہ تیاری میں ناکامی اور بار بار قواعد میں تبدیلیوں نے طلباء اور افسران دونوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں پر تنقید اس وقت مزید بڑھ گئی جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی عمر کے پیش نظر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہونے والی دھاندلی کو خود نہیں روک سکیں گے۔
یہ بیان انتہائی متنازعہ ثابت ہوا کیونکہ پچھلے ہفتے سخت احتیاطی تدابیر کے باوجود متعدد موبائل فونز برآمد ہوئے، حالانکہ یہ واضح نہیں تھا کہ کیا ان سب کا مقصد دھاندلی ہی تھا۔
امتحانی نظام اور طلباء پر اثرات
آٹھ گھنٹے چلنے والے اس امتحان کے دوران حکام نے وائی فائی (Wi-Fi) کو محدود کر دیا، عینکوں اور کپڑوں کے بٹنوں کو چھپے ہوئے آلات کے لیے چیک کیا، اور چھپے ہوئے فونز کو دریافت کرنے کے لیے پورے ملک میں انتباہ جاری کیا۔
اس امتحان میں سیلابی بنیادوں پر نو لاکھ سے زائد طلباء نے رجسٹریشن کروائی تھی، جو ملک کے ٹاپ یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔
صدر لی جے میونگ کے حکم کے تحت اب نیشنل ایکزیم مینجمنٹ اور متعلقہ قوانین کا مکمل جائزہ لیا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسی گڑبڑ سے بچا جا سکے اور طلباء کے حقوق کی بہتر حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔
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