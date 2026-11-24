جنسن ہوانگ نیوڈیا کے سی ای او کے طور پر واپس، وال اسٹریٹ میں تیزی
جنسن ہوانگ کا نیوڈیا کے سی ای او کے طور پر دوبارہ عہدہ سنبھالنے والی خبر، وال اسٹریٹ میں شیئرز کی 31.5 فیصد تیزی، اور ٹیک انڈسٹری پر اس کے اثرات کا جائزہ۔
نیوڈیا کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جنسن ہوانگ نے پیر کے روز کیلیفورنیا کے سانتا کلارا میں اپنے ہیڈکوارٹر میں دوبارہ شمولیت اختیار کی، جو اس عہدے سے مستعفی ہونے کے تقریبا دو ہفتوں بعد کا واقعہ ہے۔ ہوانگ نے ان افواہوں کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا جن میں ان کے شادی شدہ تعلق سے باہر تعلقات، بشمول چین کے لیے الزام لگائے گئے جاسوس کے ساتھ تعلق، کا ذکر شامل تھا۔
جنسن ہوانگ کی واپسی اور وال اسٹریٹ میں تیزی
63 سالہ جنسن ہوانگ نے اپنے خوشگوار انداز میں ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوسری بار سی ای او کے طور پر بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ ان کے واپس آنے والے روز نیوڈیا کے شیئرز میں 31.5 فیصد کی تیزی آئی، جس نے وال اسٹریٹ کے broader مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان پیدا کیا۔ تاہم، منگل کے مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے ٹریڈنگ میں شیئرز میں 4 فیصد سے زائد کی کمی دیکھی گئی۔Also readGovt to build 6 underground parking plazas in Lahore's walled city
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوانگ کی واپسی کی حمایت کی اور انہیں ذہانت کا سرچشمہ قرار دیا۔ ٹرمپ نے صراحت کی کہ ہوانگ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایلون مسک نے بھی ہوانگ کی واپسی پر سراہا کیا، جو ٹیک انڈسٹری میں ان کے باہمی تعلقات کو اجاگر کرتا ہے۔
ای آئی صنعت میں جنسن ہوانگ کا کردار اور اثر
جنسن ہوانگ صرف نیوڈیا کے سی ای او ہی نہیں ہیں بلکہ وہ پوری اے آئی (AI) صنعت کی ایک کلیدی شخصیت ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں سیاست دانوں، پارٹنرز، کسٹمرز اور سپلائرز کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کیے ہیں۔ اوری클 کے چیئرمین لیری السن نے کہا تھا کہ بڑے ارب پتی جیسے لیری السن اور ایلون مسک جینول پروسیسرز کے لیے ہوانگ سے اپیل کرتے ہیں۔
ہوانگ کو ایشیا میں راک اسٹار کی طرح پکارا جاتا ہے۔ تائی پے اور سول جیسے شہروں میں ان کے مداح ان سے خودکار حاصل کرنے کے لیے راستے میں گھیر لیتے ہیں۔ ان کا یہ اثر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی شخص کی کتنی بڑی اہمیت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف سے ان کا جانا پوری صنعت کو متحرک کرتا ہے اور دوسری طرف واپسی مارکیٹ کو مستحکم کرتی ہے۔
نیوڈیا میں مالکانہ حصص اور انتظامی طرز کار
جنسن ہوانگ نیوڈیا کے پانچویں سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں جن کے پاس تقریبا 3.6 فیصد حصص ہیں۔ ان کے پاس خاص ووٹنگ شیئرز نہیں ہیں جو دیگر بانیوں جیسے مارک زکربرگ یا ایلون مسک کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی مداخلت کرنے والے انتظامی طرز کار کو اپناتے ہیں اور 60 سے زیادہ براہ راست رپورٹس کا سیدھے تعلق رکھتے ہیں۔
ہوانگ نے کمپنی کی تنظیم کو ماحول کے مطابق ڈھالا ہے۔ وہ ان اسٹارٹ اپس میں بھی گہری دلچسپی لیتا ہے جن میں نیوڈیا نے سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ انہیں کسٹمرز حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں اور فنڈ ریزنگ کی کالز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔
پالیسی میں تبدیلی اور مستقبل کا سفر
ہوانگ کی واپسی کے بعد کچھ سیکٹرز کے شیئرز میں اضافہ دیکھا گیا۔ تاہم، امریکی قانون سازوں کے دونوں جماعتوں نے ہوانگ کی دوبارہ تعیناتی پر سختی سے مخالفت کی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب سی ای او بہت بڑا ہو تو بورڈ کی ذمہ داری انہیں نکالنا نہیں بلکہ انہیں قابو میں رکھنا ہوتی ہے۔
نیوڈیا کے شیئرز میں ہونے والی یہ تیزی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مارکیٹ کو ہوانگ کی رہنمائی پر اعتماد ہے۔ مستقبل میں کمپنی کے اے آئی پروڈکٹس اور سروسز کے حوالے سے مزید اقدامات اٹھانے کا امکان ہے۔
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