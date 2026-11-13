جنسن ہوا نے نیڈیا کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور غیر اخلاقی رشتوں کی تحقیقات میں الجھ گئے
نویڈیا کے سابق سی ای او جنسن ہوا نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے کیونکہ ان پر اپنے بیوی کے ساتھ نا وفائی اور ایلیس ہوا کے ساتھ غیر منصفانہ تعلق رکھنے کے الزامات عائد ہوئے ہیں۔
نویڈیا کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر جنسن ہوا نے اپنی کمپنی کے سینئر اہلکاروں کو اپنے اور چینی کاروباری شخصیت ایلیس ہوا کے درمیان تعلق کی نوعیت کو لے کر دھوکہ دینے کا الزام سامنے آنے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔
رینیٹرز کی رپورٹ کے مطابق جنسن ہوا نے جنرل کونسل ٹی ٹیٹر اور چیف مارکیٹنگ آفیسر الوسن واگن فیلیڈ کو اپنے اور ایلیس ہوا کے درمیان جاری تعلقات کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی تھیں۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
رہنماؤں کے ساتھ جھوٹی وضاحتیں
اٹھائیس اکتوبر دو ہزار چھ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں جنسن ہوا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی حکومت نے انہیں ایلیس ہوا کے حوالے سے اپنے شکوک و شبہات کے بارے میں کسی بھی قسم کی آگاہی نہیں دی تھی۔
تاہم اندرونی مراسلات اور دو ذرائع کی طرف سے دی گئی اطلاعات کے مطابق جنسن ہوا نے اکتیس اکتوبر دو ہزار چھ میں ٹی ٹیٹر اور الوسن واگن فیلیڈ کو پیغامات بھیجے تھے۔
ان پیغامات میں انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ایلیس ہوا اور مگی اسپڈ انٹرنیشنل کے ساتھ ان کے تمام تعاملات معیاری کاروباری لین دین کا حصہ تھے اور ان میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔
امریکی تحقیقات اور کارپوریٹ اثرات
رینٹرز نے اکتیس اکتوبر دو ہزار چھ کے دوران کیے گئے کچھ پیغامات کا جائزہ لیا ہے لیکن یہ تصدیق نہیں کر سکا کہ ایلیس ہوا چینی حکومت کی طرف سے کام کر رہی تھی یا نہیں۔
امریکی حکام کی طرف سے مگی اسپڈ انٹرنیشنل کی سابق اعلیٰ عہدے دار ایلیس ہوا کی نگرانی کی جا رہی تھی جس پر مشتبہ تھا کہ وہ چین کے لیے جاسوسی کر رہی ہے۔
نیویڈیا کی اسٹاک قیمت میں آٹھ اکتوبر دو ہزار چھ کی بندش کی بلند ترین سطح کے بعد تیس فیصد سے زائد کی گراوٹ آئی ہے جس سے اس کی مارکیٹ کیپٹلزشن سے ایک ارب اٹھانوے ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔
ذمہ داریاں اور مستقبل کا سوئچ
جنسن ہوا نے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں اپنے بیوی کے ساتھ نا وفائی پر معافی مانگی اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے کمپنی کو مایوس کیا ہے۔
اس بیان میں ایلیس ہوا کا کوئی نام نہیں لیا گیا حالانکہ دونوں کا خاندانی نام ایک ہی ہے لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اس سے پہلے یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ جنسن ہوا کا نیوڈیا کی ایک ملازمہ کے ساتھ بھی غیر شادی شدہ رشتہ تھا۔
ٹی ٹیٹر اور الوسن واگن فیلیڈ نے تبصرے کی درخواستوں کا فوری جواب نہیں دیا ہے۔
جنسن ہوا کے نمائندے اور نیوڈیا کے اسپوک پرسن نے بھی اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
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