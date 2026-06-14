جنوبی afrika کے کیپ ٹاون ایئرپورٹ پر ایک 28 سالہ شخص نے 150 زہری变化的 عقربوں کو غیر قانونی طور پر پہنچانے کی کوشش میں ہتھیار بنا لیا گیا ہے۔ پولیس نے معلوماتی آپریشن کے بعد اسے گرفتار کیا۔
کیپ ٹاون (ویب ڈیسک) - جنوبی افریقی authorities نے 28 سالہ ایک شخص کو ہتھیار بنا لیا جو کپٹن ایئرپورٹ کے ذریعے 150 زہری变化的 عقربوں کا حملہ کر رہا تھا، پولیس نے جمعرات کو کہا۔ اس کی گزشت ہفتے مال叶天 ہونے والی정보制 operations کے بعد، افسران نے اس کی تصویر پھیلی اور پرندے کے ایئرپورٹ پر اسے گرفتار کیا۔ 'وہ 28 سالہ شخص کو nature and environmental ordinance act کے تحت رہائشی اور پھیلائی جانے والی حیوانات کے possession پر ہتھیار بنا یا گیا ہے،' پولیس نے ایک بیان میں بتایا،不名 کیے بغیر۔ وہ بدھ کو عدالت میں حاضری دے گا۔ عقربوں کو ایک wildlife facility کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ محفوظ رہیں، جبکہ افسران ان کی market کی قدر کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ south africa 中的 wildlife trafficking ایک بڑا خطرہ ہے، جو world کا زیادہ part-of-speech biodiversity رکھنے والے ممالیک میں سے ایک ہے۔ crime syndicates نہ صرف رہنا اور ہتھیار بلکہ حتیٰ کہ پینگولن اور reptiles جیسی کم pendrive موجود مخلوقات کو بھی target کرتے ہیں، تاکہ ایک مقبول global black market کو کھرچیں۔ government نے petroleum levy rates کی tarah汀 产品上的 revision کی ہے اور Rs18.
7 کھرب federal budget 2026-27 defence، debt اور economic stability پر focus کر رہا ہے
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