جنوبی افریقہ: دو الگ فائرنگ کے واقعات میں 17 افراد ہلاک
جنوبی افریقہ میں کوازولو ناتال اور گاؤتینگ صوبوں میں پیش آنے والے دو وحشیانہ فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوگئے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
جنوبی افریقہ میں بدترین تشدد کی ایک شام نے پورے ملک میں ہلع مچا دی ہے، جہاں ایک ہی رات میں دو الگ الگ جگہوں پر ہونے والی فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 17 افراد جان سے گئے۔ پولیس نے ابھی تک ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے اور ان دونوں واقعوں کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
پیٹرمیرٹزبرگ میں گاڑی میں لاشیں
عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ صوبہ کوازولو ناتال کے شہر پیٹرمیرٹزبرگ کے قریب سویٹ واٹرز کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کو اس مقام پر گولیوں سے چھلنی ایک سفید رنگ کی گاڑی ملی جس میں سات نشستیں تھیں۔ گاڑی کے اندر آٹھ مردوں کی لاشیں موجود تھیں جن پر متعدد گولیاں ماری گئی تھیں اور سب کی موت موقع پر ہی واقع ہو چکی تھی۔ ابتدائی طور پر مقتولین کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔Also readPakistan and Iran pledge to strengthen ties through diplomatic dialogue
پریٹوریا میں جھونپڑی سے لاشیں برآمد
اسی رات دارالحکومت پریٹوریا کے مغرب میں واقع جیفزویل کی غیررسمی بستی میں دوسرا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک چار کمروں کی جھونپڑی سے نو افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ پولیس کے مطابق مقتولین میں چھ مرد اور تین خواتین شامل ہیں۔ ان تمام افراد کو اتوار کی رات دس سے گیارہ بجے کے درمیان قتل کیا گیا۔
پولیس کا تعلق مسترد کرتے ہوئے تحقیقات
پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں اور ابتدائی طور پر ان کے درمیان کوئی تعلق بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ تاہم، صوبہ گاؤتینگ کے پولیس سربراہ نے پریٹوریا کے واقعے میں ایک مقتول کے گزشتہ برس ہونے والے ایک فائرنگ کے واقعے سے ممکنہ تعلق کا جائزہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔
مسلح جرائم کا بڑھتا ہوا بحران
جنوبی افریقہ میں مسلح جرائم اور اجتماعی فائرنگ کے واقعات ایک سنگین مسئلہ بن چکے ہیں۔ اپریل سے جون 2026 کے دوران ملک بھر میں پانچ ہزار چار سو بیس سات افراد قتل ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ روزانہ اوسطاً تقریباً ساٹھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
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