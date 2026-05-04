جنوبی وزیرستان میں فوجی چوکی پر دہشت گرد حملہ ناکام

جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں نے فوجی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی جو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دی۔ اس حملے میں ایک شہری شہید اور 15 زخمی ہوئے۔
جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی جانب سے فوجی چوکی پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور نے بارودی مواد سے لدی ہوئی کوچ کے ذریعے فوجی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم، پاکستان آرمی کے جوانوں نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے گاڑی کو نشانہ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا، جس کے نتیجے میں وہ دور ہی دھماکے سے پھٹ گئی۔پولیس رپورٹ کے مطابق دھماکے سے آس پاس کے علاقے میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ایک دینی مدرسہ، پیٹرول پمپ، متعدد دکانیں اور قریبی گھروں کو نقصان پہنچا، کچھ کی چھتیں اثرات کی وجہ سے جزوی طور پر گر گئیں۔ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ پورے علاقے میں گھبراہٹ پھیل گئی اور مکین خوف کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔حکام نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے میں ایک شہری جانبحق ہوگیا جبکہ 15 دیگر زخمی ہوئے۔ تمام زخمی افراد کو فوری طور پر وانا کے ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر جان محمد نے بتایا کہ ہسپتال میں ایمرجنسی کا اعلان کردیا گیا ہے تاکہ زخمی وں کی بڑی تعداد سے نمٹا جاسکے۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ حملہ آور اور بارودی مواد سے لدی گاڑی کو چوکی سے دور ہی روک لیا گیا تھا، جس سے جانی نقصان کو بہت حد تک کم کرنے میں مدد ملی۔واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور مزید خطرات سے پاک کرنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کردیا گیا۔یہ حملہ جنوبی وزیرستان اور اس کے گرد و周边 علاقوں میں شدت پسندانہ سرگرمیوں میں مسلسل اضافے کے درمیان ہوا ہے۔ رہائشیوں نے نشانہ قتل، فدیہ کے لیے اغوا، بم دھماکے اور سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملوں کے واقعات میں اضافہ رپورٹ کیا ہے۔ سیکیورٹی رپورٹوں کے مطابق، حالیہ برسوں میں دہشت گردی سے متعلق تشدد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی یہ تازہ مثال ہے جو علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید تشویشناک بنا رہی ہے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، لیکن دہشت گرد عناصر کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام اور حکومت کو مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے اور ملک میں امن و استحکام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔اس حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے اور وزیراعظم نے واقعہ کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے زخمی وں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے اور شہید کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے بھی پرامن رہنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینے کا مطالبہ کیا۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے سرحدوں کی مضبوطی اور سیکیورٹی فورسز کی استعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام کا تعاون بھی بہت اہم ہے۔علاوہ ازیں، مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے ان کی زندگیوں اور کاروباروں پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ علاقے میں ترقیاتی منصوبے شروع کرے تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں.
