جنوبی کوریا نے پاکستان کو 3-0 سے شکست دے کر سنٹ آئلان شاہ کپ میں کانسی کا تمہہ جیت لیا
سنٹ آئلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ 2026 میں جنوبی کوریا نے پاکستان کو 3-0 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی جبکہ پاکستان چوتھے نمبر پر رہ گیا۔
جنوبی کوریا نے آئیپوہ میں منعقدہ سنٹ آئلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ 2026 کے کانسی کے تمغے کے مقابلے میں پاکستان کو سختی سے 3-0 سے شکست دے دی۔ یہ تاریخی جیت اتوار کے روز مالیشیا کے مشہور سلطان آئلان شاہ اسٹیڈیم میں حاصل کی گئی، جہاں کوریا کے ہاکی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے اپنا مقام محکم کیا۔ پاکستان ی ٹیم اس ہار کے بعد چوتھے نمبر پر رہ گئی، جبکہ جنوبی کوریا نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے میزبان ملک میں کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں اپنی اہم کامیابی کا پرچم لہرایا۔
مقابلے کے تفصیلی جائزے اور اسکورنگ
اس کلیدی میچ کی شروعات دونوں ٹیموں کے لیے غیر فیصلہ کن رہی کیونکہ پہلے دو کوارٹرز میں کوئی بھی ٹیم گلے نہ کر سکی۔ گیم صفر-صفر کے اسکور پر برابر رہا، جس نے دونوں فریقین کے دفاعی حکمت عملی پر زور دیا۔ تاہم، تیسرے کوارٹر میں جنوبی کوریا کی کھلاڑیوں نے اپنا بہترین فارم دکھایا اور وہاں دو اہم گولز سکور کر کے میچ میں برتری حاصل کر لی۔ چوتھے اور آخری کوارٹر میں جنوبی کوریا نے ایک اور گل سکور کر کے اپنی کامیابی کو یقینی بنایا اور میچ کو 3-0 سے جیت لیا۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
پاکستان کی کارکردگی اور ٹورنامنٹ میں پوزیشن
پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے یہ میچ انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ انہیں فائنل میں جانے کی امید تھی، لیکن وہ میزبان مالیشیا کے خلاف 5-5 کے ڈرا کے بعد فائنل کی راہ سے محروم رہ گئے۔ اس ہار کے بعد پاکستان اس چھ ٹیموں والے ٹورنامنٹ میں چوتھے نمبر پر ختم ہوا۔ یہ نتیجہ پاکستان کے لیے مایوس کن رہا کیونکہ وہ فائنل میں جانے کے انتہائی قریب تھے، لیکن آخری لمحات میں انہیں واپسی کی راہ نظر نہیں آئی۔
ٹورنامنٹ کا حتمی نتیجہ اور دیگر نتائج
اس ٹورنامنٹ کے حتمی نتائج کے مطابق، آسٹریلیا نے اس ٹورنامنٹ کو جیت کر اپنا 11 واں ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مالیشیا جو کہ میزبان تھے، فائنلسٹ رہے۔ جنوبی کوریا کی یہ فتح ان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ انہوں نے سخت مقابلے کے بعد کانسی کا تمغہ جیتا۔ پاکستان کی چوتھی پوزیشن ان کی ٹیم کے لیے مستقبل کے لیے ایک سکوٹ کی بات ہے تاکہ وہ آنے والے ٹورنامنٹس کے لیے بہتر تیاری کر سکیں۔
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