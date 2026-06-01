جنوبی کوریا میں انتخابات کی کوریج کے لیے بڑا مقابلہ

جنوبی کوریا میں 3 جون کو ہونے والے قومی انتخابات کے لیے تین بڑی ٹی وی نیٹ ورکس، KBS ، MBC اور SBS ، ایک بڑی رینکنگ کی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس بات کے بعد 3 جون کو ، ملک بھر میں مقامی انتخابات کے دوران ، ان ٹی وی نیٹ ورکس نے اپنے خصوصی انتخابات کی رات کے پروگراموں کا آغاز کیا ہے ، جس میں ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اور لیو اینالائٹکس کے ساتھ۔ حالیہ سالوں میں ، انتخابات کی کوریج میں براڈکاسٹرز کے مابین ایک اہم مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس سال ، نیٹ ورکس نے نظر انداز کرنے والی حقیقت (AR) اور extensions reality (XR) پر توجہ مرکوز کرکے دیکھنے والوں کو لالچ دینے اور انتخابات کے نتائج کو سمجھانے کے لیے دیکھنے والوں کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے دیکھا ہے۔ KBS اپنے انتخابات کی رات کے پروگرام کا میزبان قومی کوریا میوزیم میں سول میں ہو گا جہاں اس نے پہلی بار اپنے پروگرام کی میزبانی کی ہے۔ اس نے مقبول ثقافتی مقام کو جمہوریت کا علامت بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ میوزیم کے قریب ایک خصوصی اسٹیج میں عوام کی رائے کو ظاہر کیا جائے گا۔ میوزیم کے اشیاء بھی مختلف علاقوں میں ووٹنگ کی ٹرینڈوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ اسٹوڈیو کے اندر ، ایک بڑا ایل ای ڈی اسکرین ووٹر کے ٹرن آؤٹ اور انتخابات کے نتائج کو AI پاورڈ 3D گرافکس کا استعمال کرتے ہوئے ظاہر کرے گا۔ قریب گھر کے مقابلے کے دوران ، تاریخ کے ڈراموں سے متاثرہ ویدوں کے ذریعہ AI بنائے گئے ویڈیوز کے ذریعے بھی دکھایا جائے گا۔ سیاسی ماہرین اور تجربہ کار تبصرہ نگار پورے رات کے لیے زندگی میں تجزیہ پیش کریں گے۔ SBS ایک مضبوط توجہ AI ٹیکنالوجی پر مرکوز کر رہی ہے۔ اس نے OpenAI کوریا ، ملک میں ChatGPT کے پیچھے کام کرنے والی کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس کی AI Situation Room GPT 5.
5 اور Codex ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتخابات کے نتائج کی پیشن گوئی میں بہتری لائی ہے۔ سول میں ایک اشتہاری ٹیم نے نظام کو بہتر ڈیٹا کی تجزیہ کے لیے اپ گریڈ کیا ہے۔ SBS نے ایک ایل ای ڈی اسکرین کے ذریعے AI آرٹسٹ چوی سی ہون کے ویڈیو آرٹ ورک کا بھی استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنے ایل ای ڈی سیکریٹری چیٹ بٹ کے ذریعے AI انتخابات کے سیکرٹری کا بھی آغاز کیا ہے۔ XR گرافکس اور آن لائن ذرائع کے لیے ڈیزائن کردہ '' کے ویلیئن ہنٹرز '' اور '' نیشنل ایسیمبلی چیلنج '' جیسے انٹراکٹوں کا بھی آغاز کیا ہے۔ ہنر مند سیاست دان بھی پورے رات کے لیے زندگی میں مباحثوں میں شامل ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے۔
Australian public TV suspends use of China state media showsAustralian public broadcaster SBS said it would stop using content from Chinese state-run television Friday, pending a review of serious human rights concerns.
Güney Kore'de muhalefet partisi ve müttefikleri çoğunluğu kazanmaya yönelik çıkış anketlerine göreGüney Kore'nin ana muhalefet partisi ve müttefiklerinin ülkenin yasama organı için yapılan Çarşamba günkü seçimlerde çoğunluğu kazanması bekleniyor. Çıkış anketlerine göre, KBS, MBC ve SBS tarafından yayınlanan ortak bir anket, muhalefet Demokratik Parti (DP) ve küçük müttefiklerinin tek meclisli, 300 sandalyeli parlamentoda 178-197 sandalye arasında güvence altına alabileceğini ve Yoon'un muhafazakar Halk Gücü Partisi (PPP) ve bağlı kuruluşlarının 85-105 sandalye kazanacağını tahmin etti. Kablo ağı JTBC tarafından yapılan başka bir anket, muhalefet kampının 168-193 sandalye alması olasılığını gösterirken, PPP koalisyonunu 87-111 olarak belirledi. Acı bir şekilde mücadele edilen yarış, bazı analistlere göre Yoon üzerinde bir referandum olarak görüldü, popülaritesi geçim krizi ve bir dizi siyasi hata nedeniyle zarar gördü.
Arab talent shines as global stars hit Joy Awards' lavender carpetThe event is part of Riyadh Season and is co-organized by MBC Group
طالبان سے لڑنے والے دو ہزار افغان کمانڈوز کو برطانیہ کا پناہ دینے سے انکاریہ خصوصی افغان یونٹس SAS اور SBS کے ساتھ مل کر خطرناک مشنز میں حصہ لیتے تھے
'Perfect Crown' faces backlash with controversy after Disney+ hit'sMBC's Perfect Crown topped Disney+ charts but faces backlash for historical errors, experts warn the show misrepresents Korea's monarchy.
