جنوبی کوریا کے صدر کا فلسطین پر تبصرہ: اسرائیل سے تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ

جنوبی کوریا کے صدر لی جائے مونگ کی جانب سے فلسطین میں اسرائیلی کارروائیوں کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دینے پر اسرائیل اور عالمی سطح پر شدید ردعمل، تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ۔ ایران کی جانب سے مذاکرات کی خواہش اور ٹرمپ کا بیان بھی زیر بحث۔ اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب اڈے قائم کرنے کا منصوبہ۔
سیول: جنوبی کوریا کے صدر لی جائے مونگ نے فلسطین میں اسرائیل ی کارروائیوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والے ہولوکاسٹ سے تشبیہ دی، جس کے بعد اسرائیل ی حلقوں اور لابی کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ صدر لی جائی مونگ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی فوج نے فلسطین ی علاقوں میں جو کارروائیاں کیں، وہ نازی دور میں یہودیوں کے قتلِ عام سے مختلف نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے دوران ہونے والی ہلاکتیں اور تشدد عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اپنے مؤقف کے حق میں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس میں مبینہ طور پر ایک فلسطین ی شخص کو اسرائیل ی فوجی کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد عمارت سے نیچے پھینکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ سن 2024 میں پیش آیا تھا۔ یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب اسرائیل میں نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتلِ عام کی یاد میں تقریبات منعقد کی جا رہی تھیں، جس کے باعث اس بیان کی حساسیت اور بھی بڑھ گئی۔
صدر لی جائی مونگ نے اپنے خطاب میں خطے کی مجموعی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی کشیدگی کے اثرات دیگر ممالک تک بھی پہنچ رہے ہیں اور کوریائی عوام بھی مختلف قومی چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ واقعات نے عالمی برادری کو فلسطین کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کیا ہے اور تشدد کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے اور کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا۔
دوسری جانب، اسرائیلی حلقوں اور حامی گروپس کی جانب سے اس بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور اسے غیر مناسب اور اشتعال انگیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے حقائق کے منافی اور اسرائیل کے خلاف متعصبانہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی اس بیان پر شدید ردعمل ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسے جنوبی کوریا اور اسرائیل کے تعلقات کے لیے نقصان دہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بیان کے بعد جنوبی کوریا اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کا امکان ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی اس پر بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے مذاکرات کی خواہش اور ٹرمپ کا بیان بھی عالمی منظرنامے میں شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بھی تشویش کا باعث ہے۔
جنوبی کوریا اسرائیل فلسطین لی جائے مونگ ہولوکاسٹ تعلقات کشیدگی مذاکرات ٹرمپ لبنان