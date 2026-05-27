جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 31 افراد ہلاک، حزب اللہ کا مقابلہ

اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیوں کو بڑھاتے ہوئے کم از کم 31 افراد کو ہلاک کر دیا، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیلی پیش قدمی کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
لبنان کی وزارت صحت کے مطابق منگل کے روز اسرائیل ی حملوں میں جنوبی لبنان میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں چار بچے اور تین خواتین شامل ہیں۔ ان حملوں میں 40 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل ی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر رہی ہے، اور اس نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیوں کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل ی فوج کے ایک اہلکار نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ فوجیوں نے اسرائیل کے اعلان کردہ 'یلو لائن' سے آگے کام شروع کر دیا ہے، جو لبنان کی سرحد سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجو منگل کے روز اسرائیل ی فوجیوں کا مقابلہ کیا جو زاوتر الشرقیہ کے قصبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق اس نے اسرائیل ی فوجیوں کو بھاری توپ خانے اور فضائی حملوں کے بعد پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس گروپ نے اسرائیل ی فوجیوں کے خلاف ڈرون اور راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ مشرقی لبنان کے قصبے مشغرہ میں اسرائیل ی حملے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں دو لڑکیاں اور ایک خاتون شامل ہیں۔ اسرائیل ی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن یونیفل کے مطابق پیر کے روز لبنان میں 91 فضائی حدود کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ لبنان ی حکام کے مطابق 2 مارچ سے اب تک اسرائیل ی حملوں میں 3,100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
اسرائیل لبنان حزب اللہ جنگی کارروائیاں شہادتیں
