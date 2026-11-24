جنوبی پنجاب میں خشک سالی کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کردیا
پی ڈی ایم اے پنجاب نے دسمبر 2026 سے فروری 2027 تک کم بارشوں کے باعث جنوبی پنجاب میں خشک سالی کے خطرے کا اعلان کرتے ہوئے تمام محکموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔
صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) پنجاب نے دسمبر 2026 سے فروری 2027 کے درمیان جنوبی پنجاب میں معمول سے کم بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی کے شدید خطرے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس پیشگی الرٹ کے پیش نظر اتھارٹی نے متعلقہ تمام محکموں اور ضلعی انتظامیہ کو فوری اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کردی ہے تاکہ ممکنہ آفت سے نمٹا جا سکے۔
محکموں کو مشورے اور انتظامی ہدایات
پی ڈی ایم اے پنجاب نے محکمہ لوکل گورنمنٹ، زراعت، آبپاشی، ماحولیات، صحت، لائیو اسٹاک، جنگلات، تعلیم، ریسکیو 1122 اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو باضابطہ مراسلے جاری کیے ہیں۔ ان مراسلے میں تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے تحت پیشگی ترتیبات مکمل کریں تاکہ صورتحال سنگین ہونے پر بروقت ردعمل دیا جا سکے۔Also readBalochistan Announces New Winter Office Timings, Two Weekly Holidays Declared
ضلعی سطح پر پیشگی اقدامات
کمشنرز بہاولپور، سرگودھا اور ڈیرہ غازی خان کے علاوہ متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں ضروری انتظامات کو حتمی شکل دیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے محمد خضر افضال نے وضاحت کی کہ جنوبی پنجاب میں جاری خشک موسم زرعی زمینوں میں نمی کی کمی کا سبب بن سکتا ہے جس سے آبی وسائل پر بڑا دباؤ پڑنے کا اندیشہ ہے۔
وزیراعلیٰ کی ہدایات اور 24 گھنٹے کی نگرانی
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں کو خشک سالی کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری یقینی بنائی گئی ہے۔ ڈی جی محمد خضر افضال نے واضح ہدایت دی ہے کہ تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز میں 24 گھنٹے عملے کی موجودگی کو لازمی قرار دیا جائے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ دیگر محکموں کے درمیان رابطہ کاری کو مؤثر بنایا جائے۔
ڈیٹا بیس اور عوامی آگاہی مہم
متاثرہ علاقوں اور حساس آبادیوں کا ایک مکمل ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا تاکہ ضرورت پڑنے پر امدادی کارروائیاں فوری شروع کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی عوام میں پانی کے تحفظ سے متعلق آگاہی مہم چلانے اور مقامی سطح پر پانی بچانے کے اقدامات کو فروغ دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وسائل کی بچت کی جا سکے۔
مویشیوں کا تحفظ اور طبی وسائل
محکمہ لائیو اسٹاک، زراعت اور دیگر ٹیموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حساس علاقوں میں مویشیوں کے تحفظ کے لیے ادویات اور چارے کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ضلعی انتظامیہ کو اضافی عملہ تعینات کرنے اور ریسکیو 1122 کے ساتھ اسپتالوں میں ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ممکنہ بحران کا شکار لوگوں اور مویشیوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔
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