جنوبی افریقہ نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست دے کر سیریز میں برتری حاصل کر لی

لاہور میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کو شکست دے دی۔ تسمین برٹس کی شاندار اننگز اور سدرہ امین کی ریکارڈ سنچری کے باوجود پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
لاہور (ویب ڈیسک) - جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے جمعہ کی رات قذافی اسٹیڈیم، لاہور میں کھیل ے گئے دوسرے میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کو ڈک ورتھ لوئس سٹرن (ڈی ایل ایس) طریقہ کار کے تحت 25 رنز سے شکست دی اور تین میچوں کی ون ڈے سیریز میں ناقابلِ شکست برتری حاصل کر لی۔ تسمین برٹس کی ناقابلِ شکست 171 رنز اور لورا وولوارڈٹ کی 129 گیندوں پر 100 رنز کی اننگز کی بدولت جنوبی افریقہ نے 46 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 292 رنز بنائے، جسے بعد میں 313 رنز کا ہدف تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان کی ٹیم
سدرہ امین کی ریکارڈ سنچری اور نتاشا پرویز کے ساتھ ان کی 146 رنز کی شراکت کے باوجود 44.4 اوورز میں 287 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ہدف کے تعاقب میں، پاکستان کو اس وقت ابتدائی دھچکا لگا جب اوپننگ بلے باز منبیبہ علی (1) تیسرے اوور میں ایل بی ڈبلیو ہو گئیں، جس سے اسکور 5-1 ہو گیا۔ عمیمہ سہیل، جو ٹیم میں واپس آئی تھیں، نے شاندار اننگز کھیلی، 38 گیندوں پر 43 رنز بنائے، جس میں سات چوکے شامل تھے۔ انہوں نے سدرہ امین کے ساتھ دوسری وکٹ کے لیے 57 رنز جوڑے۔ تاہم، ان کی شاندار اننگز کا خاتمہ اس وقت ہو گیا جب وہ مسابتا کلاس کی گیند پر آؤٹ ہو گئیں، جس سے پاکستان کا اسکور 11 اوورز کے بعد 62-2 ہو گیا۔ سدرہ اور نتاشا پرویز نے پھر ایک مضبوط شراکت قائم کی، 49 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ 28 ویں اوور تک، پاکستان نے 150 رنز کا ہندسہ عبور کر لیا، اور 33.3 اوور تک، انہوں نے 200 رنز کا ہندسہ عبور کر لیا۔ اس جوڑی نے 86 گیندوں پر اپنی 100 رنز کی شراکت مکمل کی۔ سدرہ نے اپنی فارم بحال کرتے ہوئے تیز رفتاری دکھائی اور 97 گیندوں پر اپنی مسلسل دوسری سنچری اور مجموعی طور پر چھٹی سنچری بنائی۔ اس دوران، نتاشا نے صرف 42 گیندوں پر اپنی پہلی ون ڈے نصف سنچری مکمل کی۔ ان کی متاثر کن 146 رنز کی شراکت کا خاتمہ آخر کار 38 ویں اوور میں ہوا، جب سدرہ 110 گیندوں پر 122 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں، جس میں 13 چوکے شامل تھے۔ نتاشا کے ساتھ کپتان فاطمہ ثنا بھی کریز پر آئیں کیونکہ ہوم سائیڈ کو آخری آٹھ اوورز میں 66 رنز درکار تھے۔ فاطمہ (5) کا قیام مختصر رہا کیونکہ وہ 42 ویں اوور میں 269-5 کے اسکور پر آؤٹ ہو گئیں۔ نتاشا، جنہوں نے 60 گیندوں پر 73 رنز بنائے، جس میں سات چوکے شامل تھے، اگلے ہی اوور میں آؤٹ ہوئیں، اس کے بعد اگلی ہی گیند پر دیانا بیگ آؤٹ ہو گئیں۔ سدرہ نواز (2) 44 ویں اوور میں واپس آئیں جب پاکستان کو 14 گیندوں پر 29 رنز درکار تھے جبکہ نشرا سندھو اگلی گیند پر رن آؤٹ ہو گئیں۔ بیٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے، جنوبی افریقہ کے اوپنرز، وولوارڈٹ اور برٹس نے اپنی ٹیم کو ایک مضبوط آغاز فراہم کیا، 10 اوورز کے بعد 58-0 تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی شراکت جاری رکھی، مزید 42 رنز جوڑ کر 20 اوورز میں اسکور کو 100-0 تک پہنچا دیا۔ تمام 10 وکٹیں برقرار رکھتے ہوئے، انہوں نے رفتار پکڑی، 28 ویں اوور میں 150 رنز کا ہندسہ عبور کیا۔ برٹس، جنہوں نے پہلے ون ڈے میں ناٹ آؤٹ سنچری بنائی تھی، نے 106 گیندوں پر اپنی چھٹی ون ڈے سنچری مکمل کی۔ 41 ویں اوور تک، جنوبی افریقہ 238 رنز پر بغیر کسی نقصان کے تھا جب بارش نے کھیل میں خلل ڈالا، جس کی وجہ سے کھیل کو فی سائیڈ 46 اوورز تک مختصر کر دیا گیا۔ وقفے کے بعد، وولوارڈٹ نے بھی 128 گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی لیکن فوری طور پر آؤٹ ہو گئیں، دیانا بیگ کی گیند پر کیچ ہو گئیں، جس سے خواتین کے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کی جانب سے سب سے بڑی 260 رنز کی اوپننگ شراکت کا خاتمہ ہو گیا۔ دیانا نے فوری اثر ڈالا، اگلی ہی گیند پر نادین ڈی کلرک کو آؤٹ کیا۔ انیری ڈرکسن صرف تین رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئیں، لیکن تسمین برٹس مستحکم رہیں، 141 گیندوں پر 171 رنز بنا کر ناقابلِ شکست رہیں، جس میں 20 چوکے اور چار چھکے شامل تھے
