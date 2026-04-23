جنوبی کوریا کی فضائیہ کا فضائی حادثے پر معذرت خواہانہ بیان: پائلٹوں کی سیلفی لینے کی وجہ سے طیارے ٹکرا گئے

جنوبی کوریا کی فضائیہ نے 2021 میں پیش آنے والے ایک فضائی حادثے پر معذرت خواہگی کا اظہار کیا ہے، جس میں دو ایف ففٹین لڑاکا طیارے آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ حادثے کا باعث پائلٹوں کا پرواز کے دوران سیلفیاں لینا اور ویڈیو بنانا تھا۔
جنوبی کوریا کی فضائیہ نے دسمبر 2021 میں پیش آنے والے ایک انتہائی سنگین فضائی حادثے کے حوالے سے عوام سے معذرت خواہگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ حادثہ ڈائیگو کے قریب ایک تربیتی پرواز کے دوران پیش آیا تھا، جس میں دو ایف ففٹین لڑاکا طیارے آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ اس حادثے کی ابتدائی وجوہات غیر واضح تھیں، لیکن حالیہ آڈٹ رپورٹ میں اس کے پیچھے کے حیران کن حقائق سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، حادثے کا باعث پائلٹس کا پرواز کے دوران ذاتی نوعیت کی ویڈیو بنانے اور سیلفیاں لینے کا عمل تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ایک پائلٹ، جو اپنی یونٹ کے ساتھ آخری پرواز پر تھا، ایک بہترین ویڈیو بنانے کی غرض سے بغیر کسی اجازت کے طیارے کو تیزی سے اوپر لے گیا اور انتہائی خطرناک انداز میں موڑ لگایا۔ اس دوران، دوسرا طیارہ بھی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ جب دونوں طیارے ایک دوسرے کے بہت قریب پہنچ گئے، تو ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی سے ایک طیارے کے پچھلے حصے نے دوسرے طیارے کے ونگ سے ٹکر مار دی۔ اس حادثے کے نتیجے میں تقریباً 8 لاکھ 80 ہزار وون (جو تقریباً 6 لاکھ ڈالر کے برابر ہے) کا مالی نقصان ہوا۔ خوش قسمتی سے، اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس حادثے کا بنیادی ذمہ دار ونگ مین پائلٹ تھا۔ اس پائلٹ کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی گئی، اسے پرواز سے معطل کر دیا گیا اور بعد میں فوج سے برخاست کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ، پائلٹ کو طیاروں کی مرمت کے اخراجات کا کچھ حصہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں فضائیہ کی جانب سے پرواز کے دوران ویڈیو بنانے اور سیلفیاں لینے کے عمل پر ناکافی نگرانی پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کی فضائیہ نے اعتراف کیا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے پرواز کے حفاظتی قوانین کو مزید سخت کیا جائے گا۔ فضائیہ نے یقین دلایا ہے کہ وہ فضائی آپریشنز کے دوران حفاظتی معیارات کو بلند کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ یہ واقعہ فضائیہ کے اندر احتیاط اور پیشہ ورانہ رویے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس حادثے کے بعد، فضائیہ نے اپنے تمام پائلٹس کے لیے حفاظتی تربیت کے پروگراموں کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام فضائی آپریشنز کی حفاظت اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
جنوبی کوریا فضائی حادثہ ایف ففٹین پائلٹ سیلفی ویڈیو معذرت خواہگی
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NA Budget 2021-22 session underway as PM Imran Khan to address todayISLAMABAD (92 News) - After approval of the Budget 2021-22, Prime Minister (PM) Imran Khan will address today to speak at the budget 2021-22 session of the National Assembly.
Read more »
ہنڈا نے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا نئی قیمت کیا ہو گئی؟؟پریشان کن خبرہنڈانے ایک مرتبہ پھر موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ کردیا جس کا اطلاق یکم نومبر 2021 سے ہوگا۔اس سے قبل کمپنی نے یکم اکتوبر 2021 کو بھی قیمتیں بڑھائی تھیں۔
Read more »
مشترکہ اجلاس کے بعد سینیٹ میں بھی اپوزیشن کو شکست کا سامنا، 3 اہم بل مںظور کروالیےاسلام آباد : حکومت نے اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود سینیٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل 2021 اور نیب ترمیمی بل 2021 بل منظور کروالئے۔
Read more »
Senate passes NAB Amendment Ordinance, Protection of Journalists & Higher Education Amendment billsISLAMABAD (92 News) – The Senate on Friday passed the Protection of Journalists and Media Professionals Bill, 2021, the National Accountability (Third Amendment) Ordinance 2021 and Higher Education Amendment bills.
Read more »
مارک زکربرگ 2022 میں کتنے ارب ڈالرز سے محروم ہوچکے ہیں؟ستمبر 2021 میں ان کے اثاثوں کی مالیت 142 ارب ڈالرز تھی جبکہ دسمبر 2021 یعنی سال کے اختتام پر وہ 128 ارب ڈالرز کے مالک تھے۔
Read more »
نیپرا نے این ٹی ڈی سی کی کارکردگی کو ناقص قرار دے دیانیپرا نےکارکردگی ایویلیوایشن رپورٹ 22-2021 جاری کر دی ہے جس کے مطابق مالی سال 22-2021 کے دوران سستے پاورپلانٹس سے بجلی کی ترسیل میں کمپنی خرابیوں کا شکار رہی
Read more »