جنگ بندی پر سوالیہ نشان: ایران کا سخت مؤقف، سفارتی عمل پیچیدہ ہونے کا خدشہ

ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر سخت ردعمل دیا، جس سے مذاکرات کے امکانات کم ہو گئے، لبنان میں اسرائیلی حملے جاری، خطے میں انسانی بحران سنگین
جنگ بندی کے سوال پر ایران کا سخت موقف، سفارت ی عمل مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ\ ایران کی جانب سے جنگ بندی اور مجوزہ مذاکرات پر سخت ردعمل سامنے آیا ہے، جس کے بعد سفارت ی کوششوں کو دھچکا لگنے کا خدشہ ہے۔ ایران ی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے جنگ بندی سے قبل ہی اہم شرائط کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جس سے مذاکرات کے امکانات معدوم ہوتے نظر آتے ہیں۔ قالیباف نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے پیش کردہ 10 نکاتی تجاویز میں سے کم از کم تین نکات کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ان کے مطابق پہلی
خلاف ورزی ایران کی فضائی حدود میں ڈرون دراندازی کی صورت میں ہوئی، جو کہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے۔ دوسری خلاف ورزی یورینیئم افزودگی کے حق کو تسلیم نہ کرنا ہے، جو کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک اہم معاملہ ہے۔ تیسری خلاف ورزی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، جہاں اسرائیلی حملے بدستور جاری ہیں۔ ان الزامات کے پیش نظر، قالیباف نے دو طرفہ جنگ بندی اور مذاکرات کے عمل کو غیر مؤثر قرار دیا، کیونکہ بنیادی اعتماد مجروح ہو چکا ہے۔ اس صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں اور سفارتی عمل مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔\لبنان میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے، جہاں جنگ بندی کے اعلانات کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ لبنانی سول ڈیفنس کے مطابق، صرف ایک دن میں ہونے والے حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں، جس سے خطے میں انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں ایران کی جانب سے سخت مؤقف اپنانے کے بعد، سفارتی کوششوں پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور خطے میں امن کے امکانات کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران کا سخت مؤقف سفارتی عمل کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے اور فریقین کے درمیان اعتماد کی بحالی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے تنازعہ کے مزید بڑھنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس بحران کے حل کے لیے فریقین کو فوری طور پر بات چیت شروع کرنے اور جنگ بندی کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کرنی چاہئیں۔\اس کے علاوہ، خطے میں دیگر واقعات بھی صورتحال کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس عائد کرنے اور ادائیگی کرپٹو کرنسی میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، اسرائیلی حملوں کے خلاف ایران کی جانب سے سخت ردعمل ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے سکتا ہے۔ ان تمام عوامل کے باعث خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے اور امن کے لیے کوششیں مزید مشکل ہو سکتی ہیں۔ مزید برآں، ایرانی میڈیا کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے اور ٹیرف کو کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ تمام پیش رفتیں خطے کی سیاسی صورتحال پر گہرا اثر ڈالیں گی اور سفارتی کوششوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ فریقین صبر و تحمل سے کام لیں اور سفارتی ذرائع سے تنازعہ کے حل کی کوشش کریں
