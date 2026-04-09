جنگ بندی کا تنازعہ: شہباز شریف کے اعلان اور اسرائیل کی تردید کے بعد صورتحال

اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں نے جنگ بندی کے معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا ہے، شہباز شریف کے اعلان اور اسرائیل کی تردید کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔
شہباز شریف کے اعلان، جے ڈی وینس کی تردید اور اسرائیل : جنگ بندی میں لبنان کی شمولیت پر ’غلط فہمی‘ کا تنازع کیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ دو ہفتوں کے لیے بند کرنے کے اعلان کو ابھی 24 گھنٹوں سے کچھ وقت ہی اوپر گزرا ہے، لیکن اس امن معاہدے میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ محاورے کی زبان میں کہا جائے تو ابھی معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ یہ خدشات اور سوالات کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ معاملہ ہے جسے امریکہ نے ’غلط فہمی‘ قرار دیا ہے۔ جب پاکستانی وزیر
اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ کیا، اس میں یہ بات شامل تھی کہ ’لبنان سمیت‘ ہر جگہ فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا: ’مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ ایران، امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے ہر جگہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، بشمول لبنان۔ یہ جنگ بندی فوراً نافذالعمل ہو گی۔‘ شہباز شریف کی یہ پوسٹ پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ اپریل کی صبح چار بج کر 50 منٹ پر شیئر کی گئی۔ اس پوسٹ سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا تھا کہ ’پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر میں دو ہفتوں کی مدت کے لیے ایران پر بمباری اور حملوں کو معطل کرتا ہوں۔‘ اس کے بعد ایران کی وزارت خارجہ سے بھی ایک بیان جاری ہوا، جسے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ ’اگر ایران پر حملے روک دیے گئے تو ہماری طاقت ور مسلح افواج بھی اپنی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی۔‘ ’مثبت اشارے اور جامع حل کی تلاش‘: چین میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سات روزہ لیکن ان اعلانات کے بعد بمشکل چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے جب اسرائیلی وزیر اعظم کے سرکاری ایکس ہینڈل سے ایک بیان جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا تھا: 'دو ہفتے کی جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے۔' تاہم ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کے بعد پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ جنگ بندی معاہدے میں 'لبنان بھی' شامل ہے، اس وقت امریکہ کی جانب سے اس کی تردید یا وضاحت نہیں کی گئی۔ بلکہ مذاکرات کے عمل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ہمراہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر 'اسلام آباد مذاکرات' میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اور اسی مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف نے انھیں 'اسلام آباد مذکرات' کا نام دیا ہے۔ پھر ایران کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی کہ وہ 'اسلام آباد مذاکرات' میں شرکت کرے گا۔ بدھ کے روز ہی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کی گفتگو تقریباً 45 منٹ سے زائد جاری رہی جو 'خوشگوار اور دوستانہ' تھی۔ صورتحال مثبت سمت میں بڑھتی دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر کل ہی کے روز اسرائیل کی جانب سے لبنان کو بھاری بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گذشتہ روز ہونے والے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 182 افراد کی جان گئی اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ایک اور بیان میں لبنانی سول ڈیفنس ایجنسی کے حوالے سے کہا گیا کہ 254 افراد ہلاک اور 1165 زخمی ہوئے اور ان اعداد و شمار کی تصدیق ادارے کی جانب سے بی بی سی کو بھی کی گئی۔ اس جنگ کے دو فریق امریکہ اور ایران، کشیدگی کم کرنے کے راستے پر آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے، لیکن اسرائیل کے حملوں سے معاہدے کے مستقبل پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ’امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔‘ ایکس پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا: ’ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط واضح اور دوٹوک ہیں، امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دونوں راستے ایک ساتھ اختیار نہیں کیے جا سکتے۔‘ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ’دنیا لبنان میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھ رہی ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور عالمی برادری یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔‘ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے بھی بیان آیا، جس میں کہا گیا: ’اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل ایران کے خلاف تنازع دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔‘ ان کے الفاظ تھے: ’ہماری انگلی اب بھی بندوق کے ٹریگر پر ہے۔‘ فرانس کے صدر ایمانویل میکخواں نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے لبنان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ ’یہ حملے حال ہی میں طے پانے والی جنگ بندی کے تسلسل کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔‘ اسرائیلی اقدامات پر تبصرہ کرتے ہوئے برطانوی جریدے ’دی اکانومسٹ‘ کے مضمون میں لکھا گیا: ’نیتن یاہو شاید وہ واحد شخص ہیں جو مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا خیر مقدم نہیں کرتے۔‘ امریکی رکن کانگریس ڈان بئیر نے ایکس پر پوسٹ کیا: امریکہ کو فوری طور پر اسرائیل پر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بغیر یہ معاہدہ نہ تو قابلِ عمل ہے اور نہ ہی مؤثر ہو سکتا ہے۔‘ ان کا کہنا تھا کہ امریکی عوام جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور بیروت کے وسطی علاقوں پر بمباری امن کی طرف جانے کا راستہ نہیں ہے۔ شہباز شریف نے اس اعلان کے بعد کہ لبنان بھی جنگ بندی میں شامل ہے، فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے تردید سامنے آئی۔ اس کے بعد امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان یا وضاحت نہیں کی گئی۔ تاہم، مذاکرات کے تسلسل اور عمل کو جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی جانب سے نمائندوں کی تعیناتی کا اعلان کیا گیا۔ اس سارے معاملے میں غلط فہمی یا عدم اطمینان کا عنصر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ شہباز شریف کے اعلان کے بعد، خصوصاً لبنان کی شمولیت کے حوالے سے، مختلف فریقین کے بیانات میں تضادات نے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ اسرائیلی ردعمل اور بعد ازاں امریکہ کی جانب سے خاموشی، اس معاہدے کی پائیداری پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ اس صورت حال نے مذاکرات کے مستقبل اور خطے میں امن کے قیام کی کوششوں کو متاثر کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں نے معاملات کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرے۔ یہ صورتحال اس معاہدے کے مستقبل کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ عالمی برادری بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور امریکہ کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کا انتظار کر رہی ہے۔ فرانس اور دیگر ممالک نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، جس سے اس معاہدے کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ، خطے میں جاری کشیدگی اور عدم اعتماد کی فضا اس معاہدے کی کامیابی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان، جس میں لبنان کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی، فوری طور پر متنازعہ بن گیا۔ اسرائیل نے اس دعوے کی تردید کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاہدے کے بارے میں مختلف فریقوں کے درمیان مختلف سمجھوتے ہیں۔ اس کے بعد، امریکہ نے اس تنازع پر کوئی سرکاری ردعمل ظاہر نہیں کیا، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ اس معاملے پر واضح موقف رکھتا ہے یا نہیں۔ اس صورت حال نے معاہدے کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ اس کے علاوہ، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ، جو پاکستان میں جاری ہے، بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس تنازع نے خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگرچہ شہباز شریف نے جنگ بندی کا خیرمقدم کیا، لیکن اسرائیل کی طرف سے تردید اور امریکہ کی خاموشی نے اس معاہدے کی کامیابی پر شک پیدا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ، خطے میں موجود مختلف فریقوں کے درمیان اختلافات اس معاہدے کو مزید مشکل بنا سکتے ہیں۔ اس تنازع کے نتیجے میں، خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ، عالمی برادری بھی اس صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس کا ردعمل معاہدے کی قسمت کا تعین کر سکتا ہے۔ شہباز شریف کا اعلان اور اس کے بعد ہونے والے واقعات، خطے میں امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں
شہباز شریف اسرائیل جنگ بندی لبنان ایران امریکہ تنازعہ