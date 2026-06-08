جنگ بندی کے بعد تہران کا اسرائیل پر پہلا حملہ اور ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی جوابی کارروائی

امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد ایران نے پہلی مرتبہ اتوار کے روز اسرائیل پر میزائل حملے کیے جس کے بعد اسرائیلی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے وسطی اور مغربی ایران میں عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد ایران نے پہلی مرتبہ اتوار کے روز اسرائیل پر میزائل حملے کیے جس کے بعد اسرائیلی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے وسطی اور مغربی ایران میں عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اتوار کے روز ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے ایک بیان میں اسرائیل پر حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ 'ہمارے میزائل اور ڈرون دستوں نے اسرائیل کے شمالی شہروں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک مربوط اور شدید حملہ کیا ہے۔' اسرائیل نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران سے داغے گئے تمام میزائل روک لیے ہیں۔تہران کی جانب سے اتوار کے روز کیے جانے والے حملوں کے بعد ایران کے پاسدارانِ انقلاب کا کہنا تھا کہ 'یہ کارروائی کوئی عارضی واقعہ نہیں بلکہ مسلسل حملوں کے ایک مکمل ہفتے کا آغاز ہے۔' پاسدارانِ انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 'آئندہ سات دنوں تک 24 گھنٹے میزائلوں اور ڈرونز کی لہریں داغی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ دشمن کو روک دیا جائے اور وہ اپنے جرائم بند کر دے۔' بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ 'ایرانی سرزمین کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش کا ایسا تباہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا جو تمام توقعات سے بڑھ کر ہوگا۔.
امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد ایران نے پہلی مرتبہ اتوار کے روز اسرائیل پر میزائل حملے کیے جس کے بعد اسرائیلی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے وسطی اور مغربی ایران میں عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اتوار کے روز ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے ایک بیان میں اسرائیل پر حملے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ 'ہمارے میزائل اور ڈرون دستوں نے اسرائیل کے شمالی شہروں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک مربوط اور شدید حملہ کیا ہے۔' اسرائیل نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران سے داغے گئے تمام میزائل روک لیے ہیں۔تہران کی جانب سے اتوار کے روز کیے جانے والے حملوں کے بعد ایران کے پاسدارانِ انقلاب کا کہنا تھا کہ 'یہ کارروائی کوئی عارضی واقعہ نہیں بلکہ مسلسل حملوں کے ایک مکمل ہفتے کا آغاز ہے۔' پاسدارانِ انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 'آئندہ سات دنوں تک 24 گھنٹے میزائلوں اور ڈرونز کی لہریں داغی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ دشمن کو روک دیا جائے اور وہ اپنے جرائم بند کر دے۔' بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ 'ایرانی سرزمین کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش کا ایسا تباہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا جو تمام توقعات سے بڑھ کر ہوگا۔
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