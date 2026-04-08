جنگ بندی کا اثر: تیل کی منڈی میں گراوٹ، اسٹاک مارکیٹس میں تیزی

امریکہ اور ایران کے درمیان مشروط جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور اسٹاک مارکیٹس میں تیزی دیکھی گئی۔ ماہرین صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی مشروط جنگ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی دیکھی گئی جبکہ اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان نظر آیا۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں تقریباً 15.9 فیصد کی کمی واقع ہوئی اور یہ 92.30 ڈالر فی بیرل تک آ گئی۔ اسی طرح، امریکی منڈی میں ٹریڈ ہونے والے خام تیل کی قیمت بھی تقریباً 16.5 فیصد کم ہو کر 93.
80 ڈالر فی بیرل پر آگئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ قیمتیں گری ہیں، لیکن ابھی بھی تنازع شروع ہونے سے پہلے کی سطح سے کافی زیادہ ہیں۔ 28 فروری کو تیل تقریباً 70 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ سے تیل اور گیس کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی تھی، خصوصاً ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر حملوں کی دھمکیوں کے بعد توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکہ کے لیے خاص طور پر فائدہ مند رہا۔ اس صورتحال میں اسٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی۔ جاپان کے نکئی 225 انڈیکس میں 4.5 فیصد جبکہ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 5.5 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔\امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف بمباری دو ہفتوں کے لیے معطل کی جا رہی ہے، بشرطیکہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طور پر کھولنے پر راضی ہو۔ دوسری جانب، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اشارہ دیا کہ اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جائیں تو تہران جنگ بندی پر آمادہ ہے اور آبنائے ہرمز سے محفوظ آمدورفت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کشیدگی دوبارہ بڑھی تو توانائی کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہیں، تاہم فی الحال جنگ بندی نے عالمی معیشت کو بڑی راحت فراہم کی ہے۔ ایران نے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی اور فتح ان کی ہوگی۔ اس کے علاوہ، سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد کو ویٹو کیا گیا، جس پر متحدہ عرب امارات نے تشویش کا اظہار کیا۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق، ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں اور اس بارے میں پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ باؤلے کتے کی طرح خون کے پیاسے ہیں۔\یہ صورتحال عالمی اقتصادی منظرنامے پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی اور اسٹاک مارکیٹس میں تیزی نے سرمایہ کاروں اور معاشی ماہرین کو اطمینان دیا ہے۔ تاہم، خطے میں کشیدگی کی فضا ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد حالات دوبارہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صورتحال پر گہری نظر رکھی جائے اور کسی بھی غیر متوقع پیش رفت کے لیے تیار رہا جائے۔ توانائی کی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہذا، تمام فریقوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ، عالمی برادری کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ صورتحال کی مسلسل نگرانی ضروری ہے کیونکہ اس سے عالمی معیشت اور خطے کی سلامتی پر براہ راست اثر پڑتا ہے
