جنگ کوک کا ہولیگن ٹرینڈ میں حصہ لینا سوشل میڈیا پر وائرل

بی ٹی ایس کے رکن جنگ کوک نے اپنے منفرد انداز سے ہولیگن ٹرینڈ کو عالمی سطح پر مقبول بنا دیا جس کے بعد مداح انہیں اس ٹرینڈ کا فاتح قرار دے رہے ہیں۔
بی ٹی ایس کے رکن جنگ کوک نے ایک بار پھر عالمی سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے جب انہوں نے بی ٹی ایس کے نئے پروجیکٹ آری رنگ کے وائرل ہولیگن ٹرینڈ کو ایک نیا اور سنیما جیسا انداز دیا۔ گولڈن مکنے کے نام سے مشہور جنگ کوک اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور موسیقی کے منصوبوں میں گہری دلچسپی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں انسٹاگرام ریلز کے ذریعے آری رنگ کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جنگ کوک نے ہولیگن ٹرینڈ کے وائرل بائیک سیکونس میں خود حصہ لے کر ایک ایسا لمحہ تخلیق کیا جسے مداح ایک یادگار اور بے
مثال تجربہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ دراصل ایک مداح کی بنائی ہوئی ریل سے شروع ہوا تھا جس میں تال کے ساتھ ہاتھ کے اشاروں اور موٹر سائیکل کی تبدیلی کو خوبصورتی سے دکھایا گیا تھا۔ اس ٹرینڈ کو بی ٹی ایس کے دیگر ارکان آر ایم اور وی کی جانب سے بھی سراہا گیا جس سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ تاہم جنگ کوک نے اپنی شاندار کارکردگی اور منفرد انداز سے اس ٹرینڈ کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف بائیک پر بیٹھ کر اس منظر کو مہارت اور نفاست سے ادا کیا بلکہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اسے ایک عالمی ثقافتی لمحے میں بدل دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مداحوں کی جانب سے ردعمل کا ایک طوفان امڈ آیا ہے اور دنیا بھر میں لوگ اسے انٹرنیٹ توڑنے والا عمل قرار دے رہے ہیں۔ ہولیگن بی ٹی ایس کے 2026 کے متوقع کم بیک البم آری رنگ کا دوسرا ٹریک ہے جو اب ایک عالمی رجحان بن چکا ہے۔ اس گانے کی پروڈکشن میں ایل گینچو، فیک گائیڈو اور جیسپر ہیرس شامل ہیں جبکہ نغمہ نگاری میں بی ٹی ایس کے تمام ارکان کا اہم حصہ ہے۔ یہ گانا اپنی تجرباتی دھنوں اور جدید موسیقی کی بدولت یوٹیوب پر 289.5 ملین سے زائد ویوز حاصل کر چکا ہے۔ آری رنگ ورلڈ ٹور کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور جنگ کوک کا اس ٹرینڈ میں شامل ہونا نہ صرف گانے کی مقبولیت بڑھا رہا ہے بلکہ بی ٹی ایس کی اپنی مداحوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ بی ٹی ایس کس طرح اپنے مداحوں کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل دنیا میں تاریخ رقم کر رہے ہیں
