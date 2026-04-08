جنگ بندی کا اثر: تیل کی قیمتوں میں گراوٹ، اسٹاک مارکیٹس میں تیزی

امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں بڑا ردعمل، تیل کی قیمتوں میں کمی اور اسٹاک مارکیٹس میں تیزی۔
جنگ بندی کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں بڑا ردعمل سامنے آیا ہے، جس میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی اور اسٹاک مارکیٹس میں تیزی دیکھی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مشروط دو ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد یہ تبدیلی رونما ہوئی۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں تقریباً 15.9 فیصد کمی واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ 92.30 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔ اسی طرح، امریکی مارکیٹ میں ٹریڈ ہونے والا خام تیل بھی تقریباً 16.5 فیصد کمی کے ساتھ 93.
80 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن اب بھی اس سطح سے زیادہ ہیں جہاں تنازع شروع ہونے سے قبل، 28 فروری کو تیل تقریباً 70 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا تھا۔ مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث تیل اور گیس کی سپلائی شدید متاثر ہوئی تھی، خاص طور پر ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر حملوں کی دھمکی کے بعد توانائی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اس صورتحال کے بعد، عالمی منڈی میں ایک بار پھر تیل کی قیمتیں بلند سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے امریکہ سب سے زیادہ منافع کماتا ہے۔\اسٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ جاپان کے نکئی 225 انڈیکس میں 4.5 فیصد جبکہ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 5.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف بمباری دو ہفتوں کے لیے معطل کی جا رہی ہے، بشرطیکہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طور پر کھولنے پر آمادہ ہو۔ دوسری جانب، ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے بھی عندیہ دیا کہ اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جائیں تو تہران جنگ بندی پر آمادہ ہے اور آبنائے ہرمز سے محفوظ آمدورفت ممکن بنائی جائے گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کشیدگی دوبارہ بڑھی تو توانائی کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان کو چھو سکتی ہیں، تاہم فی الحال جنگ بندی نے عالمی معیشت کو بڑا ریلیف فراہم کیا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے عالمی معاشی استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ جنگ بندی کا اعلان ایک مثبت قدم ہے، لیکن اس کے اثرات دیرپا ہوں گے یا نہیں، یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات پر منحصر ہے۔\ایرانی حکام نے بھی اس پیش رفت پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی اور فتح ہماری ہوگی۔ اس کے علاوہ، سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد کو ویٹو کیا گیا، جس پر متحدہ عرب امارات نے تشویش کا اظہار کیا۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق، ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں اور اس فیصلے سے پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے ٹرمپ کو باؤلے کتے کی طرح خون کا پیاسا قرار دیا۔ یہ تمام واقعات مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں اور عالمی منڈیوں پر ان کے اثرات جاری ہیں۔ جنگ بندی کا اعلان اگرچہ ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن اس کے مکمل اثرات کا اندازہ وقت کے ساتھ ہی ہو سکے گا
