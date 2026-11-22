جوش ہیزل ووڈ نے عثمان خواجہ کی کتاب پر مایوسی کا اظہار نہیں کیا
آسٹریلین فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ نے عثمان خواجہ کی خود نوشت میں 2018 کے گیند کی صفائی کے تنازعے پر تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان کوئی کدر نہیں ہے۔
آسٹریلین فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ نے عثمان خواجہ کی خود نوشت کتاب پر مبنی الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی اپنے سابق ٹیم میٹ کو قریبی دوست نہیں سمجھا لیکن اب بھی ان کے لیے کوئی کدر یا رنجش محسوس نہیں کرتے ہیں۔
ہیزل ووڈ نے سڈنی میں نیوز کارپ اخبارات کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا کہ انہیں 2018 میں جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران گیند کی صفائی کے منصوبے کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی، جس کی وجہ ان کی اور خواجہ کے درمیان محدود پیشہ ورانہ رابطے کا ہونا ہو سکتی ہے۔Also readکپتان کا چھکّا یا کیچ آؤٹ؟
پیشہ ورانہ فاصلے اور ذاتی اختلافات
ہیزل ووڈ نے وضاحت کی کہ کسی بھی ورکنگ انوائرنمنٹ، چاہے وہ کھیل ہو یا آفس، جہاں پچاس کے قریب ٹیم ہو، وہاں ہمیشہ دو سے تین ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ وہ خواجہ سے پیشہ ورانہ سطح پر اچھے تھے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی ان سے نفرت تھی۔
ہیزل ووڈ نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ انہوں نے کبھی اس صورتحال سے متاثر ہوئے بغیر اس سے بچنے کی کوشش کی ہو، اور کہا کہ اس وقت باؤلرز اور بیٹرز کے درمیان کشیدگی کا رجحان حقیقت کا عکاس تھا۔
آسٹریلین کرکٹ بورڈ کی سرکاری کارروائی
اس دوران کرکٹ آسٹریلیا نے ہفتہ کو ایک آزاد فورم کا اعلان کیا تاکہ تمام کھلاڑی 2018 کے تنازعے کے بارے میں اپنی گواہیاں دے سکیں۔
بورڈ نے واضح کیا کہ اس فورم میں شرکت کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی سزا کا خوف نہیں ہوگا، جس کا مقصد پورے معاملے کو دوبارہ جانچنا اور کھلاڑیوں کی آواز سننا ہے۔
یہ اقدام اس تنازعے کو دوبارہ روشن کرنے کی کوششوں کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
متعدد کھلاڑیوں کے ملوث ہونے کے الزامات
عثمان خواجہ نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ گیند کی صفائی کے منصوبے کی آگاہی صرف تین متاثرہ کھلاڑیوں تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ پورے اسکواڈ میں پھیلے ہوئے تھے۔
خواجہ کے ان الزامات نے اس بات کو دوبارہ اجاگر کر دیا کہ کیا ٹیم کے دیگر اراکین بھی اس غیر روایتی حکمت عملی سے واقف تھے۔
ہیزل ووڈ نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں کبھی اس طرح کی کوئی بات چیت کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ ان کی اور خواجہ کے درمیان ذاتی فاصلہ ہونا ہو سکتی ہے۔
مستقبل کی تیاریاں اور کھلاڑیوں کی موقف
اس نئے تعلق کی وجہ سے کرکٹ آسٹریلیا نے کھلاڑیوں کو اعتماد کے ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع دینے کے لیے یہ نیا پٹیشن قائم کیا ہے۔
ہیزل ووڈ نے کہا کہ اگر خواجہ اس طرح کی کہانی بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کریں، کیونکہ اس سے ان کے ذہن پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
یہ نیا سرکاری جائزہ آسٹریلین کرکٹ کے مستقبل کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے، جہاں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔
تمام فریقین اس عمل کو پرعزم رہیں گے تاکہ کھیل کے معیار اور اخلاقیات کو بحال کیا جا سکے۔
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