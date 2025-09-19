جولائی 2025: صنعتی پیداوار میں اضافہ، مزدوروں کے لیے خوشی کا پیغام

جولائی 2025 میں صنعتی پیداوار میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے مزدور طبقے کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے۔ رپورٹ میں گارمنٹس، کیمیکل اور فارماسیوٹیکل شعبوں میں بہتری کی نشاندہی کی گئی ہے، جو ملکی معیشت کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ حکومت کی جانب سے صنعتوں کو مراعات اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے اقدامات سے مزید بہتری کی توقع ہے۔
جولائی 2025 کا مہینہ مزدور وں کے لیے خوش خبری لے کر آیا۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق، بڑی صنعتوں کی پیداوار جون 2025 کے مقابلے میں جولائی 2025 میں 2.6 فیصد بڑھی ہے۔ اس سے ملک کے محنت کش طبقے کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا، وہ مزدور جو طویل عرصے سے بی روزگار ی کا شکار تھے، اب دوبارہ فیکٹریوں کی راہداریوں میں قدم رکھ رہے تھے۔ فیکٹری مالکان نے مزدور وں کو کام پر واپس بلایا اور ان کی زندگیوں میں امید کی کرن روشن ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گارمنٹس کی پیداوار میں 3.
80 فیصد کا اضافہ ہوا، جس کا مطلب ہے کہ کپاس کی سرسراہٹ کے ساتھ گارمنٹس کی مشینیں ایک بار پھر پوری رفتار سے چلنے لگیں، اور مزدوروں کے ہاتھوں سے بنے کپڑے بین الاقوامی منڈیوں میں دھوم مچانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، کیمیکل اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی بالترتیب 2.1 فیصد اور 1.9 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو معاشی بحالی کی مضبوط علامت ہے۔ یہ اضافہ نہ صرف صنعتوں کے لیے بلکہ مجموعی طور پر ملکی معیشت کے لیے ایک مثبت اشارہ تھا۔\رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے، جس سے مزدور طبقے کی قوت خرید میں بہتری آئی ہے۔ اس سے اشیائے خوردونوش اور دیگر ضروریات زندگی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، جس سے خوردہ فروشوں اور تاجروں کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ حکومت نے معاشی بحالی کی اس لہر کو جاری رکھنے کے لیے صنعتوں کو مراعات اور سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے مزید سرمایہ کاری اور پیداوار میں اضافے کی توقع ہے۔ حکومت کا یہ اقدام مزدوروں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ ملکی معیشت کے لیے ایک اہم موڑ ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ، حکومت نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کرنے کا عزم کیا ہے، جس سے مزدوروں کا اعتماد بحال ہو گا۔ یہ اقدامات نہ صرف مزدوروں کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے خوش آئند ہیں۔\معاشی بحالی کے اس عمل میں، حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں، جس سے مزید صنعتوں کا قیام اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے انفراسٹرکچر کی ترقی پر بھی توجہ دی ہے، جس سے صنعتی سرگرمیوں میں آسانی پیدا ہو گی اور پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بحالی طویل المدتی بنیادوں پر معیشت کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہو گی۔ معاشی بحالی کے اس عمل نے ملک میں اعتماد کی فضا بحال کی ہے اور لوگوں میں مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ پیدا کی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ اس کے علاوہ، حکومت نے تعلیم اور ہنر مندی کی تربیت پر بھی توجہ مرکوز کی ہے، تاکہ مزدوروں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دی جا سکے اور وہ زیادہ بہتر ملازمتیں حاصل کر سکیں۔ مجموعی طور پر، جولائی 2025 میں صنعتی پیداوار میں اضافہ ملکی معیشت کے لیے ایک خوش آئند خبر ہے، جو مزدوروں، صنعتکاروں اور حکومت سب کے لیے امید کی کرن لے کر آیا ہے۔
صنعتی پیداوار مزدور معاشی بحالی گارمنٹس روزگار
