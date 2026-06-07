جولائی میں عرب مقامات کے ہوائی کرایوں میں اضافے کی توقع

متحدہ عرب امارات سے کئی بڑے عرب مقامات کے ہوائی کرایوں میں جولائی میں 25 فیصد سے 35 فیصد کے درمیان اضافے کی توقع ہے۔
متحدہ عرب امارات سے کئی بڑے عرب مقامات کے ہوائی کرایوں میں جولائی میں 25 فیصد سے 35 فیصد کے درمیان اضافے کی توقع ہے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں اسکول کی چھٹیوں اور سالانہ تعطیلات سے پہلے طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ امارات ال یوم کے مطابق، یہ اضافہ عید الاضحی کی تعطیلات کے اختتام کے بعد ٹکٹوں کی قیمتوں میں نرمی اور مئی کے دوسرے نصف حصے میں مانگ کی مضبوط لہر کے بعد ہوا ہے۔ توقع ہے کہ قاہرہ کے لیے سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا جو کہ اوسط کرایوں میں تقریباً 35 فیصد اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بیروت 30 فیصد اضافے کے ساتھ ہو گا جبکہ عمان اور دمشق کے لیے پروازیں تقریباً 25 فیصد زیادہ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سروے کے مطابق، جولائی میں قاہرہ کے لیے براہ راست پرواز کا اوسط سب سے کم دستیاب کرایہ 2,400 درہم کے قریب ہے، جو جون میں 1,777 درہم کے مقابلے میں ہے۔ عمان کے لیے پروازیں فی الحال درہم 2,500 بمقابلہ 2,000 درہم ہیں، جبکہ دمشق کے لیے ٹکٹوں کی قیمت 2,080 کے مقابلے تقریباً 2,600 درہم ہے.
متحدہ عرب امارات سے کئی بڑے عرب مقامات کے ہوائی کرایوں میں جولائی میں 25 فیصد سے 35 فیصد کے درمیان اضافے کی توقع ہے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں اسکول کی چھٹیوں اور سالانہ تعطیلات سے پہلے طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ امارات ال یوم کے مطابق، یہ اضافہ عید الاضحی کی تعطیلات کے اختتام کے بعد ٹکٹوں کی قیمتوں میں نرمی اور مئی کے دوسرے نصف حصے میں مانگ کی مضبوط لہر کے بعد ہوا ہے۔ توقع ہے کہ قاہرہ کے لیے سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا جو کہ اوسط کرایوں میں تقریباً 35 فیصد اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بیروت 30 فیصد اضافے کے ساتھ ہو گا جبکہ عمان اور دمشق کے لیے پروازیں تقریباً 25 فیصد زیادہ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سروے کے مطابق، جولائی میں قاہرہ کے لیے براہ راست پرواز کا اوسط سب سے کم دستیاب کرایہ 2,400 درہم کے قریب ہے، جو جون میں 1,777 درہم کے مقابلے میں ہے۔ عمان کے لیے پروازیں فی الحال درہم 2,500 بمقابلہ 2,000 درہم ہیں، جبکہ دمشق کے لیے ٹکٹوں کی قیمت 2,080 کے مقابلے تقریباً 2,600 درہم ہے
جولائی ہوائی کرایے عرب مقامات اضافہ متحدہ عرب امارات
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