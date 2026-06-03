جون 2025: کیلبرن پاپ کی بھردار ریلیزوں کا انتظار

کوریا کے بہترین گلوکاروں اور نئی گروپس جون 2025 میں عجیب و غریب موسیقی ریلیز کر رہے ہیں۔ MAMAMOO، N.Flying، BOY NEXT DOOR، izna، EPEX، RIIZE، STAYC اور ATEEZ سمیت متعدد مشہور کیلبرن پاپ آرٹسٹس نئے البمز اور سنگلز اور ریز سسٹرز کے ساتھ سامعوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں ہیں۔
جون 2025 کی پوری شدید گرمیوں کی موسم میں، کیلبرن، سswift، اور SM یونٹسزم سمیت کئی مشہur موسیقاروں کی ذاتی حیثیتوں اور mio- tijori ختم شدن کے بعد، کپ inclination کے معاشی ورڈز اور دہکڑی ہونے والی مصنوعات کی طرف دھیان دینے والے shifting tion کے ساتھ ساتھ، نمایاں رویوں کی خصوصیات نے گویا تمام اردو زبان کے علاوہ دیگر مقامی زبانوں میں بھی اور بھی roaster پیمانے پر رйдنگ کے لیے zameen استعمال ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں اگرچہ زیادہ تر محسوس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کے مشہور کوریائی پاپ گروپس نے اپنی نئی رلیز کا اعلان کیا ہے، کئی اعداد و شمار کے مطابق، 2 جون کو راک بینڈ N.
Flying نے نئی ڈیجیٹل سنگل "In Between Seasons" جاری کی، جو مئی 2025 میں ان کے اسٹوڈیو البم "Ever-lasting" کے بعد پہلی ریلیز ہے۔ 4 جون کو MAMAMOOSynonyms کے بعد: "4WARD" کے ساتھ مکمل 그روپ کے طور پر واپس آئے، یہ تقریباً چار سال بعد ان کا پہلا کolač comeback ہے، اور سونگ "4 Flowers" ان کے سولو کیریئرز پر توجہ دینے کے بعد لوٹپٹی ہونے کا جشن مناتا ہے۔ BOY NEXT DOOR 8 جون پر اپنا پہلا Full length البم "HOME" رہا کریں گے، جس کا ٹائٹل ٹریک "VIRAL" ہے۔ چھ ممبرس کی اس گروپ نے 2023 میں ڈیبیو کے بعد مضبوط بین الاقوامی مقبولیت حاصل کی ہے۔ اسی دن 8 جون کو گرل گروپ izna اپنا تیسرا منی البم "SET THE TEMPO" جاری کریں گے، جس میں ٹائٹل ٹریک "METRONOME" شامل ہے اور اسے ٹڈی پارک نے پروڈیوس کیا ہے، جو BLACKPINK اور 2NE1 کے ساتھ کام کرنے کے لیے مشہور ہے۔ will بھی 8 جون کو ڈیجیٹل سنگل "SUGAR HONEY ICE TEA" کے ساتھ واپس آئیں گے، یہ سمر تھیمڈ ریلیز گروپ کے spi EP کے صرف ایک ماہ بعد آ رہی ہے، جو ایجنسی کی بار بار ریلیز پر توجہ دینے کی پالیسی کو ظاہر کرتی ہے۔ بوй گروپ EPEX 9 جون کو اپنا ساتواں EP "Youth Epilogue" جاری کریں گے، جس میں ٹائٹل ٹریک "ECHO" شامل ہے اور یہ گروپ کی طویل چلتی "Youth" پراجیکٹ کو مکمل کرتا ہے۔ پہلے GFRIEND ممبر Yerin 9 جون پر اپنے چوتھے سولو منی البم "REACH YOU" کے ساتھ Comeback کریں گی، جس کا ٹائٹل ٹریک "Shooting Star" ہے، یہ تقریباً نو مہینوں کے بعد ان کی پہلی اہم ریلیز ہے۔ RIIZE 15 جون سے اپنا دوسرا منی البم واپس لے کر آئیں گے، البم کا لیڈ سونگ "Do your dance" ہے، ریلیز میں چھ ٹریکس ہوں گے اور گیت لکھنے والے KENZIE کے تعاون کا حصہ ہے۔ گرل گروپ STAYC 16 جون پر اپنا چھٹا EP "2LOVE" جاری کرنے کا شیڈول رکھتی ہے، یہ البم پیار سے متعلق مختلف جذباتوں پر مرکوز ہوگا، ساتھ ہی گروپ کی روشن اور پرجوش اسٹائل کو برقرار رکھتا ہوگا۔ ONF 17 جون پر اپنے دوسرے اسٹوڈیو البم "MY SELF" کا دوسرا حصہ جاری کریں گے، ٹائٹل ٹریک "Open The Door" ہے۔ یہ کامبیک گروپ کی نئی ایجنسی KI Entertainment کے ساتھ دستخط کے بعد آ رہا ہے۔ ریکی گروپ Hearts2Hearts 22 جون پر اپنا دوسرا منی البم "Lemon Tang" جاری کریں گے، یہ گروپ 2025 کے ابتدائی دنوں میں ڈیبیو کے بعد مقبولیت میں Cis hetna بڑھتا جا رہا ہے۔ ATEEZ وہ مہینہ 26 جون کو اپنا 14و(mini البم "GOLDEN HOUR ,Part 5" ( جاری کرنے سے ختم کریں گے، جس کا ٹائٹل ٹریک "Bad" ہے۔ دو دن بعد، گروپ برٹش سمر ٹائم ہائڈ پارک فیسٹیول لندن میں ہڈ لائننگ کرے گا۔ تقریباً ہفتہ وار اہم ریلیز آ رہی ہیں، جون پورے دنیا کے کیلبرن پاپ Fan کیلئے پرجوش مہینے کا وعدہ کر رہا ہے
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