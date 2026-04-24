جوہری ہتھیاروں کی دوڑ: مالیاتی اداروں کی جانب سے سرمایہ کاری میں اضافہ

جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ مالیاتی ادارے جوہری ہتھیار بنانے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جس سے ہتھیاروں کی دوڑ کو مزید ہوا مل سکتی ہے۔
عالمی سطح پر جوہری ہتھیار وں کی دوڑ میں تیزی، مالیاتی اداروں کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ جوہری ہتھیار وں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ مالیاتی ادارے ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو دنیا کے نو جوہری ہتھیار وں سے لیس ممالک بشمول پاکستان کو اپنے ہتھیاروں کو بڑھانے اور جدید بنانے میں مدد کر رہی ہیں۔ سرمایہ کاروں کے پاس 25 جوہری ہتھیار بنانے والی کمپنیوں میں 709 ارب ڈالر کی حصصہ داری اور بانڈز موجود ہیں۔ اینٹی نیوکلیئر مہم جوؤں نے جمعہ کے روز کہا کہ مالیاتی ادارے جوہری ہتھیار وں کی پیداوار میں اپنی سرمایہ کاری بڑھا رہے ہیں، اور خبردار کیا کہ اس رجحان سے پہلے ہی بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات کو مزید ہوا مل سکتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب عالمی تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین ایک نئے جوہری ہتھیار وں کی دوڑ کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جب جوہری ہتھیار وں سے لیس ریاستیں یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات میں ملوث ہیں، جبکہ ہتھیاروں کی کمی اور عدم پھیلاؤ کی جانب طویل عرصے سے جاری کوششیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ جمعہ کے روز جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں، نوبل امن انعام یافتہ انٹرنیشنل کیمپین ٹو ابولش نیوکلیئر ویپنز (ICAN) اور ایک اور اینٹی نیوکلیئر دباؤ گروپ، PAX نے کہا کہ مالیاتی اداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہے جو دنیا کے نو جوہری ہتھیار وں سے لیس ممالک کو اپنے ہتھیاروں کو بڑھانے اور جدید بنانے میں مدد کر رہی ہیں۔ ستمبر 2025 تک، 301 بینکوں، پنشن فنڈز، انشورنس کمپنیوں اور دیگر مالیاتی اداروں نے جوہری ہتھیار وں کی تیاری میں شامل کمپنیوں میں مالی اعانت یا سرمایہ کاری کی، یہ انکشاف سالانہ 'ڈونٹ بینک آن دی بمب' رپورٹ میں کیا گیا۔ ICAN کے پروگرام ڈائریکٹر سوسی سنڈر، جو رپورٹ کی شریک مصنفہ ہیں، نے کہا کہ 'سالوں بعد پہلی بار، وہ سرمایہ کاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو ہتھیاروں کی دوڑ سے منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔' انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ایک مختصر المدتی اور خطرناک حکمت عملی ہے جو ایک خطرناک کشیدگی میں حصہ ڈالتی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ' ہتھیاروں کی دوڑ سے منافع کمانا اس کو مزید بڑھاوا دینا ناممکن ہے۔' رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی نو جوہری ہتھیار وں سے لیس ریاستیں - روس، امریکہ، چین، فرانس، برطانیہ، پاکستان ، بھارت، اسرائیل اور شمالی کوریا - فی الحال اپنے ہتھیاروں کو جدید بنا رہی ہیں اور اکثر ان کا پھیلاؤ کر رہی ہیں اور 'ان ہتھیاروں کی طلب کو بڑھا رہی ہیں۔' فروری میں، نیو سٹارٹ - روس اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی کمی کے لیے باقی رہ جانے والا معاہدہ - ختم ہو گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس سے خطرے اور اس بڑھتی ہوئی خوف کے پیش نظر کہ یورپ اب واشنگٹن کی حفاظت پر اعتماد نہیں کر سکتا، بہت سے حکومتوں نے دلیل دی ہے کہ یورپ کی دوبارہ ہتھیار بندی میں سرمایہ کاری کو اخلاقی تحفظات سے محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ جمعہ کی رپورٹ میں 25 کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو جوہری ہتھیار وں کی تیاری میں شامل ہیں، جن میں Honeywell International، General Dynamics اور Northrop Grumman کو سب سے زیادہ منافع ہورہا ہے، کنسورشیا اور مشترکہ منصوبوں کو چھوڑ کر۔ رپورٹ میں پایا گیا کہ حصصہ داری اور بانڈز کی مالیت کے لحاظ سے ان کمپنیوں میں سرفہرست تین سرمایہ کار امریکی فرمز Vanguard، BlackRock اور Capital Group تھے۔ جنوری 2023 سے ستمبر 2025 تک، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں نے 25 جوہری ہتھیار بنانے والی کمپنیوں میں 709 ارب ڈالر سے زیادہ کی حصصہ داری اور بانڈز رکھے ہوئے ہیں - جو پچھلی تجزیہ کی گئی مدت سے 195 ارب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ اسی وقت، جوہری ہتھیار وں کے مینوفیکچررز کو 300 ارب ڈالر کے قریب کی لون اور انڈر رائٹنگ فراہم کی گئی، جو پچھلی رپورٹ کے مقابلے میں تقریباً 30 ارب ڈالر کا اضافہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرفہرست تین قرض دہندگان امریکی بینکنگ کے غول Bank of America، JPMorgan Chase اور Citigroup تھے۔ اسی وقت، رپورٹ نے زور دیا کہ مالیاتی اداروں کی ایک تعداد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جوہری ہتھیار وں سے منسلک سرمایہ کاری کو چھوڑنا ممکن ہے بغیر منافع کمانے سے دستبردار ہوئے۔ 2025 کے آخر تک، ان اداروں کے زیر انتظام اثاثوں کی کل مالیت جو واضح طور پر اس طرح کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے گریز کرتی ہیں، 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ تھی، مہم جوؤں نے کہا۔ یہ رپورٹ جوہری ہتھیار وں کی دوڑ میں مالیاتی اداروں کے کردار پر ایک اہم روشنی ڈالتی ہے اور ان پر زور دیتی ہے کہ وہ اس خطرناک رجحان کو روکنے کے لیے اقدامات کریں.
عالمی سطح پر جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں تیزی، مالیاتی اداروں کی جانب سے جوہری ہتھیار بنانے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ مالیاتی ادارے ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو دنیا کے نو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک بشمول پاکستان کو اپنے ہتھیاروں کو بڑھانے اور جدید بنانے میں مدد کر رہی ہیں۔ سرمایہ کاروں کے پاس 25 جوہری ہتھیار بنانے والی کمپنیوں میں 709 ارب ڈالر کی حصصہ داری اور بانڈز موجود ہیں۔ اینٹی نیوکلیئر مہم جوؤں نے جمعہ کے روز کہا کہ مالیاتی ادارے جوہری ہتھیاروں کی پیداوار میں اپنی سرمایہ کاری بڑھا رہے ہیں، اور خبردار کیا کہ اس رجحان سے پہلے ہی بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات کو مزید ہوا مل سکتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب عالمی تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین ایک نئے جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جب جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاستیں یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات میں ملوث ہیں، جبکہ ہتھیاروں کی کمی اور عدم پھیلاؤ کی جانب طویل عرصے سے جاری کوششیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ جمعہ کے روز جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں، نوبل امن انعام یافتہ انٹرنیشنل کیمپین ٹو ابولش نیوکلیئر ویپنز (ICAN) اور ایک اور اینٹی نیوکلیئر دباؤ گروپ، PAX نے کہا کہ مالیاتی اداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہے جو دنیا کے نو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کو اپنے ہتھیاروں کو بڑھانے اور جدید بنانے میں مدد کر رہی ہیں۔ ستمبر 2025 تک، 301 بینکوں، پنشن فنڈز، انشورنس کمپنیوں اور دیگر مالیاتی اداروں نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں شامل کمپنیوں میں مالی اعانت یا سرمایہ کاری کی، یہ انکشاف سالانہ 'ڈونٹ بینک آن دی بمب' رپورٹ میں کیا گیا۔ ICAN کے پروگرام ڈائریکٹر سوسی سنڈر، جو رپورٹ کی شریک مصنفہ ہیں، نے کہا کہ 'سالوں بعد پہلی بار، وہ سرمایہ کاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو ہتھیاروں کی دوڑ سے منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔' انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ایک مختصر المدتی اور خطرناک حکمت عملی ہے جو ایک خطرناک کشیدگی میں حصہ ڈالتی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ 'ہتھیاروں کی دوڑ سے منافع کمانا اس کو مزید بڑھاوا دینا ناممکن ہے۔' رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی نو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاستیں - روس، امریکہ، چین، فرانس، برطانیہ، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور شمالی کوریا - فی الحال اپنے ہتھیاروں کو جدید بنا رہی ہیں اور اکثر ان کا پھیلاؤ کر رہی ہیں اور 'ان ہتھیاروں کی طلب کو بڑھا رہی ہیں۔' فروری میں، نیو سٹارٹ - روس اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی کمی کے لیے باقی رہ جانے والا معاہدہ - ختم ہو گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس سے خطرے اور اس بڑھتی ہوئی خوف کے پیش نظر کہ یورپ اب واشنگٹن کی حفاظت پر اعتماد نہیں کر سکتا، بہت سے حکومتوں نے دلیل دی ہے کہ یورپ کی دوبارہ ہتھیار بندی میں سرمایہ کاری کو اخلاقی تحفظات سے محدود نہیں کیا جانا چاہیے۔ جمعہ کی رپورٹ میں 25 کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں شامل ہیں، جن میں Honeywell International، General Dynamics اور Northrop Grumman کو سب سے زیادہ منافع ہورہا ہے، کنسورشیا اور مشترکہ منصوبوں کو چھوڑ کر۔ رپورٹ میں پایا گیا کہ حصصہ داری اور بانڈز کی مالیت کے لحاظ سے ان کمپنیوں میں سرفہرست تین سرمایہ کار امریکی فرمز Vanguard، BlackRock اور Capital Group تھے۔ جنوری 2023 سے ستمبر 2025 تک، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں نے 25 جوہری ہتھیار بنانے والی کمپنیوں میں 709 ارب ڈالر سے زیادہ کی حصصہ داری اور بانڈز رکھے ہوئے ہیں - جو پچھلی تجزیہ کی گئی مدت سے 195 ارب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ اسی وقت، جوہری ہتھیاروں کے مینوفیکچررز کو 300 ارب ڈالر کے قریب کی لون اور انڈر رائٹنگ فراہم کی گئی، جو پچھلی رپورٹ کے مقابلے میں تقریباً 30 ارب ڈالر کا اضافہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرفہرست تین قرض دہندگان امریکی بینکنگ کے غول Bank of America، JPMorgan Chase اور Citigroup تھے۔ اسی وقت، رپورٹ نے زور دیا کہ مالیاتی اداروں کی ایک تعداد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے منسلک سرمایہ کاری کو چھوڑنا ممکن ہے بغیر منافع کمانے سے دستبردار ہوئے۔ 2025 کے آخر تک، ان اداروں کے زیر انتظام اثاثوں کی کل مالیت جو واضح طور پر اس طرح کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے گریز کرتی ہیں، 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ تھی، مہم جوؤں نے کہا۔ یہ رپورٹ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں مالیاتی اداروں کے کردار پر ایک اہم روشنی ڈالتی ہے اور ان پر زور دیتی ہے کہ وہ اس خطرناک رجحان کو روکنے کے لیے اقدامات کریں
