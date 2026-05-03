جڑواں بہنوں کا حیران کن انکشاف: والد مختلف ہونے کا راز

جڑواں بہنوں مشیل اور لاوینیا اوسبورن کے ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج نے انکشاف کیا کہ ان کے والد مختلف ہیں۔ یہ ایک نایاب حیاتیاتی واقعہ ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا۔
جڑواں بہنوں مشیل اور لاوینیا اوسبورن کی کہانی ایک حیران کن انکشاف سے عبارت ہے۔ دونوں کی شکلیں یکساں نہیں تھیں، لیکن ان کے درمیان ایک خاص تعلق ہمیشہ سے قائم رہا۔ ایک دن، لاوینیا نے گھر پر کیے گئے ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کی ای میل کھولی تو وہ صدمے میں مبتلا ہو گئیں۔ ٹیسٹ کے نتائج نے ایک ایسی حقیقت ظاہر کی جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں بہنوں کے والد مختلف ہیں۔ ان کی والدہ کا حمل قدرتی طور پر ہوا، اور دونوں بہنیں ایک ہی رحم میں ساتھ پروان چڑھیں، لیکن وہ سوتیلی بہنیں ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی نایاب حیاتیاتی عمل ہے، جسے ہیٹروپیٹرنل سپر فی کیونڈیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاتون ایک ہی سائیکل کے دوران ایک سے زیادہ انڈے پیدا کرے، ان انڈوں کو مختلف مردوں کے نطفوں سے بارآور کیا جائے، اور بننے والے ایمبریو حمل کے دوران زندہ رہیں۔ لاوینیا اور مشیل برطانیہ میں اس کی واحد دستاویزی مثال ہیں، جہاں جڑواں بہنیں ہونے کے باوجود ان کے والد مختلف ہیں۔ لاوینیا کے لیے یہ انکشاف انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا۔ ان کا اور مشیل کا بچپن مشکلات سے بھرا رہا، جہاں انھیں ایک گھر سے دوسرے اور ایک نگہداشت کرنے والے سے دوسرے منتقل کیا جاتا رہا۔ لاوینیا کا کہنا ہے کہ مشیل ہی واحد چیز تھی جس پر اسے یقین تھا، اور وہی چیز اب چھین لی گئی تھی۔ مشیل کہتی ہیں کہ انھیں حیرت نہیں ہوئی، لیکن وہ اب بھی یہ سوچ کر دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ یہ انتہائی عجیب، انوکھا اور نایاب ہے۔ ان کی والدہ کی زندگی بھی پر عذاب رہی۔ 19 برس کی عمر میں مشیل اور لاوینیا کی پیدائش کے وقت، ان کی والدہ کمزور تھیں اور اپنے سوتیلے والد کے تشدد کا شکار رہیں۔ ان کا بچپن مختلف بچوں کی نگہداشت کرنے والے اداروں میں گزرا۔ والدہ ان کی زندگی میں زیادہ موجود نہیں رہیں۔ جب وہ پانچ برس کی تھیں، تو والدہ انھیں اپنی دوست کی ماں کے پاس نوٹنگھم میں چھوڑ کر لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئیں۔ لاوینیا کہتی ہیں کہ ان کی نانی سخت مزاج تھیں اور زیادہ پیار کرنے والی نہیں تھیں۔ ان کی زندگی میں مشیل ہی ایک مستقل چیز تھی۔ لڑکیاں 10 برس کی عمر میں لندن جا کر اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگیں۔ لیکن چند برسوں بعد انھیں دوبارہ اُسی نگہداشت گھر میں بھیج دیا گیا جہاں ان کی والدہ بھی رہ چکی تھیں۔ لاوینیا کا کہنا ہے کہ والدہ جسمانی اور جذباتی طور پر ہمیشہ ان سے دور رہیں۔ جیمز نام کا ایک شخص بعد میں ان کی زندگی میں آیا، جب جڑواں بہنیں نو عمری کے وسط میں تھیں۔ لاوینیا نے انھیں ڈھونڈ نکالا، لیکن مشیل کو کبھی یقین نہیں ہوا کہ جیمز ان کے والد ہیں۔ ان کے دل میں شکوک موجود تھے۔ 2021 کے آخر تک، ان کی والدہ کم عمری میں ہونے والے ڈیمنشیا میں مبتلا ہو چکی تھیں اور سوالات کے جواب دینے کے قابل نہیں رہیں۔ مشیل نے جیمز کی ایک تصویر دیکھی اور انھیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے والد نہیں ہو سکتے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے مشیل کو معلوم ہوا کہ ان کے والد ایلکس ہیں، جو ان کی ماں کی ایک دوست کے بھائی تھے۔ ایلکس کے خاندان کے افراد نے خبردار کیا کہ وہ برسوں سے شراب نوشی اور منشیات کے استعمال میں مبتلا رہے ہیں۔ مشیل اور لاوینیا اولیوین نام کی ایک خاتون سے ملیں، جن کو مشیل اپنی اور اپنی جڑواں بہن کی پہلی کزن سمجھتی تھیں۔ مشیل نے فوراً ایک تعلق محسوس کیا، لیکن لاوینیا کو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ جب اولیوین نے اپنے خاندان کی تصاویر نکالیں تو لاوینیا کو ان چہروں میں اپنی جھلک نظر نہ آئی۔ لاوینیا نے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا اور جان کر صدمہ پہنچا کہ ان کی جڑواں بہن دراصل ان کی سوتیلی بہن ہیں۔ لاوینیا کا کہنا ہے کہ وہ مشیل سے ناراض تھیں کہ انھوں نے انھیں اس حقیقت کو جھیلنے پر مجبور کیا، کیونکہ وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھیں.
جڑواں بہنوں مشیل اور لاوینیا اوسبورن کی کہانی ایک حیران کن انکشاف سے عبارت ہے۔ دونوں کی شکلیں یکساں نہیں تھیں، لیکن ان کے درمیان ایک خاص تعلق ہمیشہ سے قائم رہا۔ ایک دن، لاوینیا نے گھر پر کیے گئے ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کی ای میل کھولی تو وہ صدمے میں مبتلا ہو گئیں۔ ٹیسٹ کے نتائج نے ایک ایسی حقیقت ظاہر کی جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں بہنوں کے والد مختلف ہیں۔ ان کی والدہ کا حمل قدرتی طور پر ہوا، اور دونوں بہنیں ایک ہی رحم میں ساتھ پروان چڑھیں، لیکن وہ سوتیلی بہنیں ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی نایاب حیاتیاتی عمل ہے، جسے ہیٹروپیٹرنل سپر فی کیونڈیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاتون ایک ہی سائیکل کے دوران ایک سے زیادہ انڈے پیدا کرے، ان انڈوں کو مختلف مردوں کے نطفوں سے بارآور کیا جائے، اور بننے والے ایمبریو حمل کے دوران زندہ رہیں۔ لاوینیا اور مشیل برطانیہ میں اس کی واحد دستاویزی مثال ہیں، جہاں جڑواں بہنیں ہونے کے باوجود ان کے والد مختلف ہیں۔ لاوینیا کے لیے یہ انکشاف انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا۔ ان کا اور مشیل کا بچپن مشکلات سے بھرا رہا، جہاں انھیں ایک گھر سے دوسرے اور ایک نگہداشت کرنے والے سے دوسرے منتقل کیا جاتا رہا۔ لاوینیا کا کہنا ہے کہ مشیل ہی واحد چیز تھی جس پر اسے یقین تھا، اور وہی چیز اب چھین لی گئی تھی۔ مشیل کہتی ہیں کہ انھیں حیرت نہیں ہوئی، لیکن وہ اب بھی یہ سوچ کر دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ یہ انتہائی عجیب، انوکھا اور نایاب ہے۔ ان کی والدہ کی زندگی بھی پر عذاب رہی۔ 19 برس کی عمر میں مشیل اور لاوینیا کی پیدائش کے وقت، ان کی والدہ کمزور تھیں اور اپنے سوتیلے والد کے تشدد کا شکار رہیں۔ ان کا بچپن مختلف بچوں کی نگہداشت کرنے والے اداروں میں گزرا۔ والدہ ان کی زندگی میں زیادہ موجود نہیں رہیں۔ جب وہ پانچ برس کی تھیں، تو والدہ انھیں اپنی دوست کی ماں کے پاس نوٹنگھم میں چھوڑ کر لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئیں۔ لاوینیا کہتی ہیں کہ ان کی نانی سخت مزاج تھیں اور زیادہ پیار کرنے والی نہیں تھیں۔ ان کی زندگی میں مشیل ہی ایک مستقل چیز تھی۔ لڑکیاں 10 برس کی عمر میں لندن جا کر اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگیں۔ لیکن چند برسوں بعد انھیں دوبارہ اُسی نگہداشت گھر میں بھیج دیا گیا جہاں ان کی والدہ بھی رہ چکی تھیں۔ لاوینیا کا کہنا ہے کہ والدہ جسمانی اور جذباتی طور پر ہمیشہ ان سے دور رہیں۔ جیمز نام کا ایک شخص بعد میں ان کی زندگی میں آیا، جب جڑواں بہنیں نو عمری کے وسط میں تھیں۔ لاوینیا نے انھیں ڈھونڈ نکالا، لیکن مشیل کو کبھی یقین نہیں ہوا کہ جیمز ان کے والد ہیں۔ ان کے دل میں شکوک موجود تھے۔ 2021 کے آخر تک، ان کی والدہ کم عمری میں ہونے والے ڈیمنشیا میں مبتلا ہو چکی تھیں اور سوالات کے جواب دینے کے قابل نہیں رہیں۔ مشیل نے جیمز کی ایک تصویر دیکھی اور انھیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے والد نہیں ہو سکتے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے مشیل کو معلوم ہوا کہ ان کے والد ایلکس ہیں، جو ان کی ماں کی ایک دوست کے بھائی تھے۔ ایلکس کے خاندان کے افراد نے خبردار کیا کہ وہ برسوں سے شراب نوشی اور منشیات کے استعمال میں مبتلا رہے ہیں۔ مشیل اور لاوینیا اولیوین نام کی ایک خاتون سے ملیں، جن کو مشیل اپنی اور اپنی جڑواں بہن کی پہلی کزن سمجھتی تھیں۔ مشیل نے فوراً ایک تعلق محسوس کیا، لیکن لاوینیا کو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ جب اولیوین نے اپنے خاندان کی تصاویر نکالیں تو لاوینیا کو ان چہروں میں اپنی جھلک نظر نہ آئی۔ لاوینیا نے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا اور جان کر صدمہ پہنچا کہ ان کی جڑواں بہن دراصل ان کی سوتیلی بہن ہیں۔ لاوینیا کا کہنا ہے کہ وہ مشیل سے ناراض تھیں کہ انھوں نے انھیں اس حقیقت کو جھیلنے پر مجبور کیا، کیونکہ وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھیں
جڑواں بہنیں ڈی این اے ٹیسٹ ہیٹروپیٹرنل سپر فی کیونڈیشن سوتیلی بہنیں خاندانی راز