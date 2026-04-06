جھانوی کپور کا ڈیپ فیک انکشاف: اداکارہ کی ذاتی زندگی سے متعلق حیران کن انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ جھانوی کپور نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی جعلی تصاویر کے تجربے کے بارے میں بات کی، جس نے ان کی کم عمری میں ذہنی صدمے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس مسئلے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور ڈیجیٹل دنیا میں اس کے ممکنہ اثرات پر روشنی ڈالی۔
بالی ووڈ اداکارہ جھانوی کپور نے اپنی نجی زندگی سے متعلق ایک نہایت تکلیف دہ واقعہ بیان کیا ہے جس نے کم عمری میں انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچایا۔ ایک پوڈکاسٹ کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں اپنی جعلی تصاویر ایک فحش ویب سائٹ پر نظر آئیں جو دراصل ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی تھیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اسکول میں زیر تعلیم تھیں اور آئی ٹی کی کلاس میں موجود تھیں۔ جھانوی کپور نے بتایا کہ ان تصاویر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا
اور انہیں شہرت کے منفی پہلوؤں سے روشناس کرایا۔ اداکارہ نے اس تجربے کو نہایت تکلیف دہ قرار دیا اور کہا کہ اس نے ان کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا۔ جھانوی نے سوال اٹھایا کہ کیا عوامی شخصیت بننے کی قیمت یہی ہے کہ ایسے غیر اخلاقی اور جعلی مواد کو برداشت کیا جائے؟ انہوں نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ مواد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی ان کی ایسی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں جو مکمل طور پر جعلی ہیں، لیکن بعض اوقات انہیں حقیقت سمجھ کر شیئر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ مستند پلیٹ فارمز بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے مواد سے پیشہ ورانہ مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں ہدایت کار یا دیگر افراد ایسے جعلی مواد کو بنیاد بنا کر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ جھانوی کپور نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مسئلہ صرف ان تک محدود نہیں بلکہ دیگر معروف شخصیات بھی اس کا سامنا کر رہی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو روکنے اور ڈیجیٹل رضامندی کے واضح اصول طے کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، اداکارہ نے ڈیجیٹل دنیا میں موجود اس قسم کے خطرات پر قابو پانے کے لیے سخت قوانین بنانے اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جھانوی کپور نے اس حوالے سے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اس طرح کے جعلی مواد کی روک تھام کے لیے مزید موثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ انہوں نے صارفین کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا کہ وہ اس قسم کے مواد کو شیئر کرنے سے پہلے احتیاط برتیں اور اس کی تصدیق کریں۔ جھانوی کپور نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فنکاروں اور مشہور شخصیات کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے خطرات سے بچانے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف فنکاروں کا تحفظ ممکن ہو سکے گا بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں اعتماد کی فضا بھی قائم ہو گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا غلط استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس سے لوگوں کی ساکھ اور عزت نفس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جھانوی کپور نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھی اس موضوع پر آگاہی مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اور نوجوانوں کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے خطرات سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس سے محتاط رہ سکیں اور اس کے غلط استعمال کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں گے اور اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ جھانوی کپور نے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کا مقصد لوگوں میں شعور بیدار کرنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بالی ووڈ انڈسٹری کی دیگر شخصیات نے بھی جھانوی کپور کی حمایت کی ہے اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات فنکاروں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کی ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ ان فنکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جعلی مواد کی روک تھام کے لیے مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر، جھانوی کپور کا یہ انکشاف ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے خطرات کی ایک سنگین یاد دہانی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اور موثر اقدامات کی ضرورت ہے
