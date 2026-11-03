جھانوی کپور کا سری دیوی کی فلم نگینہ کے کردار میں ہالووین سیلیبریشن
جھانوی کپور نے ہالووین کے موقع پر 1986 کی فلم نگینہ میں اپنی ماں سری دیوی کے کردار کو دوبارہ پیش کیا۔ کرینہ کپور اور دیگر ستاروں نے ان کے انداز کو سراہا۔
بالائی ووڈ اداکارہ جھانوی کپور نے ہالووین کے موقع پر اپنی اداکارہ والدہ سری دیوی کے مشہور ترین فلمی کرداروں میں سے ایک کو دوبارہ پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے 1986 میں ریلیز ہونے والی فینٹسی فلم نگینہ کے کلیدی کردار کو اپنانے کے لیے اپنا منفرد انداز اپنایا جو مداحوں کو ماضی کے خوبصورت لمحات کی یاد دلا گیا۔
نگینہ فلم کے کلیدی کرداروں کی جدید پیشکش
جھانوی کپور نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ وہ اس خاص مناسبت کو کس طرح منانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے فلم نگینہ میں سری دیوی کے روپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بالکل ویسا ہی گلابی لباس پہنا جیسا کہ اصل فلم میں دکھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس لباس سے ہم آہنگ زیورات، میک اپ اور ہیئر اسٹائل کا انتخاب کر کے فلم کے جادوئی ماحول کو دوبارہ تخلیق کرنے کی کوشش کی۔Also read37 سال قبل لاپتہ ہونیوالے کوہ پیما سے متعلق حیران کن خبر آ گئی
اس تصویری سلسلے کی مکمل تفصیلات کے مطابق جھانوی صرف محدود نہیں تھیں بلکہ انہوں نے دیگر اہم کرداروں کو بھی شامل کیا۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر اوری نے آنجہانی رشی کپور کا روپ اختیار کیا جبکہ جھانوی کے دوست وشنو پروین نے امریش پوری کا کردار نبھایا۔ اس طرح سے انہوں نے فلم کے یادگار کرداروں کو ایک بار پھر منظر عام پر لایا اور مداحوں کے لیے ایک نوستالجک تجربہ تیار کیا۔
ہالووین کو نئے انداز میں منانے کا پیغام
جھانوی کپور نے اپنی پوسٹ کے ساتھ ایک واضح بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ہالووین مبارک ہو کا پیغام دیا اور بتایا کہ انہیں فلمی تاریخ کے مشہور ترین لمحات میں سے ایک کو دہرانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہالووین اب پسندیدہ کرداروں اور پاپ کلچر کے یادگار مناظر کو منانے کا ایک اہم موقع بن چکا ہے۔ یہ موقع اس طرح منایا جا سکتا ہے چاہے وہ کردار خوفناک ہوں، مزاحیہ ہوں یا کسی فنکار کے لیے خراج تحسین پیش کرنے والے ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کی والدہ سری دیوی، رشی انکل اور امریش سر جیسے آئیکونک فنکاروں سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ نقطہ نظر ان کے والدین اور ان کے ہم عصر فنکاروں کے لیے ان کے گہرے احترام کا ظہور ہے۔ جھانوی نے اپنی اس پوسٹ کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ وہ فلمی ورثے کو زندہ رکھنے اور نئے نسل تک اسے پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔
شوبز شخصیات کا مثبت ردعمل اور سراہا
جھانوی کپور کے اس انداز اور کوشش کو بالی ووڈ کی دیگر معروف شخصیات نے بھی بھرپور انداز میں سراہا۔ کرینہ کپور خان اور کرشمہ کپور سمیت کئی فنکاروں نے ان کی اس پوسٹ پر تبصرے کیے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ خاص طور پر کرینہ کپور خان نے اس پوسٹ کو بہت زبردست قرار دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاندانی روابط اور ہالووین کے موقع پر اس طرح کے ایڈیٹوریل شیئرنگ کو کس طرح دیکھا گیا۔
فلم نگینہ کی کہانی ایک ایسی ناگن کے گرد گھومتی ہے جو انسانی روپ اختیار کر سکتی ہے اور 1986 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں سری دیوی، رشی کپور اور امریش پوری نے اہم کردار ادا کیے تھے۔ سری دیوی کی اداکاری نے اس کردار کو فلمی تاریخ کے یادگار کرداروں میں شامل کر دیا تھا۔ جھانوی کی موجودہ کارکردگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کلاسک کردار آج بھی اتنے ہی متاثر کن ہیں جتنے کہ دہائیوں پہلے تھے۔
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