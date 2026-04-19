جہلم میں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی پر حملہ، مسلح شخص جوابی کارروائی میں ہلاک، ایک پولیس اہلکار زخمی

جہلم میں قران ریسرچ اکیڈمی کے باہر مسلح شخص نے فائرنگ کی، پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا، تاہم ایک پولیس اہلکار زخمی ہوگیا۔ انجینئر محمد علی مرزا محفوظ رہے۔
صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کے تھانہ سٹی کی حدود میں واقع قران ریسرچ اکیڈمی کے باہر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک مسلح شخص نے اکیڈمی پر فائرنگ کردی۔ یہ اکیڈمی معروف عالم دین اور مقرر انجینئر محمد علی مرزا کے زیر انتظام ہے۔ ذرائع کے مطابق، یہ واقعہ جی ٹی ایس چوک میں پیش آیا، جہاں حملہ آور نے اکیڈمی کے احاطے میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ پولیس کی جانب سے فوری طور پر جوابی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں حملہ آور موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔ تاہم، اس دوران ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا،
جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔ واقع کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری اور اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ جہلم پولیس کے ترجمان، کاشف کیانی، نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا اس وقت اکیڈمی کے باہر موجود تھے جہاں وہ عام طور پر لیکچر دیتے ہیں۔ حملہ آور ایک 9 ایم ایم پستول سے لیس تھا اور اس نے احاطے میں داخل ہوتے ہی زمین پر لیٹ کر فائرنگ کا سلسلہ شروع کردیا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے جوابی فائرنگ کی، جس نے حملہ آور کو قابو کر لیا۔ جہلم کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی)، چوہدری شفیق، نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کی جانب سے کی جانے والی جوابی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اس حملے میں انجینئر محمد علی مرزا مکمل طور پر محفوظ رہے۔ کاشف کیانی نے مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ حملے کے دوران، عالم دین کی سیکیورٹی ٹیم میں شامل ایک پولیس اہلکار، کانسٹیبل، کو گولی لگی۔ گولی ان کے پاؤں میں لگی ہے اور انہیں فوری طور پر جہلم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرا سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ شہر میں سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کی لہر دوڑا گیا ہے۔ مزید برآں، ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے کے بعد، متعلقہ حکام نے تحقیقات کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا عندیہ دیا ہے تاکہ اس حملے کے محرکات اور ذمہ داران کا مکمل پتا لگایا جا سکے۔ اکیڈمی کے آس پاس کے علاقے میں پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بھی سوالات اٹھاتا ہے، اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے۔ اس طرح کے حملے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پولیس کی بروقت کارروائی نے ایک بڑے سانحے کو ٹال دیا۔
