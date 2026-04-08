جہیز کا جنون: بہو سے گردہ دینے یا 30 لاکھ روپے کا مطالبہ

بھارت میں ایک ہولناک واقعہ، سسرال والوں نے بہو سے شوہر کے لیے گردہ دینے یا 30 لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا، شادی سے قبل شوہر کی بیماری چھپائی گئی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
بھارت میں جہیز کے لالچ میں ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک خاتون کو اپنے شوہر کے لیے گردہ دینے یا 30 لاکھ روپے کا انتظام کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے شہر کانپور کا ہے جہاں ایک خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کے سسرال والوں نے شادی سے پہلے اس کے شوہر کی گردوں کی بیماری کو چھپایا اور بعد میں اس سے یہ غیر معمولی مطالبہ کیا۔ خاتون نے پولیس کو دیئے گئے بیان میں بتایا کہ اس کی شادی 22 جون 2025 کو لکھنؤ کے رہنے والے نشانت کمار سے ہوئی تھی۔ شادی کے وقت اس کے گھر والوں نے جہیز
میں 8 لاکھ روپے نقد، زیورات اور ایک گاڑی دی تھی۔ لیکن شادی کے بعد سسرال والوں کا رویہ بدل گیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جانے لگی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کی حالت بھی تشویشناک تھی اور وہ روزانہ بہت سی دوائیں کھاتا تھا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کے کسی دوسری خاتون کے ساتھ تعلقات بھی تھے، جس کے بارے میں اس کے سسرال والے جانتے تھے۔ جب سسرال والوں نے اس سے شوہر کو گردہ دینے یا 30 لاکھ روپے لانے کا مطالبہ کیا تو اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھر واپس آگئی۔ خاتون نے الزام لگایا کہ سسرال والوں نے اس کے زیورات اور قیمتی سامان اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ پولیس نے شوہر نشانت کمار اور اس کے خاندان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ جہیز کی لعنت اور خواتین کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی ایک اور مثال ہے۔\اس معاملے نے بھارت میں جہیز کے خلاف موجود قوانین کی ناکامی کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ اگرچہ جہیز لینا اور دینا دونوں ہی غیر قانونی ہیں، لیکن یہ سماجی برائی اب بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سماجی دباؤ اور خواتین کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری جیسا سلوک ہے۔ حالیہ برسوں میں جہیز کی وجہ سے خواتین پر تشدد اور قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر اس مسئلے پر توجہ دلائی ہے اور حکومت اور معاشرے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ، یہ واقعہ خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی تعلیم پر زور دینے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اگر خواتین تعلیم یافتہ اور خود مختار ہوں گی تو وہ اس طرح کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں گی۔ معاشرے کو جہیز کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔\اس المناک واقعے کے بعد، حکام نے متاثرہ خاتون کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے جہیز کے خلاف آگاہی مہم چلانے اور عوام کو اس برائی کے خلاف لڑنے کے لیے متحد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سماجی کارکنوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جہیز کے خلاف سخت قوانین بنائے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اس واقعے نے بھارت میں خواتین کی حفاظت اور ان کے حقوق کے تحفظ کی اہمیت کو ایک بار پھر اجاگر کیا ہے۔ معاشرے کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور خواتین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہوں۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم خواتین کے لیے ایک محفوظ اور منصفانہ معاشرہ بنائیں، جہاں ان کے حقوق کا احترام کیا جائے اور انہیں ترقی کے یکساں مواقع ملیں
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
وزیراعلیٰ مریم نواز کا نواز شریف کینسر انسٹی ٹیوٹ کے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل دورہپنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل دورہ کیا اور تعمیراتی کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انسٹی ٹیوٹ کی تکمیل تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کام تین شفٹوں میں کیا جائے۔ ہسپتال میں جدید ترین بیٹھک اور اے ایچ یو روم کا معائنہ بھی کیا۔ کینسر انسٹی ٹیوٹ میں بچوں کے امراضِ سرطان کا شعبہ، آپریشن تھیٹر، 10 ریڈی ایشن تھراپی بنکرز، آئی سی یو، اور 30 بستروں پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ ہوگا۔ مریضوں کے لیے ویٹنگ ہال اور 24 بستر بھی بنائے جائیں گے۔ مرکزی عمارت میں بون میرو سینٹر، کینسر کیئر کلینک، ڈاکٹروں کی رہائش گاہیں، اور مسجد پہلے مرحلے میں ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں 300 بستروں کی نئی عمارت اور ایک پارکنگ پلازہ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ پہلے سرکاری کینسر ہسپتال میں ریڈی ایشن تھراپی، کیموتھراپی، اینڈوسکوپی، اور دیگر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ میں 329 خالی آسامیوں کا اعلان کیا گیا تھا، جن میں سے 32 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انہیں مزید بتایا گیا کہ ہسپتال میں 415 خالی آسامیوں کا اشتہار اگلے ہفتے شائع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہسپتال میں ڈین، ڈائریکٹر، اور دیگر عہدوں پر تقرری کی ہدایت کی۔
اٹک میں سونے کے ذخائر: بڑی پیش رفت، حتمی رپورٹ کا انتظاراٹک میں سونے کے ذخائر کے معاملے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، پنجاب حکومت نے نیسپاک سے فائنل رپورٹ 30 اپریل تک طلب کر لی ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق یہ ذخائر عالمی مارکیٹ میں کئی سو ارب روپے کے مساوی ہو سکتے ہیں، جس سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ نیسپاک کی رپورٹ کے بعد بین الاقوامی آکشن کا امکان ہے۔
