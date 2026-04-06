جیجی حدید کا ایپسٹین کیس میں نام آنے پر ردعمل

امریکی سپر ماڈل جیجی حدید نے جیفری ایپسٹین سے متعلق سامنے آنے والی دستاویزات میں اپنا نام آنے پر ردعمل دیا ہے اور الزامات کو مسترد کیا ہے۔
جیجی حدید کا جیفری ایپسٹین کے مقدمے سے جڑے دستاویزات میں نام آنے پر ردعمل سامنے آیا ہے۔ امریکی سپر ماڈل نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے 2015 کی ایک ای میل منظر عام پر آئی۔ اس ای میل میں جیفری ایپسٹین اور ایک نامعلوم شخص کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر تھا، جس میں جیجی حدید اور ان کی بہن بیلا حدید کا نام بھی شامل تھا۔ اس انکشاف کے بعد سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس
پر ردعمل دیتے ہوئے جیجی حدید نے ایک تبصرے کا جواب دیا۔ انہوں نے ایپسٹین کو ایک گھٹیا شخص قرار دیا اور کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ اس شخص نے ان کا نام استعمال کیا۔ حدید نے مزید کہا کہ جب یہ ای میل لکھی گئی، اس وقت ان کی عمر 20 سے 21 سال کے درمیان تھی اور ان کا ایپسٹین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیجی حدید نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ اس معاملے میں اصل متاثرین کی کہانیوں سے توجہ ہٹانا نہیں چاہتیں، لیکن اپنے بارے میں پھیلنے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا بھی ضروری سمجھتی ہیں۔\دستاویزات میں موجود معلومات کے مطابق، ای میل میں ایک شخص نے حدید بہنوں کی کامیابی پر سوال اٹھایا تھا، جس پر ایپسٹین نے غیر واضح انداز میں جواب دیا تھا۔ اس جواب نے بعد میں بحث کو جنم دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جیفری ایپسٹین کو 2019 میں جنسی اسمگلنگ کے سنگین الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں وہ جیل میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے یہ معاملہ عالمی سطح پر مسلسل توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ جیجی حدید کا نام اس مقدمے سے جڑے دستاویزات میں آیا ہے، جس میں جنسی استحصال اور اسمگلنگ سے متعلق الزامات شامل ہیں۔ اس سے قبل بھی ایپسٹین کے خلاف بہت سے افراد نے سنگین الزامات لگائے تھے، جن میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل تھیں۔ اس معاملے کی وجہ سے سماجی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور لوگ اس سلسلے میں مزید معلومات کے منتظر ہیں۔ جیجی حدید کی جانب سے اس معاملے پر ردعمل آنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ ایک معروف شخصیت ہیں اور ان کا نام اس کیس میں سامنے آنے سے عوام میں مزید تشویش پیدا ہوئی ہے۔\جیجی حدید نے اپنے ردعمل میں اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ اس معاملے میں اصل متاثرین کی کہانیاں سننا چاہتی ہیں اور ان کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا مقصد متاثرین کی کہانیوں سے توجہ ہٹانا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پھیلے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جیجی حدید ایک عالمی شہرت یافتہ ماڈل ہیں اور ان کا نام اس کیس میں شامل ہونے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے۔ ان کے مداحوں اور فالوورز کی جانب سے بھی مختلف تبصرے سامنے آئے ہیں، جن میں اس معاملے کی مکمل چھان بین کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جیجی حدید کا ردعمل نہ صرف ان کے ذاتی موقف کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کیس کے حوالے سے عوامی رائے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس واقعے نے ایک بار پھر جنسی استحصال اور خواتین کے خلاف جرائم کے معاملے پر توجہ مبذول کروائی ہے، جس سے معاشرے میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ایک اہم قانونی اور سماجی مسئلہ ہے، جس پر مسلسل بحث اور تحقیقات کی ضرورت ہے
