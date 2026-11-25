جیسن ہوانگ کے خلاف کسی سرکاری تفتیش کی اطلاع نہیں: ٹرمپ کے دور میں اینوڈیا کیس
امریکی محکمہ انصاف کے ذرائع کے مطابق جیسن ہوانگ کے خلاف کوئی سرکاری تفتیش نہیں کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ کانگریس کے ارکان شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔
امریکہ کے محکمہ انصاف نے اینوڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیسن ہوانگ کے خلاف کسی قسم کی باقاعدہ تفتیش نہیں کی، حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی دوبارہ تعیناتی کے لیے دباؤ ڈالا۔ یہ بات تین ذرائع نے تصدیق کی ہے جنہوں نے اس بات پر خاموشی برتنے کی شرط رکھی ہے۔ محکمہ انصاف کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہوانگ کے ذاتی اور پیشہ ورانہ معاملات میں کوئی قانونی خلاف ورزی ثابت نہیں ہوئی ہے۔
تفتیش کی عدم موجودگی اور ٹرمپ کا دباؤ
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے آخر میں اینوڈیا کے صدر کی حیثیت سے جیسن ہوانگ کی بحالی کے لیے سخت کوششیں کیں۔ تاہم، رپورٹس کے مطابق وکیل جنرل ٹڈ بلیچ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اینوڈیا کے دو کلائنٹس، سپر میکرو کمپیوٹر اور میگاسپڈ انٹرنیشنل، پر جاری تحقیقات میں ہوانگ کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
محکمہ انصاف کے ذرائع کے مطابق، جب صدر ٹرمپ اور وائس پریذیڈنٹ جے ڈی ونس کو آخری ویک اینڈ میں آگاہ کیا گیا تو انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ہوانق قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا۔ اس فیصلے نے کونگرس کے رکنوں، چارلی جماعت کے رکنوں اور دوسری جماعت کے رکنوں دونوں کو ناراض کر دیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ابھی اس بات کا جائزہ لینا وقت سے پہلے ہے کہ اینوڈیا یا اس کے سی ای او نے امریکی قومی سلامتی کو کتنا نقصان پہنچایا۔
چینی جاسوسی کے الزامات اور حقائق
جیسن ہوانگ کے خلاف بنیادی الزامات میں ان کے اور الائس ہوانگ، ایک سابق میگاسپڈ ایگزیکٹو، کے درمیان تعلق کا ذکر کیا گیا ہے جس میں انہیں چینی خفیہ ایجنسی سے منسلک ہونے کا شبہ ہے۔ امریکی جاسوسی اداروں نے الائس ہوانگ کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں، لیکن محکمہ انصاف کے ذرائع نے واضح کیا کہ جیسن ہوانگ کے خلاف کوئی کائونٹر انٹیلی جنس تفتیش نہیں چلائی گئی تھی۔
حکام کا کہنا ہے کہ اینوڈیا کی کارپوریٹ سرگرمیوں کے دوران ہوانگ نے چینی ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے حساس سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی چین منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ اینوڈیا نے تحقیقات میں تعاون کیا اور دستاویزات فراہم کیں، جس کے بعد محکمہ انصاف نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کمپنی اور اس کے چیف ایگزیکٹو نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔
کانگریس کا ردعمل اور آئندی کارروائی
یہ حقیقت کہ صدر ٹرمپ کے مداخلت سے پہلے جیسن ہوانگ کے کردار کو مزید غور و خوض کے لیے کوئی خاص تفتیش نہیں کی گئی، کانگرس میں مزید تحقیقات کے مطالبے کو بڑھاوا دے سکتی ہے۔ وائس پریذیڈنٹ جے ڈی ونس نے اوہائیو میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ ہوانگ کسی تفتیش کا موضوع نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ کو ہوانگ کو معافی دینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔
دوسری طرف، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے منسٹر مارکو روبیو نے مئی میں ٹرمپ کو اس معاملے سے آگاہ کیا تھا۔ نئی یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق الائس ہوانگ نے ایک سال تک ایک اعلیٰ چینی جاسوس اہلکار سے رابطہ میں رہا۔ تاہم، ریٹرز نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور انسداد تفتیش کی عملی پروٹوکول کی پابندی نہ کرنے پر ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں۔
امریکی محکمہ انصاف اینوڈیا کے کاروباری معاہدوں پر الگ سے اینٹی ٹرسٹ جائزہ لے رہا ہے، جو ہوانگ کے ذاتی معاملات سے آزاد ہے۔ محکمہ انصاف کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ابھی تک کسی قسم کی غلطی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ اس صورتحال میں اینوڈیا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے صدر ٹرمپ اور وائس پریذیڈنٹ ونس کے مشورے کے بعد جیسن ہوانگ کی دوبارہ تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔
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