جیفری ایپسٹین کی موت کے حوالے سے نئے شبہات اور ہلاٹ کی نظریات
فارینکس ایکسپرٹ مائیکل فریمن جیفری ایپسٹین کی خودکشی کی رپورٹ کو چیلنج کرتے ہیں، جوڑوں اور چوٹوں کی بنیاد پر ہلاٹ کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔
ایک ماہرِ عدلیہ، پروفیسر مائیکل فریمن ، نے 2019 میں جیل کی کوٹھی میں انتقال کر جانے والے مشہور مجرم جیفری ایپسٹین کی خودکشی کی سرکاری رپورٹ کو شدید سوالیہ نشان کے ساتھ دیکھتے ہوئے نئے شبہات پیدا کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایپسٹین کی پوسٹ مارٹم کی تصاویر کا بغور جائزہ لینے کے بعد انہیں ایسی علامات ملی ہیں جو ہلاٹ یا غلائی کے ذریعے قتل کی جانب اشارہ کرتی ہیں، نہ کہ خودکشی کی۔
خودکشی کے بجائے ہلاٹ کے شواہد
پروفیسر مائیکل فریمن نے دعویٰ کیا ہے کہ نیویارک سٹی کے میڈیکل ایکسامنر کے آفس سے فراہم کی گئی فائلز اور تصاویر کا تجزیہ کرنے پر انہیں یہ یقین ہوا کہ جیفری ایپسٹین کو شاید پیچھے سے غلائی کی گئی تھی۔ فریمن نے بتایا کہ ایپسٹین کے بائیں کاندھے پر موجود نمایاں خون بہنے والی چوٹ اور چہرے پر ممکنہ ضربوں کے نشان ہیں، جو حملے کی نشاندہی کرتے ہیں۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ گردن پر لگی ہوئی لگژر کی نشانات کے اوپر موجود انگلیوں کے نشان اس بات کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ ایپسٹین نے حملے کے دوران گردن سے وہ مواد ہٹانے کی کوشش کی۔ اگر غلائی پیچھے سے کی گئی ہو تو یہ علامات خودکشی کے بجائے ہلاٹ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔
سرکاری رپورٹ اور ماہرین کا نقطہ نظر
دوسری طرف، 2019 میں کی گئی سرکاری پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس بات کی تائید کی کہ ایپسٹین کی زخموں کی نوعیت خودکشیِ آویزش (Hanging) کے مطابق ہے۔ نیویارک سٹی کی چیف میڈیکل ایکسامنر ڈاکٹر باربرا سیمپسن نے پہلے ہی یہ موقف اپنایا تھا کہ ہلاٹ سے متعلق عام طور پر دیکھی جانے والی دفاعی چوٹیں ایپسٹین کے جسم پر موجود نہیں تھیں۔
ڈاکٹر باربرا سیمپسن نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ جیفری ایپسٹین کی موت کی وجہ اور نوعیت کے حوالے سے اپنی تعینات شدہ رائے پر پختہ یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے امریکی محکمہ انصاف کے انسپیکٹر جنرل کے سامنے بھی گواہی دی کہ شواہد خودکشی کی مزید تائید کرتے ہیں۔
تحقیق کی نوعیت اور ثبوتوں کا جائزہ
پروفیسر مائیکل فریمن نے یہ اپنی تحقیق انگلینڈ کے لندن میں منگل کی شام پیش کی، جہاں انہوں نے میڈیکل ریکارڈز بھی شائع کیے۔ تاہم، اہم بات یہ ہے کہ فریمن نے جیفری ایپسٹین کا جسم بذات خود معائنہ نہیں کیا۔ ان کا انحصار صرف ان تصاویر اور ریکارڈز پر تھا جو ایپسٹین کے بھائی، مارک ایپسٹین، نے فراہم کیے تھے۔
مارک ایپسٹین نے ہمیشہ سرکاری خودکشی کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بھائی کا قتل کیا گیا۔ مائیکل فریمن نے زور دے کر بتایا کہ ان کی تحقیق مکمل طور پر آزادانہ ہے اور مارک ایپسٹین سے انہیں کوئی مالی امداد یا معاوضہ حاصل نہیں ہوا۔
آئندہ کی صورت حال اور تنقیدی جائزہ
فریمن کے ان نکات کے باوجود، ان کی دریافت ابھی تک کسی پیر ریویو (Peer Review) یا علمی جانچ کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ جیفری ایپسٹین کے انتقال کے بعد اس بات کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے جس میں اس کے جسم کو لٹکانے والی پوزیشن سے ہٹانے سے پہلے دکھایا گیا ہو۔
اگر فریمن کا نظریہ درست ثابت ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مقدمہ چلانے سے قبل جیفری ایپسٹین کی موت کے حوالے سے سرکاری تحقیق میں خامیاں یا غیر واضح پہلو موجود تھے، جو آئندہ قانونی اور عدالتی بحثوں کا مرکز بن سکتے ہیں۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime